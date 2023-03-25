https://ria.ru/20230325/ukraina-1860662475.html

В Турции назвали условие поддержки мирного плана Китая по Украине

В Турции назвали условие поддержки мирного плана Китая по Украине - РИА Новости, 25.03.2023

В Турции назвали условие поддержки мирного плана Китая по Украине

Анкара поддержит процесс, если китайские инициативы по Украине сформируют фундамент для переговоров, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T23:19

2023-03-25T23:19

2023-03-25T23:19

политика

китай

украина

турция

ибрагим калын

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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Анкара поддержит процесс, если китайские инициативы по Украине сформируют фундамент для переговоров, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве. Ранее в субботу Калын заявил, что инициатива Пекина требует тщательного внимания. "Насколько я понимаю и вижу, господин Си (Цзиньпин, председатель КНР) проведет переговоры и с (Владимиром) Зеленским, обсудят актуальные вопросы. Если здесь будет сформирован фундамент для переговоров, мы поддержим это. Я сказал это в Вашингтоне, постоянно говорю европейцам: лучше десять лет вести переговоры, чем два, три, четыре года вести кровавую войну. Чтобы люди не погибали. Ведь в итоге все равно придем к столу переговоров. "Холодная война" продлилась 45, в итоге все равно пришлось вести переговоры", - сказал Калын в интервью турецкому телеканалу NTV.

https://ria.ru/20230301/kritika-1855140278.html

китай

украина

турция

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политика, китай, украина, турция, ибрагим калын