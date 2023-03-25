https://ria.ru/20230325/teatr-1860655134.html

Латвийский театр кукол уберет из репертуара все спектакли на русском

Латвийский театр кукол уберет из репертуара все спектакли на русском - РИА Новости, 25.03.2023

Латвийский театр кукол уберет из репертуара все спектакли на русском

Все спектакли на русском языке уберут из репертуара Латвийского театра кукол начиная со следующего сезона, основанием стал приказ министерства культуры Латвии,... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T21:50

2023-03-25T21:50

2023-03-25T21:56

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все спектакли на русском языке уберут из репертуара Латвийского театра кукол начиная со следующего сезона, основанием стал приказ министерства культуры Латвии, сообщил член правления театра Мартиньш Эйхе. Ранее на сайте учреждения культуры появилось объявление, что спектакль "Крокодил Гена и Чебурашка" будет снят с репертуара "в связи с неприемлемым для Латвийского театра кукол использованием любимых детских персонажей в российской военной пропаганде". "Это приказ министерства культуры, он вступает в силу в начале следующего сезона. Сейчас у нас переходный этап. Мы играем почти все спектакли, которые у нас есть, на русском. Новые не ставим. До конца сезона играем, после этого сезона мы больше не будем их играть", - приводит слова Эйхе портал Rus.LSM.lv. По его словам, министерство поручило "обеспечить детям репертуар на родном языке" Рижскому Русскому театру имени Михаила Чехова, где сейчас в репертуаре только три спектакля для детей. "Первая реакция: почему так надо делать? С другой стороны, у нас, как у учреждения культуры, одно из заданий – образование. И распоряжение министерства связано с переходом образования на латышский язык, а один из этих этапов – искусство", - отметил Эйхе. В латвийском министерстве культуры объяснили распоряжение тем, что с 1 сентября начинается переход образования в Латвии исключительно на латышский язык, "поэтому и Латвийский театр кукол, который до сих пор имел спектакли и на латышском, и на русском языках, также постепенно переходит только на латышский язык". "Государственные театры - не единственные, кто предлагает культурный контент, в том числе театральные постановки, в том числе для детской аудитории. Значит, и коммерческий сектор тоже активно работает, и мне бы не хотелось утверждать, что дети, для которых родным языком является русский, этим решением будут оставлены совершенно без всяких возможностей наслаждаться культурой на русском языке", - считает замгоссекретаря министерства по вопросам культурной политики Улдис Зариньш. Педагог и руководитель Центра развития образования INSAIT Катерина Казановска считает, что отказ от детских спектаклей на русском языке – плохая идея, поскольку "морально-этическое формирование и становление личности детской возможно на том языке, который ребенок понимает лучше всего" и запреты на детскую литературу и спектакли на русском "способствуют в дальнейшем определенной маргинализации, меньшему, более низкому уровню культуры русскоязычного населения Латвии". "Просто потому что если ребенок в 4-5 лет не смог познакомиться с театром, познакомиться с искусством, познакомиться с кино и с удовольствием туда начать ходить - то к тому моменту, когда он начнет понимать фильмы на латышском языке, когда он начнет понимать спектакли на латышском языке, ему скорее всего это будет просто неинтересно", - сказала она. Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% - русскоязычные. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20230111/latviya-1844039380.html

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