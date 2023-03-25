https://ria.ru/20230325/tailand-1860345139.html

Россиянки стали ездить в Таиланд рожать и делать пластические операции

Россиянки стали ездить в Таиланд рожать и делать пластические операции - РИА Новости, 25.03.2023

Россиянки стали ездить в Таиланд рожать и делать пластические операции

За первые два с половиной месяца 2023 года спрос российских туристов на некоторые медицинские услуги в Таиланде вырос в шесть раз к данным 2019 года, сообщает... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T03:31

2023-03-25T03:31

2023-03-25T03:31

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. За первые два с половиной месяца 2023 года спрос российских туристов на некоторые медицинские услуги в Таиланде вырос в шесть раз к данным 2019 года, сообщает АТОР со ссылкой на представителя Bangkok Hospital Pattaya Алину Криштафович."Мы фиксируем высокий интерес туристов из России к получению медицинских услуг в Таиланде. В нашем госпитале все чаще можно видеть россиян", – рассказала она.По словам представителя Bangkok Hospital Pattaya, в первую очередь туристы из России приезжают в госпиталь с целью различных пластических операций."Они в Таиланде не отличаются низкими расценками по сравнению с другими странами. Россияне едут сюда не с целью сэкономить, а с целью получения услуг высокого качества", – заявила Алина Криштафович.Второе место по спросу у россиян занимают роды."Некоторые женщины хотят рожать детей именно в Таиланде. Никаких привилегий в плане дальнейшего нахождения в Таиланде им это не дает. И стоимость тоже не низкая. Женщин привлекает возможность родить ребенка не только в исключительно комфортных условиях в плане медицины, но из-за климата", – поделилась наблюдениями представитель Bangkok Hospital Pattaya.Турагенты подтвердили наблюдения Алины Криштафович о росте спроса на медицинский туризм в Таиланде.Как напомнил посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават, маркетинговая кампания Управления по туризму Таиланда в 2023 году направлена на то, чтобы разнообразить опыт туристов в Таиланде.

https://ria.ru/20230324/tailand-1860197594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, таиланд, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь