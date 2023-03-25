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Число погибших из-за торнадо в Миссисипи увеличилось до 21
Число погибших из-за торнадо в Миссисипи увеличилось до 21 - РИА Новости, 25.03.2023
Число погибших из-за торнадо в Миссисипи увеличилось до 21
Число погибших в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Миссисипи, увеличилось до 21, передает телеканал CNN. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T13:44
2023-03-25T13:44
2023-03-25T13:44
в мире
миссисипи
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Число погибших в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Миссисипи, увеличилось до 21, передает телеканал CNN. Телеканал ABC News ранее в субботу сообщал со ссылкой на судмедэксперта округа Шарки Анжелии Истон, что жертвами непогоды стали семь человек. Позже Истон заявила, что в общей сложности из-за торнадо в округе погибли 13 человек. Судмедэксперты из округов Карролл и Монро сообщили об еще пятерых жертвах. Директор управления по чрезвычайным ситуациям округа Хамфрис сообщил о еще трех погибших. Согласно данным портала PowerOutage.us, в Миссисипи без электроснабжения остаются почти 17 тысяч абонентов. Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Миссисиппи ранее в субботу сообщало, что в округах Шарки и Хамфрис сейчас ведутся поисково-спасательные работы. Кроме того, ведомство выпустило ряд предупреждений о торнадо в округах на территории всего штата.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миссисипи
Число погибших из-за торнадо в Миссисипи увеличилось до 21
Число погибших из-за торнадо в штате Миссисипи увеличилось до 21
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Число погибших в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Миссисипи, увеличилось до 21, передает телеканал CNN
.
Телеканал ABC News ранее в субботу сообщал со ссылкой на судмедэксперта округа Шарки Анжелии Истон, что жертвами непогоды стали семь человек.
Позже Истон заявила, что в общей сложности из-за торнадо в округе погибли 13 человек. Судмедэксперты из округов Карролл и Монро сообщили об еще пятерых жертвах. Директор управления по чрезвычайным ситуациям округа Хамфрис сообщил о еще трех погибших.
Согласно данным портала PowerOutage.us, в Миссисипи без электроснабжения остаются почти 17 тысяч абонентов.
Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Миссисиппи ранее в субботу сообщало, что в округах Шарки и Хамфрис сейчас ведутся поисково-спасательные работы. Кроме того, ведомство выпустило ряд предупреждений о торнадо в округах на территории всего штата.
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