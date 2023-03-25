https://ria.ru/20230325/tekhnika-1860570798.html

Меняйло оценил оснащенность подразделений из Северной Осетии техникой

Меняйло оценил оснащенность подразделений из Северной Осетии техникой - РИА Новости, 25.03.2023

Меняйло оценил оснащенность подразделений из Северной Осетии техникой

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил в ходе визита в Запорожскую область о высокой степени оснащенности автомобильной техникой подразделений республики... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T10:51

2023-03-25T10:51

2023-03-25T10:59

специальная военная операция на украине

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мар – РИА новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил в ходе визита в Запорожскую область о высокой степени оснащенности автомобильной техникой подразделений республики "Аланья" и "ШТОРМ Осетия" в зоне проведения специальной военной операции. "В один из полков 19-й дивизии за пару дней мы доставим автотехнику. В принципе, общая обеспеченность наших отрядов (ШТОРМ Осетия и Аланья – ред.) — она будет очень высокой с точки зрения автотехники... поставки идут с определенной периодичностью, потому что техника из строя выходит, у нас были подрывы на машинах, к сожалению, поэтому мы ее восполняем. В общей сложности на сегодняшний день здесь, в отряде, порядка 50-ти единиц различной техники", - сказал Меняйло. Он также отметил, что намерен обеспечить всем необходимым жителей республики, которые проходят службу в артиллерийских подразделениях. "Степень оснащенности наших двух отрядов, "ШТОРМ Осетия" и "Аланья" очень высокая... Для выполнения задач у нас есть бронетехника, так и другие виды технических средств, которые для этого необходимы. Это я сказал про два наших отряда. Но у нас есть артиллерийский дивизион, танковая рота и есть военнослужащие, которые призваны служить как по контракту, так и призваны по частичной мобилизации, которые сегодня находятся на передовой. Мы их тоже дообеспечиваем, исходя из тех потребностей, которые есть", - сказал Меняйло."Она (техника - ред.) должна быть в том объеме, в котором необходима. И в большей степени она должна быть приспособлена для того, чтобы безболезненно ездить в район выполнения боевых задач и перемещаться вдоль позиции. У нас есть спецтехника, она стоит в боксах специальных, есть техника с легким и тяжёлым стрелковым вооружением, есть ряд новшеств, усовершенствованных, которые сделаны самим личным составом исходя из опыта ведения боевых действий", - добавил Меняйло.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября 2022 года по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса, при этом в процессе выявились различные проблемы, от устаревших и неоцифрованных учетных баз до "забора" в армию людей, формально не подлежащих призыву.

https://ria.ru/20230325/voenkomaty-1860566160.html

https://ria.ru/20230205/zaporozhe-1849817171.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика северная осетия - алания, сергей меняйло, запорожская область