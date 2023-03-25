https://ria.ru/20230325/ubiystvo-1860608667.html

Живший на две семьи мужчина из Дагестана застрелил свою жену

Живший на две семьи мужчина из Дагестана застрелил свою жену - РИА Новости, 25.03.2023

Живший на две семьи мужчина из Дагестана застрелил свою жену

Житель Дагестана в ходе конфликта застрелил свою жену, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T16:18

2023-03-25T16:18

2023-03-25T16:18

происшествия

россия

новолакский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Житель Дагестана в ходе конфликта застрелил свою жену, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики. В пятницу в больницу Новолакского района Дагестана неизвестный мужчина привез тело 37-летней местной жительницы с огнестрельными ранениями грудной клетки и скрылся. Полицейские установили личность мужчины, им оказался 37-летний супруг погибшей. "Предварительно установлено, что он (подозреваемый - ред.) на протяжении двух лет живет на две семьи. На этой почве у него с покойной часто возникали конфликты. В ходе очередного скандала, переросшего в драку, разозлившись, мужчина выстрелил в жену. Получившую огнестрельное ранение супругу он доставил в больницу, но по пути женщина скончалась", – рассказали в МВД. Оставив тело женщины в приемном покое, подозреваемый вернулся домой. Вскоре полицейские его задержали и изъяли орудие преступления – пистолет Макарова. В пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану сообщили, что против задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20220316/ubiystvo-1778463078.html

https://ria.ru/20230209/pokushenie-1850875242.html

россия

новолакский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, новолакский район, следственный комитет россии (ск рф)