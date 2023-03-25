https://ria.ru/20230325/ukraina-1860634566.html

"Хватают на улицах". В Киеве рассказали, как готовятся к наступлению

"Хватают на улицах". В Киеве рассказали, как готовятся к наступлению - РИА Новости, 25.03.2023

"Хватают на улицах". В Киеве рассказали, как готовятся к наступлению

Украинские военные комиссары начали устраивать беспредел при наборе призывников в армию, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T19:21

2023-03-25T19:21

2023-03-25T19:21

политика

олег соскин

украина

одесса

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинские военные комиссары начали устраивать беспредел при наборе призывников в армию, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.На этой неделе газета Bild со ссылкой на анонимный источник в НАТО сообщила о подготовке Киевом наступления в направлении Луганска и Запорожской области, чтобы "разрушить сухопутный мост в Крым". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что возможная атака на полуостров будет означать эскалацию конфликта, а такие попытки встретят "неизбежное возмездие" с использованием всех военных средств.

https://ria.ru/20230325/lovushka-1860620235.html

украина

одесса

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политика, олег соскин, украина, одесса, киев, вооруженные силы украины