https://ria.ru/20230325/teatr-1860422999.html

Звезды "Чебурашки", "Угрюм-реки" и "Содержанок" сыграли в премьере МХТ

Звезды "Чебурашки", "Угрюм-реки" и "Содержанок" сыграли в премьере МХТ - РИА Новости, 25.03.2023

Звезды "Чебурашки", "Угрюм-реки" и "Содержанок" сыграли в премьере МХТ

В спектакле "Далекая Радуга" в МХТ имени Чехова сыграли звезды "Чебурашки", "Угрюм-реки" и "Содержанок". Повесть братьев Стругацких в театре переосмыслен... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T06:30

2023-03-25T06:30

2023-03-25T07:34

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В спектакле "Далекая Радуга" в МХТ имени Чехова сыграли звезды "Чебурашки", "Угрюм-реки" и "Содержанок". Повесть братьев Стругацких в театре переосмыслен режиссером Андреем Гончаровым."Далекая Радуга" была написана братьями Стругацкими в 1963 году. Авторы постановки решили изменить некоторые сцены, при этом постарались не исказить сюжет, передает корреспондент РИА Новости. За основу взяли идею ответственности ученых перед человечеством и то, что бывает, когда непроверенные итоги научных экспериментов представляют обществу.Действие происходит в начале XXIII века на планете Радуга. Здесь каждый занимается тем, что любит: жители реализуют себя в науке, искусстве, педагогике. Обычно после опытов ученых здесь образуется энергетическая Волна, которую сдерживают специальные приборы. Но однажды ситуация выходит из-под контроля.И оказывается, что это общество будущего совсем не идеально, вскрываются людские пороки и несовершенства.Режиссер Андрей Гончаров уже ставил в МХТ непростой материал: "Чрево" по рассказу Евгения Замятина в жанре "крестьянского триллера". В "Далекой радуге" он продолжает свои творческие эксперименты.Сценическое пространство выглядит, как площадка для съемок "Дюны": лаконичные костюмы героев отсылают к космическим сагам, а спецэффекты придают действию футуристичности .В постановке играют Данил Стеклов ("Майор Гром: Чумной Доктор"), Павел Ворожцов ("Угрюм-река"), Артем Быстров ("Чебурашка"), Мария Карпова ("Содержанки") и другие.

https://ria.ru/20230323/kino-1859593950.html

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2023

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

андрей гончар, евгений замятин, театр, знаменитости, что посмотреть , новости культуры