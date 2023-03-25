https://ria.ru/20230325/ubiystvo-1860608667.html
Живший на две семьи мужчина из Дагестана застрелил свою жену
Живший на две семьи мужчина из Дагестана застрелил свою жену - РИА Новости, 25.03.2023
Живший на две семьи мужчина из Дагестана застрелил свою жену
Житель Дагестана в ходе конфликта застрелил свою жену, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T16:18
2023-03-25T16:18
2023-03-25T16:18
происшествия
россия
новолакский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Житель Дагестана в ходе конфликта застрелил свою жену, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики. В пятницу в больницу Новолакского района Дагестана неизвестный мужчина привез тело 37-летней местной жительницы с огнестрельными ранениями грудной клетки и скрылся. Полицейские установили личность мужчины, им оказался 37-летний супруг погибшей. "Предварительно установлено, что он (подозреваемый - ред.) на протяжении двух лет живет на две семьи. На этой почве у него с покойной часто возникали конфликты. В ходе очередного скандала, переросшего в драку, разозлившись, мужчина выстрелил в жену. Получившую огнестрельное ранение супругу он доставил в больницу, но по пути женщина скончалась", – рассказали в МВД. Оставив тело женщины в приемном покое, подозреваемый вернулся домой. Вскоре полицейские его задержали и изъяли орудие преступления – пистолет Макарова. В пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану сообщили, что против задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20220316/ubiystvo-1778463078.html
https://ria.ru/20230209/pokushenie-1850875242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, новолакский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новолакский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Живший на две семьи мужчина из Дагестана застрелил свою жену
Живший на две семьи мужчина из Дагестана застрелил свою жену во время драки
МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Житель Дагестана в ходе конфликта застрелил свою жену, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики.
В пятницу в больницу Новолакского района
Дагестана неизвестный мужчина привез тело 37-летней местной жительницы с огнестрельными ранениями грудной клетки и скрылся. Полицейские установили личность мужчины, им оказался 37-летний супруг погибшей.
Ростовчанин застрелил жену с мужчиной и покончил с собой
"Предварительно установлено, что он (подозреваемый - ред.) на протяжении двух лет живет на две семьи. На этой почве у него с покойной часто возникали конфликты. В ходе очередного скандала, переросшего в драку, разозлившись, мужчина выстрелил в жену. Получившую огнестрельное ранение супругу он доставил в больницу, но по пути женщина скончалась", – рассказали в МВД.
Оставив тело женщины в приемном покое, подозреваемый вернулся домой. Вскоре полицейские его задержали и изъяли орудие преступления – пистолет Макарова.
В пресс-службе следственного управления СК России
по Дагестану сообщили, что против задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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