https://ria.ru/20230325/tor-1860584930.html
Правительство расширило границы ТОР в Забайкалье
Правительство расширило границы ТОР в Забайкалье - РИА Новости, 25.03.2023
Правительство расширило границы ТОР в Забайкалье
Премьер министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T12:54
2023-03-25T12:54
2023-03-25T12:54
экономика
россия
шилкинский район
забайкальский край
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье", сообщила пресс-служба кабмина. "Принятое решение позволит организовать производство по вторичной переработке золотосодержащих руд и модернизировать завод по производству железобетонных изделий", - отмечается в сообщении. Предполагается, что на территории Шилкинского района Забайкальского края, на месторождении "Погромное", появится предприятие по добыче золота из руд, ранее уже использовавшихся в различных производствах. Реализация этого проекта позволит привлечь 967,6 миллиона рублей частных инвестиций и создать около 150 новых рабочих мест. Ещё один инвестиционный проект планируется реализовать в Чите. В модернизацию завода по производству железобетонных изделий, необходимых для строительства зданий, инвестор готов вложить около 80 миллионов рублей. ТОР – специальный инструмент, призванный стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны. Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития.
https://ria.ru/20230126/tor-1847512978.html
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шилкинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, шилкинский район, забайкальский край, михаил мишустин
Экономика, Россия, Шилкинский район, Забайкальский край, Михаил Мишустин
Правительство расширило границы ТОР в Забайкалье
Правительство расширило границы территории опережающего развития в Забайкалье