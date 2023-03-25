Рейтинг@Mail.ru
Меняйло оценил оснащенность подразделений из Северной Осетии техникой - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 25.03.2023 (обновлено: 10:59 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/tekhnika-1860570798.html
Меняйло оценил оснащенность подразделений из Северной Осетии техникой
Меняйло оценил оснащенность подразделений из Северной Осетии техникой - РИА Новости, 25.03.2023
Меняйло оценил оснащенность подразделений из Северной Осетии техникой
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил в ходе визита в Запорожскую область о высокой степени оснащенности автомобильной техникой подразделений республики... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T10:51
2023-03-25T10:59
специальная военная операция на украине
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727569171_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_c645173fa7d4f26b4752d5a7fff348ab.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мар – РИА новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил в ходе визита в Запорожскую область о высокой степени оснащенности автомобильной техникой подразделений республики "Аланья" и "ШТОРМ Осетия" в зоне проведения специальной военной операции. "В один из полков 19-й дивизии за пару дней мы доставим автотехнику. В принципе, общая обеспеченность наших отрядов (ШТОРМ Осетия и Аланья – ред.) — она будет очень высокой с точки зрения автотехники... поставки идут с определенной периодичностью, потому что техника из строя выходит, у нас были подрывы на машинах, к сожалению, поэтому мы ее восполняем. В общей сложности на сегодняшний день здесь, в отряде, порядка 50-ти единиц различной техники", - сказал Меняйло. Он также отметил, что намерен обеспечить всем необходимым жителей республики, которые проходят службу в артиллерийских подразделениях. "Степень оснащенности наших двух отрядов, "ШТОРМ Осетия" и "Аланья" очень высокая... Для выполнения задач у нас есть бронетехника, так и другие виды технических средств, которые для этого необходимы. Это я сказал про два наших отряда. Но у нас есть артиллерийский дивизион, танковая рота и есть военнослужащие, которые призваны служить как по контракту, так и призваны по частичной мобилизации, которые сегодня находятся на передовой. Мы их тоже дообеспечиваем, исходя из тех потребностей, которые есть", - сказал Меняйло."Она (техника - ред.) должна быть в том объеме, в котором необходима. И в большей степени она должна быть приспособлена для того, чтобы безболезненно ездить в район выполнения боевых задач и перемещаться вдоль позиции. У нас есть спецтехника, она стоит в боксах специальных, есть техника с легким и тяжёлым стрелковым вооружением, есть ряд новшеств, усовершенствованных, которые сделаны самим личным составом исходя из опыта ведения боевых действий", - добавил Меняйло.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября 2022 года по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса, при этом в процессе выявились различные проблемы, от устаревших и неоцифрованных учетных баз до "забора" в армию людей, формально не подлежащих призыву.
https://ria.ru/20230325/voenkomaty-1860566160.html
https://ria.ru/20230205/zaporozhe-1849817171.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727569171_164:0:2483:1739_1920x0_80_0_0_e8dbcd0aa827bbe90aad17a0d53fc896.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика северная осетия - алания, сергей меняйло, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Республика Северная Осетия - Алания, Сергей Меняйло, Запорожская область
Меняйло оценил оснащенность подразделений из Северной Осетии техникой

Меняйло: подразделения из Северной Осетии хорошо оснащены автотехникой в зоне спецоперации

© РИА Новости / Максим БлиновСергей Меняйло
Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Сергей Меняйло. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мар – РИА новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил в ходе визита в Запорожскую область о высокой степени оснащенности автомобильной техникой подразделений республики "Аланья" и "ШТОРМ Осетия" в зоне проведения специальной военной операции.
"В один из полков 19-й дивизии за пару дней мы доставим автотехнику. В принципе, общая обеспеченность наших отрядов (ШТОРМ Осетия и Аланья – ред.) — она будет очень высокой с точки зрения автотехники... поставки идут с определенной периодичностью, потому что техника из строя выходит, у нас были подрывы на машинах, к сожалению, поэтому мы ее восполняем. В общей сложности на сегодняшний день здесь, в отряде, порядка 50-ти единиц различной техники", - сказал Меняйло.
Он также отметил, что намерен обеспечить всем необходимым жителей республики, которые проходят службу в артиллерийских подразделениях.
"Степень оснащенности наших двух отрядов, "ШТОРМ Осетия" и "Аланья" очень высокая... Для выполнения задач у нас есть бронетехника, так и другие виды технических средств, которые для этого необходимы. Это я сказал про два наших отряда. Но у нас есть артиллерийский дивизион, танковая рота и есть военнослужащие, которые призваны служить как по контракту, так и призваны по частичной мобилизации, которые сегодня находятся на передовой. Мы их тоже дообеспечиваем, исходя из тех потребностей, которые есть", - сказал Меняйло.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Медведев призвал "привести в чувство" военкоматы
10:15
"Она (техника - ред.) должна быть в том объеме, в котором необходима. И в большей степени она должна быть приспособлена для того, чтобы безболезненно ездить в район выполнения боевых задач и перемещаться вдоль позиции. У нас есть спецтехника, она стоит в боксах специальных, есть техника с легким и тяжёлым стрелковым вооружением, есть ряд новшеств, усовершенствованных, которые сделаны самим личным составом исходя из опыта ведения боевых действий", - добавил Меняйло.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября 2022 года по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса, при этом в процессе выявились различные проблемы, от устаревших и неоцифрованных учетных баз до "забора" в армию людей, формально не подлежащих призыву.
Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Глава Северной Осетии Меняйло попал под обстрел в Запорожской области
5 февраля, 08:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика Северная Осетия - АланияСергей МеняйлоЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала