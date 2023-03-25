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СМИ: в ходе столкновений в Судане погибли четыре человека - РИА Новости, 25.03.2023
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04:11 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/sudan-1860544903.html
СМИ: в ходе столкновений в Судане погибли четыре человека
СМИ: в ходе столкновений в Судане погибли четыре человека - РИА Новости, 25.03.2023
СМИ: в ходе столкновений в Судане погибли четыре человека
Четыре человека погибли, десятки пострадали во время столкновений в штате Западный Дарфур на западе Судана, сообщила газета Sudan Tribune со ссылкой на местных... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T04:11
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судан
дарфур
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Четыре человека погибли, десятки пострадали во время столкновений в штате Западный Дарфур на западе Судана, сообщила газета Sudan Tribune со ссылкой на местных чиновников. Как отмечает издание, глава города Эль-Генейна (столицы штата) сообщил, что к настоящему моменту силовым службам удалось установить контроль на территориях, охваченных столкновениями. В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года вспыхивают вооруженные столкновения между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. За время конфликта в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами.
https://ria.ru/20230324/protesty-1860464997.html
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судан, дарфур, в мире
Судан, Дарфур, В мире
СМИ: в ходе столкновений в Судане погибли четыре человека

Sudan Tribune: в ходе столкновений в Судане погибли четыре человека, десятки пострадали

CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, SudanСтолица Судана Хартум
Столица Судана Хартум - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
Столица Судана Хартум. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Четыре человека погибли, десятки пострадали во время столкновений в штате Западный Дарфур на западе Судана, сообщила газета Sudan Tribune со ссылкой на местных чиновников.
«
"В четверг четыре человека погибли, десятки получили ранения в Западном Дарфуре в результате кровавых столкновений", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, глава города Эль-Генейна (столицы штата) сообщил, что к настоящему моменту силовым службам удалось установить контроль на территориях, охваченных столкновениями.
В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года вспыхивают вооруженные столкновения между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. За время конфликта в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами.
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