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Минобороны Британии использует TikTok, несмотря на запрет правительства - РИА Новости, 25.03.2023
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16:54 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/tiktok-1860612953.html
Минобороны Британии использует TikTok, несмотря на запрет правительства
Минобороны Британии использует TikTok, несмотря на запрет правительства - РИА Новости, 25.03.2023
Минобороны Британии использует TikTok, несмотря на запрет правительства
Британское минобороны продолжает пользоваться TikTok, несмотря на запрет должностным лицам использовать приложение на служебных устройствах. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T16:54
2023-03-25T16:54
бен уоллес
tiktok
в мире
великобритания
технологии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Британское минобороны продолжает пользоваться TikTok, несмотря на запрет должностным лицам использовать приложение на служебных устройствах. Ранее британское правительство в четверг запретило чиновникам использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах. Согласно заявлению, у министерства безопасная модель публикации, которая позволяет ему безопасно управлять каналом. "Сообщения... доставляются отдельными системами посредством небольшого количества сотрудников... Сообщения в TikTok... доставляются через стороннее программное обеспечение, и никакие правительственные (или личные) устройства напрямую не используются для публикации", - указывается в релизе.
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бен уоллес, tiktok, в мире, великобритания, технологии
Бен Уоллес, TikTok, В мире, Великобритания, Технологии
Минобороны Британии использует TikTok, несмотря на запрет правительства

Минобороны Британии продолжает использовать TikTok, несмотря на запрет правительства

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok
Логотип приложения TikTok - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Британское минобороны продолжает пользоваться TikTok, несмотря на запрет должностным лицам использовать приложение на служебных устройствах.
Ранее британское правительство в четверг запретило чиновникам использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах.
«
"Учетная запись министерства обороны в TikTok используется, чтобы на мировом уровне информировать о текущих мерах ВС Соединенного Королевства, в том числе нашей работе... по подготовке украинских солдат", - говорится в заявлении главы ведомства Бена Уоллеса, опубликованном на сайте британского парламента.
Согласно заявлению, у министерства безопасная модель публикации, которая позволяет ему безопасно управлять каналом.
"Сообщения... доставляются отдельными системами посредством небольшого количества сотрудников... Сообщения в TikTok... доставляются через стороннее программное обеспечение, и никакие правительственные (или личные) устройства напрямую не используются для публикации", - указывается в релизе.
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Бен УоллесTikTokВ миреВеликобританияТехнологии
 
 
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