Рейтинг@Mail.ru
Живший на две семьи мужчина из Дагестана застрелил свою жену - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/ubiystvo-1860608667.html
Живший на две семьи мужчина из Дагестана застрелил свою жену
Живший на две семьи мужчина из Дагестана застрелил свою жену - РИА Новости, 25.03.2023
Живший на две семьи мужчина из Дагестана застрелил свою жену
Житель Дагестана в ходе конфликта застрелил свою жену, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T16:18
2023-03-25T16:18
происшествия
россия
новолакский район
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Житель Дагестана в ходе конфликта застрелил свою жену, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики. В пятницу в больницу Новолакского района Дагестана неизвестный мужчина привез тело 37-летней местной жительницы с огнестрельными ранениями грудной клетки и скрылся. Полицейские установили личность мужчины, им оказался 37-летний супруг погибшей. "Предварительно установлено, что он (подозреваемый - ред.) на протяжении двух лет живет на две семьи. На этой почве у него с покойной часто возникали конфликты. В ходе очередного скандала, переросшего в драку, разозлившись, мужчина выстрелил в жену. Получившую огнестрельное ранение супругу он доставил в больницу, но по пути женщина скончалась", – рассказали в МВД. Оставив тело женщины в приемном покое, подозреваемый вернулся домой. Вскоре полицейские его задержали и изъяли орудие преступления – пистолет Макарова. В пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану сообщили, что против задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20220316/ubiystvo-1778463078.html
https://ria.ru/20230209/pokushenie-1850875242.html
россия
новолакский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новолакский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новолакский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Живший на две семьи мужчина из Дагестана застрелил свою жену

Живший на две семьи мужчина из Дагестана застрелил свою жену во время драки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Житель Дагестана в ходе конфликта застрелил свою жену, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики.
В пятницу в больницу Новолакского района Дагестана неизвестный мужчина привез тело 37-летней местной жительницы с огнестрельными ранениями грудной клетки и скрылся. Полицейские установили личность мужчины, им оказался 37-летний супруг погибшей.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Ростовчанин застрелил жену с мужчиной и покончил с собой
16 марта 2022, 15:37
"Предварительно установлено, что он (подозреваемый - ред.) на протяжении двух лет живет на две семьи. На этой почве у него с покойной часто возникали конфликты. В ходе очередного скандала, переросшего в драку, разозлившись, мужчина выстрелил в жену. Получившую огнестрельное ранение супругу он доставил в больницу, но по пути женщина скончалась", – рассказали в МВД.
Оставив тело женщины в приемном покое, подозреваемый вернулся домой. Вскоре полицейские его задержали и изъяли орудие преступления – пистолет Макарова.
В пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану сообщили, что против задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Египтянин в Омске нанял киллера, чтобы убить жену
9 февраля, 15:28
 
ПроисшествияРоссияНоволакский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала