Бросать свою страну в сложную минуту аморально, заявил Медведев
Медведев назвал поступок россиян, покинувших страну из-за СВО, аморальным
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Бросать свою страну в сложную минуту аморально, но если уехавшие, в том числе с началом военной операции, россияне "сидят тихо" - их право, сидеть или возвращаться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Ранее Медведев заявлял о том, что возвращение "предателей" в Россию возможно только в случае публичного раскаяния, амнистии или помилования.
"Я позицию здесь не изменил. Хотели уехать – уехали. Если тихо сидят – их право сидеть или возвращаться. Это личный выбор каждого человека. В конце концов, даже за этот выбор, если это просто выбор, где жить, осуждать невозможно с правовой точки зрения. С моральной – можно. Это правда. Свою страну бросать в сложную минуту – это аморальный поступок", - сказал Медведев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.