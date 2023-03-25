https://ria.ru/20230325/svo-1860565669.html

СВО обнажила проблемы в России, заявил Медведев

СВО обнажила проблемы в России, заявил Медведев - РИА Новости, 25.03.2023

СВО обнажила проблемы в России, заявил Медведев

Военная спецоперация на Украине обнажила некоторые проблемы в России, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T10:09

2023-03-25T10:09

2023-03-25T11:08

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

дмитрий медведев

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Военная спецоперация на Украине обнажила некоторые проблемы в России, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Политик также отдельно выделил проблемы в работе военных комиссариатов."Те же самые военкоматы: ими не занимались долгое время. В настоящий момент пришла пора их привести в чувство. Я недавно ездил в Петербург, смотрел, как происходит цифровизация военкоматов. Здесь уже многое делается. Надеюсь, что это будет удобно для всех, в том числе для призывников и для контрактников", — рассказал Медведев.При этом зампред Совбеза отметил, что в целом государство стало сильнее за последние годы. По его словам, это позволяет стране развиваться, "как следует заявлять о себе" и сохранять свою территориальную целостность. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230325/amorfnost-1860567286.html

https://ria.ru/20230325/geroi-1860470115.html

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Варвара Скокшина

россия, украина, донбасс, дмитрий медведев, владимир путин, безопасность