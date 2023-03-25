https://ria.ru/20230325/tragediya-1860549106.html

Мать погибшей в "Зимней вишне" дочери считает, что трагедию стали забывать

Мать погибшей в "Зимней вишне" дочери считает, что трагедию стали забывать - РИА Новости, 25.03.2023

Мать погибшей в "Зимней вишне" дочери считает, что трагедию стали забывать

Многодетная мать Анна Смирнова из поселка Трещевский, у которой дочь вместе с пятью одноклассницами погибла во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово,... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T07:09

2023-03-25T07:09

2023-03-25T07:40

кемерово

общество

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости, Светлана Самсонова. Многодетная мать Анна Смирнова из поселка Трещевский, у которой дочь вместе с пятью одноклассницами погибла во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, считает, что люди начали забывать о трагедии. Женщина рассказала РИА Новости, почему их семья переехала из своего села в город, что помогает ей справляться с горем все эти годы. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети. Дети как спасениеМногодетная семья Смирновых сейчас живет в Кемерово, супруг занимается производством пластиковых окон, а его жена Анна – воспитанием детей. По словам женщины, переехать из Трещи, так местные называют поселок Трещевский, они решили вскоре после трагедии в "Зимней вишне". В пожаре у них погибла старшая дочь Настя, а вместе с ней еще пять ее одноклассниц. В селе установлена часовня в память о них, на стене школы - мемориальная табличка с портретами девочек. "Стало тяжело находиться в поселке. Ходить по его улицам без Насти, ходить каждый день мимо школы, где она училась... В Трещу часто приезжаем. У меня там свекровь живет, и, конечно, там осталась доченька. Ездим, навещаем могилу. В теплое время года подолгу сидим, рассказываем ей, что у нас произошло, пока не виделись", - рассказывает Анна. У Смирновых трое детей, Настя была четвертой. Справиться с потерей дочери помогли именно младшие. "Их "хотелки" кого угодно вытащат. Объяснить, что произошло, было непросто. Самому младшему ребенку тогда было полтора года, он и не понял ничего. А вот Лизе, она младше Насти на год, пришлось сложнее всех. Они были очень близки, вместе ходили в школу, гуляли. Были лучшими подружками. Пришлось обращаться к психологу, чтобы вытащить дочь из депрессии", - рассказывает Анна. Взяли шапочку и курткуПоездку в Кемерово для 5 "А", где училась Настя, готовили заранее. По словам Анны, классный руководитель попросила некоторых из родителей поехать вместе с ней, чтобы помогать следить за детьми. В город отправилась только половина класса – шесть девочек и один мальчик, некоторые из них с мамами и папами. После прогулки по городу планировали пойти в кино в "Зимнюю вишню". "Я работала в то воскресенье. Муж был с младшими детьми дома, моя свекровь поехала с Лизой к родственникам в Кемерово", - вспоминает Смирнова события пятилетней давности. О пожаре в торговом центре узнала сначала одноклассница Лизы, она ей написала в соцсетях. Девочка рассказала родственникам, а они уже сообщили Анне и ее мужу. "Я как раз с работы вернулась и сразу же стала звонить Насте, но она трубку не взяла. Уже потом нам отдали вещи дочери, в том числе и сумочку, телефон из нее она так и не достала", - говорит женщина. Попросив друзей посидеть с детьми, Анна с мужем быстро собрались и поехали в город. Взяли с собой куртку и шапочку - родители думали, что Настю, как и других посетителей торгового центра, могли эвакуировать без верхней одежды. Когда Смирновы приехали на место возле "Зимней вишни" все уже было оцеплено, а из окон вырывалось пламя. "Нас никуда не пускали, ничего не объясняли. Мы так и бегали вокруг с курткой-шапочкой в руках", - говорит Анна. Около трех дней они находились в безызвестности о судьбе ребенка. И чем больше времени проходило, тем становилось понятнее, что живой свою дочку родители не увидят. "Мы сидели в морге. Всех вызывали на опознание, а нас нет. По нашим описаниям никого не было. И только через три недели после проведенных экспертиз нам выдали тело Насти", - рассказывает женщина. Из семи одноклассников, которые отправились в поездку в Кемерово в живых остался только один мальчик, который был вместе с мамой. По словам Анны, ребенку в торговом центре стало скучно, и его мать решила вернуться домой. Всех шестерых погибших девочек хоронили в Треще в один день. "Так вышло, что наши дети были одни без взрослых, с которыми поехали. Классный руководитель и родители были на другом этаже торгового центра. И под конец сеанса, как они сами потом рассказывали, они стали подниматься к кинозалам, а их уже туда не пустили. Начался пожар и валил черный дым", - рассказывает Анна. По словам женщины, в первое время после трагедии на классного руководителя сыпались обвинения от родителей погибших детей, что девочки были одни в кинозале, но она понимает, что в той ситуации учительница, скорее всего, могла погибнуть тоже. Под давлением она даже хотела уволиться, но ее уговорили остаться. По информации Анны, педагог продолжает работать в школе, она уже выпустила класс, где училась Настя. Нельзя забыватьВ годовщину гибели дочери, как обычно, семья вместе с родственниками съездят на кладбище, дома устроят поминки. Но на место трагедии Аня, скорее всего, не пойдет. Через несколько месяцев после пожара торговый центр снесли, на месте "Зимней вишни" теперь Парк Ангелов. Его задумывали в память о погибших детях. Здесь есть и игровая, и прогулочные зоны, фонтаны. "Сделали зону отдыха. Люди сидят на лавочках и курят, пьют пиво. Там детские игровые площадки. Молодежь летом в купальниках фотографируется, устраивают фотосессии. А ведь это место должно было быть местом памяти, а не развлечений. Многие, кто туда приходят, уже и не знают, что было здесь до парка. Память у людей короткая, а ведь нельзя забывать", - говорит Аня.

https://ria.ru/20230325/kemerovo-1860542771.html

https://ria.ru/20230325/pozhar-1860007618.html

https://ria.ru/20230324/pozhar-1860258896.html

https://ria.ru/20230324/osuzhdennyy-1860329973.html

кемерово

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кемерово, общество