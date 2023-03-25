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"Хватают на улицах". В Киеве рассказали, как готовятся к наступлению - РИА Новости, 25.03.2023
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19:21 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/ukraina-1860634566.html
"Хватают на улицах". В Киеве рассказали, как готовятся к наступлению
"Хватают на улицах". В Киеве рассказали, как готовятся к наступлению - РИА Новости, 25.03.2023
"Хватают на улицах". В Киеве рассказали, как готовятся к наступлению
Украинские военные комиссары начали устраивать беспредел при наборе призывников в армию, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T19:21
2023-03-25T19:21
политика
олег соскин
украина
одесса
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинские военные комиссары начали устраивать беспредел при наборе призывников в армию, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.На этой неделе газета Bild со ссылкой на анонимный источник в НАТО сообщила о подготовке Киевом наступления в направлении Луганска и Запорожской области, чтобы "разрушить сухопутный мост в Крым". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что возможная атака на полуостров будет означать эскалацию конфликта, а такие попытки встретят "неизбежное возмездие" с использованием всех военных средств.
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политика, олег соскин, украина, одесса, киев, вооруженные силы украины
Политика, Олег Соскин, Украина, Одесса, Киев, Вооруженные силы Украины
"Хватают на улицах". В Киеве рассказали, как готовятся к наступлению

Экс-советник Кучмы Соскин заявил об острой нехватке военных у Киева для наступления

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинские военные комиссары начали устраивать беспредел при наборе призывников в армию, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«
"Где их набрать? <…> Идет просто страшная агрессия, хватают людей на улицах, в домах. В Одессе ходят военкомы, вскрывают отмычками двери", — рассказал он.
На этой неделе газета Bild со ссылкой на анонимный источник в НАТО сообщила о подготовке Киевом наступления в направлении Луганска и Запорожской области, чтобы "разрушить сухопутный мост в Крым". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что возможная атака на полуостров будет означать эскалацию конфликта, а такие попытки встретят "неизбежное возмездие" с использованием всех военных средств.
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ПолитикаОлег СоскинУкраинаОдессаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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