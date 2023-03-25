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СВО обнажила проблемы в России, заявил Медведев - РИА Новости, 25.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:09 25.03.2023 (обновлено: 11:08 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/svo-1860565669.html
СВО обнажила проблемы в России, заявил Медведев
СВО обнажила проблемы в России, заявил Медведев - РИА Новости, 25.03.2023
СВО обнажила проблемы в России, заявил Медведев
Военная спецоперация на Украине обнажила некоторые проблемы в России, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T10:09
2023-03-25T11:08
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
дмитрий медведев
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Военная спецоперация на Украине обнажила некоторые проблемы в России, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Политик также отдельно выделил проблемы в работе военных комиссариатов."Те же самые военкоматы: ими не занимались долгое время. В настоящий момент пришла пора их привести в чувство. Я недавно ездил в Петербург, смотрел, как происходит цифровизация военкоматов. Здесь уже многое делается. Надеюсь, что это будет удобно для всех, в том числе для призывников и для контрактников", — рассказал Медведев.При этом зампред Совбеза отметил, что в целом государство стало сильнее за последние годы. По его словам, это позволяет стране развиваться, "как следует заявлять о себе" и сохранять свою территориальную целостность. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230325/amorfnost-1860567286.html
https://ria.ru/20230325/geroi-1860470115.html
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россия, украина, донбасс, дмитрий медведев, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Безопасность
СВО обнажила проблемы в России, заявил Медведев

Медведев: СВО обнажила проблемы в России, отдельные институты оказались к ней не готовы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Военная спецоперация на Украине обнажила некоторые проблемы в России, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
«

"Отдельные институты к проведению СВО, конечно, оказались не в полной мере готовы. Бюрократия тоже, наверное, не в полной мере готова. Технологическая составляющая тоже не в полной мере готова", — уточнил он.

Политик также отдельно выделил проблемы в работе военных комиссариатов.
"Те же самые военкоматы: ими не занимались долгое время. В настоящий момент пришла пора их привести в чувство. Я недавно ездил в Петербург, смотрел, как происходит цифровизация военкоматов. Здесь уже многое делается. Надеюсь, что это будет удобно для всех, в том числе для призывников и для контрактников", — рассказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Медведев рассказал, какую проблему решила спецоперация
10:21
При этом зампред Совбеза отметил, что в целом государство стало сильнее за последние годы. По его словам, это позволяет стране развиваться, "как следует заявлять о себе" и сохранять свою территориальную целостность.
«

"На самом деле какие-то проблемы можно решать быстро, какие-то быстро не решаются. Жизнь есть жизнь", — добавил Медведев.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Военнослужащий у памятника герою Великой Отечественной войны Петру Шевченко у школы в поселке Смоляниново в ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
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