Рейтинг@Mail.ru
Правительство расширило границы ТОР в Забайкалье - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/tor-1860584930.html
Правительство расширило границы ТОР в Забайкалье
Правительство расширило границы ТОР в Забайкалье - РИА Новости, 25.03.2023
Правительство расширило границы ТОР в Забайкалье
Премьер министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T12:54
2023-03-25T12:54
экономика
россия
шилкинский район
забайкальский край
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_1dec8bff8a04ccc5672ba1bf890d6be5.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье", сообщила пресс-служба кабмина. "Принятое решение позволит организовать производство по вторичной переработке золотосодержащих руд и модернизировать завод по производству железобетонных изделий", - отмечается в сообщении. Предполагается, что на территории Шилкинского района Забайкальского края, на месторождении "Погромное", появится предприятие по добыче золота из руд, ранее уже использовавшихся в различных производствах. Реализация этого проекта позволит привлечь 967,6 миллиона рублей частных инвестиций и создать около 150 новых рабочих мест. Ещё один инвестиционный проект планируется реализовать в Чите. В модернизацию завода по производству железобетонных изделий, необходимых для строительства зданий, инвестор готов вложить около 80 миллионов рублей. ТОР – специальный инструмент, призванный стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны. Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития.
https://ria.ru/20230126/tor-1847512978.html
россия
шилкинский район
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9271017698a4bbdd43f2afdba7cd69e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, шилкинский район, забайкальский край, михаил мишустин
Экономика, Россия, Шилкинский район, Забайкальский край, Михаил Мишустин
Правительство расширило границы ТОР в Забайкалье

Правительство расширило границы территории опережающего развития в Забайкалье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье", сообщила пресс-служба кабмина.
"Принятое решение позволит организовать производство по вторичной переработке золотосодержащих руд и модернизировать завод по производству железобетонных изделий", - отмечается в сообщении.
Предполагается, что на территории Шилкинского района Забайкальского края, на месторождении "Погромное", появится предприятие по добыче золота из руд, ранее уже использовавшихся в различных производствах. Реализация этого проекта позволит привлечь 967,6 миллиона рублей частных инвестиций и создать около 150 новых рабочих мест.
Ещё один инвестиционный проект планируется реализовать в Чите. В модернизацию завода по производству железобетонных изделий, необходимых для строительства зданий, инвестор готов вложить около 80 миллионов рублей.
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Трутнев предложил создать патриотическую ТОР для оборонных проектов
26 января, 10:38
ТОР – специальный инструмент, призванный стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны.
Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития.
 
ЭкономикаРоссияШилкинский районЗабайкальский крайМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала