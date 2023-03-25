https://ria.ru/20230325/tornado-1860569141.html
В Миссисипи не менее семи человек стали жертвами торнадо
В Миссисипи не менее семи человек стали жертвами торнадо - РИА Новости, 25.03.2023
В Миссисипи не менее семи человек стали жертвами торнадо
По меньшей мере семь человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Миссисипи, передает телеканал ABC News со ссылкой на местного... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T10:38
2023-03-25T10:38
2023-03-25T10:38
в мире
миссисипи
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Миссисипи, передает телеканал ABC News со ссылкой на местного судмедэксперта. По словам судмедэксперта округа Шарки Анжелии Истон, не менее семи человек стали жертвами торнадо. Возраст погибших на данный момент не указывается. Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Миссисиппи сообщило, что в округах Шарки и Хамфрис сейчас ведутся поисково-спасательные работы. Кроме того, ведомство выпустило ряд предупреждений о торнадо в округах на территории всего штата.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миссисипи
В Миссисипи не менее семи человек стали жертвами торнадо
В Миссисипи не менее семи человек стали жертвами торнадо, ведутся спасательные работы
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
По меньшей мере семь человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Миссисипи, передает телеканал ABC News
со ссылкой на местного судмедэксперта.
По словам судмедэксперта округа Шарки Анжелии Истон, не менее семи человек стали жертвами торнадо. Возраст погибших на данный момент не указывается.
Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Миссисиппи сообщило, что в округах Шарки и Хамфрис сейчас ведутся поисково-спасательные работы. Кроме того, ведомство выпустило ряд предупреждений о торнадо в округах на территории всего штата.
СМИ: в США в результате удара 30 торнадо погибли два человека