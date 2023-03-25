Рейтинг@Mail.ru
Бросать свою страну в сложную минуту аморально, заявил Медведев - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/svo-1860565143.html
Бросать свою страну в сложную минуту аморально, заявил Медведев
Бросать свою страну в сложную минуту аморально, заявил Медведев - РИА Новости, 25.03.2023
Бросать свою страну в сложную минуту аморально, заявил Медведев
Бросать свою страну в сложную минуту аморально, но если уехавшие, в том числе с началом военной операции, россияне "сидят тихо" - их право, сидеть или... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T10:06
2023-03-25T10:06
россия
украина
донбасс
дмитрий медведев
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860186345_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_c72939538bfb3a0898db860b42503bb2.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Бросать свою страну в сложную минуту аморально, но если уехавшие, в том числе с началом военной операции, россияне "сидят тихо" - их право, сидеть или возвращаться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Ранее Медведев заявлял о том, что возвращение "предателей" в Россию возможно только в случае публичного раскаяния, амнистии или помилования. "Я позицию здесь не изменил. Хотели уехать – уехали. Если тихо сидят – их право сидеть или возвращаться. Это личный выбор каждого человека. В конце концов, даже за этот выбор, если это просто выбор, где жить, осуждать невозможно с правовой точки зрения. С моральной – можно. Это правда. Свою страну бросать в сложную минуту – это аморальный поступок", - сказал Медведев. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230315/uekhavshie-1858106139.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860186345_33:128:2593:2048_1920x0_80_0_0_b7d7858fb3b6b143ac1466a240f50a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донбасс, дмитрий медведев, владимир путин, общество
Россия, Украина, Донбасс, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Общество
Бросать свою страну в сложную минуту аморально, заявил Медведев

Медведев назвал поступок россиян, покинувших страну из-за СВО, аморальным

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Бросать свою страну в сложную минуту аморально, но если уехавшие, в том числе с началом военной операции, россияне "сидят тихо" - их право, сидеть или возвращаться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Ранее Медведев заявлял о том, что возвращение "предателей" в Россию возможно только в случае публичного раскаяния, амнистии или помилования.
"Я позицию здесь не изменил. Хотели уехать – уехали. Если тихо сидят – их право сидеть или возвращаться. Это личный выбор каждого человека. В конце концов, даже за этот выбор, если это просто выбор, где жить, осуждать невозможно с правовой точки зрения. С моральной – можно. Это правда. Свою страну бросать в сложную минуту – это аморальный поступок", - сказал Медведев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Косачев призвал создавать условия для возвращения уехавших россиян
15 марта, 17:49
 
РоссияУкраинаДонбассДмитрий МедведевВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала