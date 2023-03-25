https://ria.ru/20230325/tanki-1860640723.html

Количество российских танков превысит украинские в три раза, заявил Путин

Количество российских танков превысит украинские в три раза, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2023

Количество российских танков превысит украинские в три раза, заявил Путин

Общее количество танков России будет превышать более чем в три раза количество танков у Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T20:08

2023-03-25T20:08

2023-03-25T21:10

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

павел зарубин

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Общее количество танков России будет превышать более чем в три раза количество танков у Украины, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, в этом смысле, Россию беспокоит все это только с той точки зрения , что это попытка продлить конфликт."Поджигатели планируют направить на Украину 400 с лишним танков. Все то же самое, что и по боеприпасам. За это время мы произведем новых, и модернизируются имеющиеся тоже, свыше 1600, а общее количество танков РФ будет превышать в три раза количество танков ВСУ, даже более, чем в три раза", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230324/medvedev-1860260223.html

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россия, украина, владимир путин, павел зарубин, в мире, вооруженные силы украины