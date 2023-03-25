https://ria.ru/20230325/sudan-1860544903.html

СМИ: в ходе столкновений в Судане погибли четыре человека

СМИ: в ходе столкновений в Судане погибли четыре человека - РИА Новости, 25.03.2023

СМИ: в ходе столкновений в Судане погибли четыре человека

Четыре человека погибли, десятки пострадали во время столкновений в штате Западный Дарфур на западе Судана, сообщила газета Sudan Tribune со ссылкой на местных... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T04:11

2023-03-25T04:11

2023-03-25T04:11

судан

дарфур

в мире

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Четыре человека погибли, десятки пострадали во время столкновений в штате Западный Дарфур на западе Судана, сообщила газета Sudan Tribune со ссылкой на местных чиновников. Как отмечает издание, глава города Эль-Генейна (столицы штата) сообщил, что к настоящему моменту силовым службам удалось установить контроль на территориях, охваченных столкновениями. В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года вспыхивают вооруженные столкновения между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. За время конфликта в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами.

https://ria.ru/20230324/protesty-1860464997.html

судан

дарфур

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судан, дарфур, в мире