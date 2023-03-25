https://ria.ru/20230325/tor-1860584930.html

Правительство расширило границы ТОР в Забайкалье

Правительство расширило границы ТОР в Забайкалье - РИА Новости, 25.03.2023

Правительство расширило границы ТОР в Забайкалье

Премьер министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T12:54

2023-03-25T12:54

2023-03-25T12:54

экономика

россия

шилкинский район

забайкальский край

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_1dec8bff8a04ccc5672ba1bf890d6be5.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье", сообщила пресс-служба кабмина. "Принятое решение позволит организовать производство по вторичной переработке золотосодержащих руд и модернизировать завод по производству железобетонных изделий", - отмечается в сообщении. Предполагается, что на территории Шилкинского района Забайкальского края, на месторождении "Погромное", появится предприятие по добыче золота из руд, ранее уже использовавшихся в различных производствах. Реализация этого проекта позволит привлечь 967,6 миллиона рублей частных инвестиций и создать около 150 новых рабочих мест. Ещё один инвестиционный проект планируется реализовать в Чите. В модернизацию завода по производству железобетонных изделий, необходимых для строительства зданий, инвестор готов вложить около 80 миллионов рублей. ТОР – специальный инструмент, призванный стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны. Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития.

https://ria.ru/20230126/tor-1847512978.html

россия

шилкинский район

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, шилкинский район, забайкальский край, михаил мишустин