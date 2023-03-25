Рейтинг@Mail.ru
Число погибших из-за торнадо в Миссисипи увеличилось до 21 - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/tornado-1860589687.html
Число погибших из-за торнадо в Миссисипи увеличилось до 21
Число погибших из-за торнадо в Миссисипи увеличилось до 21 - РИА Новости, 25.03.2023
Число погибших из-за торнадо в Миссисипи увеличилось до 21
Число погибших в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Миссисипи, увеличилось до 21, передает телеканал CNN. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T13:44
2023-03-25T13:44
в мире
миссисипи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Число погибших в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Миссисипи, увеличилось до 21, передает телеканал CNN. Телеканал ABC News ранее в субботу сообщал со ссылкой на судмедэксперта округа Шарки Анжелии Истон, что жертвами непогоды стали семь человек. Позже Истон заявила, что в общей сложности из-за торнадо в округе погибли 13 человек. Судмедэксперты из округов Карролл и Монро сообщили об еще пятерых жертвах. Директор управления по чрезвычайным ситуациям округа Хамфрис сообщил о еще трех погибших. Согласно данным портала PowerOutage.us, в Миссисипи без электроснабжения остаются почти 17 тысяч абонентов. Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Миссисиппи ранее в субботу сообщало, что в округах Шарки и Хамфрис сейчас ведутся поисково-спасательные работы. Кроме того, ведомство выпустило ряд предупреждений о торнадо в округах на территории всего штата.
https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html
миссисипи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fa3b51fdb2345b9d69fc218a779490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, миссисипи
В мире, Миссисипи
Число погибших из-за торнадо в Миссисипи увеличилось до 21

Число погибших из-за торнадо в штате Миссисипи увеличилось до 21

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Число погибших в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Миссисипи, увеличилось до 21, передает телеканал CNN.
Телеканал ABC News ранее в субботу сообщал со ссылкой на судмедэксперта округа Шарки Анжелии Истон, что жертвами непогоды стали семь человек.
Позже Истон заявила, что в общей сложности из-за торнадо в округе погибли 13 человек. Судмедэксперты из округов Карролл и Монро сообщили об еще пятерых жертвах. Директор управления по чрезвычайным ситуациям округа Хамфрис сообщил о еще трех погибших.
Согласно данным портала PowerOutage.us, в Миссисипи без электроснабжения остаются почти 17 тысяч абонентов.
Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Миссисиппи ранее в субботу сообщало, что в округах Шарки и Хамфрис сейчас ведутся поисково-спасательные работы. Кроме того, ведомство выпустило ряд предупреждений о торнадо в округах на территории всего штата.
Женщина на месте обрушения дома в результате землетрясения в турецком городе Нурдагы - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Турция, Колыма, Америка. Где случится новое мощное землетрясение
23 марта, 08:00
 
В миреМиссисипи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала