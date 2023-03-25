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Бросать свою страну в сложную минуту аморально, заявил Медведев

Бросать свою страну в сложную минуту аморально, заявил Медведев - РИА Новости, 25.03.2023

Бросать свою страну в сложную минуту аморально, заявил Медведев

Бросать свою страну в сложную минуту аморально, но если уехавшие, в том числе с началом военной операции, россияне "сидят тихо" - их право, сидеть или... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T10:06

2023-03-25T10:06

2023-03-25T10:06

россия

украина

донбасс

дмитрий медведев

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Бросать свою страну в сложную минуту аморально, но если уехавшие, в том числе с началом военной операции, россияне "сидят тихо" - их право, сидеть или возвращаться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Ранее Медведев заявлял о том, что возвращение "предателей" в Россию возможно только в случае публичного раскаяния, амнистии или помилования. "Я позицию здесь не изменил. Хотели уехать – уехали. Если тихо сидят – их право сидеть или возвращаться. Это личный выбор каждого человека. В конце концов, даже за этот выбор, если это просто выбор, где жить, осуждать невозможно с правовой точки зрения. С моральной – можно. Это правда. Свою страну бросать в сложную минуту – это аморальный поступок", - сказал Медведев. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230315/uekhavshie-1858106139.html

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украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, донбасс, дмитрий медведев, владимир путин, общество