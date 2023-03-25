https://ria.ru/20230325/temperatura-1860607852.html

Эксперт: еще два градуса – и будет точка невозврата

Эксперт: еще два градуса – и будет точка невозврата - РИА Новости, 25.03.2023

Эксперт: еще два градуса – и будет точка невозврата

Повышение средней температуры поверхности Земли дополнительно на два градуса приведет к климатической "точке невозврата", однако сейчас мы еще можем предпринять РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T16:12

2023-03-25T16:12

2023-03-25T16:12

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

экология

якутск

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 25 мар – РИА Новости, Карина Ивашко. Повышение средней температуры поверхности Земли дополнительно на два градуса приведет к климатической "точке невозврата", однако сейчас мы еще можем предпринять усилия для сохранения вечной мерзлоты, уменьшая выбросы СО2 и метана, считает заместитель ректора СВФУ по вопросам устойчивого развития арктических территорий, научный координатор Российско-Азиатского консорциума арктических исследований от СВФУ Юрий Данилов.В рамках Международной научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, прошедшей в Якутске, ученый выступил модератором дискуссии РАКАИ "Глобальная и локальная адаптация к изменению климата". Конференция проведена по инициативе правительства Якутии в соответствии с планом председательства России в Арктическом Совете в 2021-2023 годах."Современные изменения климата уже неоспоримы. В разных местах изменения происходят по-разному, но в Арктике потепление происходит намного быстрее. В два раза быстрее, чем в среднем по всему земному шару. Почему так? Здесь точки зрения разные. Многие обвиняют человечество, но в основном это природные процессы. Человечество, конечно, тоже виновато, но на определенную долю", - сказал РИА Новости Данилов.По его словам, в сравнении с доиндустриальным периодом, средняя годовая температура января в Якутске возросла примерно на два градуса. И это весьма существенно."Если бы этот подъем был постепенным, то ничего страшного. Но это не так. И если современный тренд на потепление сохранится, то к концу столетия температура повысится на четыре градуса – в среднем на земном шаре. Поэтому и бьют тревогу. То есть, если средняя температура Земли поднимется еще на два градуса, это будет точка невозврата. Но сейчас можно пытаться сохранить мерзлоту, уменьшить выбросы – прежде всего, углекислого газа и метана - его парниковый эффект в 20 раз сильнее", - пояснил ученый.Он отметил, что основные "поставщики" метана – болота, в том числе в тундровой зоне, рисовые поля, животноводческие фермы."В связи с потеплением происходят просадки, и даже в маленькой просадке накапливается вода, а это самое теплоемкое вещество. Протайка мерзлоты увеличивается из года в год, вслед за этим растет и водоем: была лужица – стало озерцо, а дальше – как снежный ком", - подчеркнул Данилов.В то же время, добавил он, необходимо обращать внимание и на возможность обратных процессов. "Вода испаряется (испаряемость в центральной Якутии превышает количество осадков в 4 раза), озеро высыхает, мерзлота восстанавливается. Вообще природа имеет процессы саморегуляции. Потеплело – стало больше воды, увеличилась площадь водоемов, испаряемость стала выше – больше облаков, меньше тепла поступает на земную поверхность. Географическая оболочка в целом, весь земной шар обладает своими процессами саморегуляции, способностью к восстановлению", - пояснил эксперт.Важным шагом для восстановления вечной мерзлоты он считает принятый в Якутии в 2018 году закон о ее защите, включающий задачу сохранения лесов и растительного покрова."Все растения являются теплоизоляторами. Лес вырубили – протаивания больше за счет солнечного света, и начинаются просадки. И если мы будем сохранять естественное состояние природных систем, то особых изменений не должно быть. Все ведь взаимосвязано. К примеру, наши краснокнижные стерхи перемещаются на север: температура выше – вода начинает подниматься, они переносят гнезда на более высокие места, сужается ареал их гнездования. То же самое с миграцией оленей, с нерестом рыб. У каких-то видов сроки нереста сдвинулись – у кого-то нет. И вот уже большая рыба должна съесть маленькую, а та еще не родилась. То есть проблем много", - поделился ученый.К пессимистическим прогнозам касательно будущего Якутска в связи с таянием вечной мерзлоты Данилов относится скептически."Ничего с Якутском не станется. Есть способы промораживания. Видели главный учебный корпус университета? Рядом с ним стоят черные трубы – это терморегуляторы. По сути – труба, куда залит керосин, дизтопливо, или фреон. Верхняя часть зимой охлаждается – опускается вниз, летом нагревается – вниз дизтопливо не опускается из-за разности плотности по температуре. То есть происходит нагнетание холода внутрь. Якутск расположен на террасах – река рядом, озер много, температура грунтов не такая низкая. И есть криопэги – засоленные участки грунта. но не все можно проморозить – есть участки, которые не поддаются", - отметил специалист.Многолетняя мерзлота на территории Якутска – это преимущественно пески, которые в замороженном состоянии имеют устойчивость, сравнимую со скальными породами."Раньше вбивали сваи на шесть метров, потом – на 12, а сейчас уже до 18 метров. Их вмораживают: сверлят отверстие, паром разжижают и втыкают сваю. Она схватывается и стоит очень прочно. Но проблема в том, что при повышении температуры сезонноталый слой увеличивается, и сваи начинают шататься. Однако сейчас строительство ведется уже с учетом возможных рисков, а старые здания спасают промораживанием. Железную дорогу таким же образом спасают – на участке, где под насыпью – сплошной лед. То же и с оттайками на автодорогах", - рассказал Данилов.

https://ria.ru/20221128/yakutiya-1834721851.html

https://ria.ru/20220305/merzlota-1775890813.html

https://ria.ru/20210708/merzlota-1740433457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экология, якутск, республика саха (якутия)