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В Миссисипи не менее семи человек стали жертвами торнадо - РИА Новости, 25.03.2023
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10:38 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/tornado-1860569141.html
В Миссисипи не менее семи человек стали жертвами торнадо
В Миссисипи не менее семи человек стали жертвами торнадо - РИА Новости, 25.03.2023
В Миссисипи не менее семи человек стали жертвами торнадо
По меньшей мере семь человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Миссисипи, передает телеканал ABC News со ссылкой на местного... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T10:38
2023-03-25T10:38
в мире
миссисипи
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Миссисипи, передает телеканал ABC News со ссылкой на местного судмедэксперта. По словам судмедэксперта округа Шарки Анжелии Истон, не менее семи человек стали жертвами торнадо. Возраст погибших на данный момент не указывается. Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Миссисиппи сообщило, что в округах Шарки и Хамфрис сейчас ведутся поисково-спасательные работы. Кроме того, ведомство выпустило ряд предупреждений о торнадо в округах на территории всего штата.
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в мире, миссисипи
В мире, Миссисипи
В Миссисипи не менее семи человек стали жертвами торнадо

В Миссисипи не менее семи человек стали жертвами торнадо, ведутся спасательные работы

© AP Photo / Mike Evans/WLBT-TVПоследствия торнадо в штате Миссисипи, США
Последствия торнадо в штате Миссисипи, США - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Mike Evans/WLBT-TV
Последствия торнадо в штате Миссисипи, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Миссисипи, передает телеканал ABC News со ссылкой на местного судмедэксперта.
По словам судмедэксперта округа Шарки Анжелии Истон, не менее семи человек стали жертвами торнадо. Возраст погибших на данный момент не указывается.
Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Миссисиппи сообщило, что в округах Шарки и Хамфрис сейчас ведутся поисково-спасательные работы. Кроме того, ведомство выпустило ряд предупреждений о торнадо в округах на территории всего штата.
Торнадо - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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