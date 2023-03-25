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Количество российских танков превысит украинские в три раза, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:08 25.03.2023 (обновлено: 21:10 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/tanki-1860640723.html
Количество российских танков превысит украинские в три раза, заявил Путин
Количество российских танков превысит украинские в три раза, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2023
Количество российских танков превысит украинские в три раза, заявил Путин
Общее количество танков России будет превышать более чем в три раза количество танков у Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T20:08
2023-03-25T21:10
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
павел зарубин
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Общее количество танков России будет превышать более чем в три раза количество танков у Украины, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, в этом смысле, Россию беспокоит все это только с той точки зрения , что это попытка продлить конфликт."Поджигатели планируют направить на Украину 400 с лишним танков. Все то же самое, что и по боеприпасам. За это время мы произведем новых, и модернизируются имеющиеся тоже, свыше 1600, а общее количество танков РФ будет превышать в три раза количество танков ВСУ, даже более, чем в три раза", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230324/medvedev-1860260223.html
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россия, украина, владимир путин, павел зарубин, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире, Вооруженные силы Украины
Количество российских танков превысит украинские в три раза, заявил Путин

Путин пообещал, что количество российских танков превысит украинские более чем в три раза

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Общее количество танков России будет превышать более чем в три раза количество танков у Украины, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Военно-промышленный комплекс России очень быстрыми темпами - такими, которых многие и не ждали, развивается... И за тот же период времени российская промышленность сама произведет в три раза больше боеприпасов, даже более, чем в три раза", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24".
По его словам, в этом смысле, Россию беспокоит все это только с той точки зрения , что это попытка продлить конфликт.
"Поджигатели планируют направить на Украину 400 с лишним танков. Все то же самое, что и по боеприпасам. За это время мы произведем новых, и модернизируются имеющиеся тоже, свыше 1600, а общее количество танков РФ будет превышать в три раза количество танков ВСУ, даже более, чем в три раза", - добавил Путин.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
России потребуется больше оружия и после окончания СВО, заявил Медведев
24 марта, 08:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинПавел ЗарубинВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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