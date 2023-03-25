https://ria.ru/20230325/tornado-1860589687.html

Число погибших из-за торнадо в Миссисипи увеличилось до 21

Число погибших из-за торнадо в Миссисипи увеличилось до 21 - РИА Новости, 25.03.2023

Число погибших из-за торнадо в Миссисипи увеличилось до 21

Число погибших в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Миссисипи, увеличилось до 21, передает телеканал CNN. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T13:44

2023-03-25T13:44

2023-03-25T13:44

в мире

миссисипи

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Число погибших в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Миссисипи, увеличилось до 21, передает телеканал CNN. Телеканал ABC News ранее в субботу сообщал со ссылкой на судмедэксперта округа Шарки Анжелии Истон, что жертвами непогоды стали семь человек. Позже Истон заявила, что в общей сложности из-за торнадо в округе погибли 13 человек. Судмедэксперты из округов Карролл и Монро сообщили об еще пятерых жертвах. Директор управления по чрезвычайным ситуациям округа Хамфрис сообщил о еще трех погибших. Согласно данным портала PowerOutage.us, в Миссисипи без электроснабжения остаются почти 17 тысяч абонентов. Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Миссисиппи ранее в субботу сообщало, что в округах Шарки и Хамфрис сейчас ведутся поисково-спасательные работы. Кроме того, ведомство выпустило ряд предупреждений о торнадо в округах на территории всего штата.

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миссисипи

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, миссисипи