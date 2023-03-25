https://ria.ru/20230325/teatr-1860422999.html
Звезды "Чебурашки", "Угрюм-реки" и "Содержанок" сыграли в премьере МХТ
Звезды "Чебурашки", "Угрюм-реки" и "Содержанок" сыграли в премьере МХТ - РИА Новости, 25.03.2023
Звезды "Чебурашки", "Угрюм-реки" и "Содержанок" сыграли в премьере МХТ
В спектакле "Далекая Радуга" в МХТ имени Чехова сыграли звезды "Чебурашки", "Угрюм-реки" и "Содержанок". Повесть братьев Стругацких в театре переосмыслен... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T06:30
2023-03-25T06:30
2023-03-25T07:34
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В спектакле "Далекая Радуга" в МХТ имени Чехова сыграли звезды "Чебурашки", "Угрюм-реки" и "Содержанок". Повесть братьев Стругацких в театре переосмыслен режиссером Андреем Гончаровым."Далекая Радуга" была написана братьями Стругацкими в 1963 году. Авторы постановки решили изменить некоторые сцены, при этом постарались не исказить сюжет, передает корреспондент РИА Новости. За основу взяли идею ответственности ученых перед человечеством и то, что бывает, когда непроверенные итоги научных экспериментов представляют обществу.Действие происходит в начале XXIII века на планете Радуга. Здесь каждый занимается тем, что любит: жители реализуют себя в науке, искусстве, педагогике. Обычно после опытов ученых здесь образуется энергетическая Волна, которую сдерживают специальные приборы. Но однажды ситуация выходит из-под контроля.И оказывается, что это общество будущего совсем не идеально, вскрываются людские пороки и несовершенства.Режиссер Андрей Гончаров уже ставил в МХТ непростой материал: "Чрево" по рассказу Евгения Замятина в жанре "крестьянского триллера". В "Далекой радуге" он продолжает свои творческие эксперименты.Сценическое пространство выглядит, как площадка для съемок "Дюны": лаконичные костюмы героев отсылают к космическим сагам, а спецэффекты придают действию футуристичности .В постановке играют Данил Стеклов ("Майор Гром: Чумной Доктор"), Павел Ворожцов ("Угрюм-река"), Артем Быстров ("Чебурашка"), Мария Карпова ("Содержанки") и другие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей гончар, евгений замятин, театр, знаменитости, что посмотреть , новости культуры
Андрей Гончар, Евгений Замятин, Культура, Театр, Знаменитости, что посмотреть , Новости культуры
Звезды "Чебурашки", "Угрюм-реки" и "Содержанок" сыграли в премьере МХТ
В спектакле "Далекая Радуга" в МХТ сыграли звезды "Чебурашки", "Угрюм-реки" и "Содержанок"
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В спектакле "Далекая Радуга" в МХТ имени Чехова сыграли звезды "Чебурашки", "Угрюм-реки" и "Содержанок". Повесть братьев Стругацких в театре переосмыслен режиссером Андреем Гончаровым.
"Далекая Радуга" была написана братьями Стругацкими в 1963 году. Авторы постановки решили изменить некоторые сцены, при этом постарались не исказить сюжет, передает корреспондент РИА Новости.
За основу взяли идею ответственности ученых перед человечеством и то, что бывает, когда непроверенные итоги научных экспериментов представляют обществу.
Действие происходит в начале XXIII века на планете Радуга. Здесь каждый занимается тем, что любит: жители реализуют себя в науке, искусстве, педагогике. Обычно после опытов ученых здесь образуется энергетическая Волна, которую сдерживают специальные приборы. Но однажды ситуация выходит из-под контроля.
Ольга Литвинова в сцене из спектакля "Далекая Радуга" в постановке режиссера Андрея Гончарова на сцене МХТ
1 из 3
Данил Стеклов в сцене из спектакля "Далекая Радуга" в постановке режиссера Андрея Гончарова на сцене МХТ
2 из 3
Актеры в сцене из спектакля "Далекая Радуга" в постановке режиссера Андрея Гончарова на сцене МХТ
3 из 3
Ольга Литвинова в сцене из спектакля "Далекая Радуга" в постановке режиссера Андрея Гончарова на сцене МХТ
1 из 3
Данил Стеклов в сцене из спектакля "Далекая Радуга" в постановке режиссера Андрея Гончарова на сцене МХТ
2 из 3
Актеры в сцене из спектакля "Далекая Радуга" в постановке режиссера Андрея Гончарова на сцене МХТ
3 из 3
И оказывается, что это общество будущего совсем не идеально, вскрываются людские пороки и несовершенства.
Режиссер Андрей Гончаров уже ставил в МХТ непростой материал: "Чрево" по рассказу Евгения Замятина в жанре "крестьянского триллера". В "Далекой радуге" он продолжает свои творческие эксперименты.
Сценическое пространство выглядит, как площадка для съемок "Дюны": лаконичные костюмы героев отсылают к космическим сагам, а спецэффекты придают действию футуристичности .
Актеры Антон Лобан и Артем Быстров в сцене из спектакля "Далекая Радуга" в постановке режиссера Андрея Гончарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
1 из 3
Актер в сцене из спектакля "Далекая Радуга" в постановке режиссера Андрея Гончарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
2 из 3
Актеры Данил Стеклов и Мария Карпова в сцене из спектакля "Далекая Радуга" в постановке режиссера Андрея Гончарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
3 из 3
Актеры Антон Лобан и Артем Быстров в сцене из спектакля "Далекая Радуга" в постановке режиссера Андрея Гончарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
1 из 3
Актер в сцене из спектакля "Далекая Радуга" в постановке режиссера Андрея Гончарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
2 из 3
Актеры Данил Стеклов и Мария Карпова в сцене из спектакля "Далекая Радуга" в постановке режиссера Андрея Гончарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
3 из 3
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"Нам было важно найти театральный эквивалент мира Стругацких: планету с идеальным социумом, – размышляет режиссер Андрей Гончаров. – В конечном итоге все приходит к катастрофе, которую люди будущего инициируют своими руками. Чего же они не учли, к чему они были недостаточно внимательны?"
В постановке играют Данил Стеклов ("Майор Гром: Чумной Доктор"), Павел Ворожцов ("Угрюм-река"), Артем Быстров ("Чебурашка"), Мария Карпова ("Содержанки") и другие.
Милош Бикович: горжусь работой с русскими и голливудскими актерами