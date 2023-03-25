https://ria.ru/20230325/tiktok-1860612953.html

Минобороны Британии использует TikTok, несмотря на запрет правительства

Минобороны Британии использует TikTok, несмотря на запрет правительства - РИА Новости, 25.03.2023

Минобороны Британии использует TikTok, несмотря на запрет правительства

Британское минобороны продолжает пользоваться TikTok, несмотря на запрет должностным лицам использовать приложение на служебных устройствах. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T16:54

2023-03-25T16:54

2023-03-25T16:54

бен уоллес

tiktok

в мире

великобритания

технологии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Британское минобороны продолжает пользоваться TikTok, несмотря на запрет должностным лицам использовать приложение на служебных устройствах. Ранее британское правительство в четверг запретило чиновникам использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах. Согласно заявлению, у министерства безопасная модель публикации, которая позволяет ему безопасно управлять каналом. "Сообщения... доставляются отдельными системами посредством небольшого количества сотрудников... Сообщения в TikTok... доставляются через стороннее программное обеспечение, и никакие правительственные (или личные) устройства напрямую не используются для публикации", - указывается в релизе.

https://ria.ru/20221227/tiktok-1841784823.html

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бен уоллес, tiktok, в мире, великобритания, технологии