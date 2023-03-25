https://ria.ru/20230325/ssha-1860550804.html

Бывший советник ЦРУ перечислил действия США при крахе Украины

Бывший советник ЦРУ перечислил действия США при крахе Украины - РИА Новости, 25.03.2023

Бывший советник ЦРУ перечислил действия США при крахе Украины

Поражение Киева в текущем конфликте неминуемо в связи с острой нехваткой боеприпасов в ВСУ, что может спровоцировать страны Запада на прямой конфликт с Россией, РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T07:45

2023-03-25T07:45

2023-03-25T07:45

россия

сша

киев

нато

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

джо байден

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Поражение Киева в текущем конфликте неминуемо в связи с острой нехваткой боеприпасов в ВСУ, что может спровоцировать страны Запада на прямой конфликт с Россией, такое мнение высказал в статье на портале Daily Reckoning бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс."Украине не хватает артиллерийских снарядов, а НАТО не имеет их в больших количествах, в то время как российская индустрия продолжает стабильно снабжать российскую армию снарядами. Это война чисел, и они на стороне России, что рано или поздно проявится и на поле боя", - отметил он.В таком случае поражение Киева станет для США геополитической катастрофой, схожей с поражением во Вьетнаме, и превосходящей любой внешнеполитический кризис современности, как война в Афганистане или Ираке, выразил уверенность Рикардс.Автор также дал прогноз относительно действий США и их сателлитов при поражении Украины. Одним из вариантов может стать полноценный ввод войск НАТО на Западную Украину под каким-либо гуманитарным предлогом, что может привести к прямому военному столкновению с Россией и серьезной эскалации конфликта.Кроме того, администрация президента США Джо Байдена может настоять на вмешательстве Польши в конфликт и оккупации ею Западной Украины для предотвращения продвижения российской армии. Не исключил Рикардс и риска эскалации конфликта до состояния ядерной войны.Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI заявил, что Варшава вступит в конфликт с Москвой, если Украина не сможет "защитить свою независимость". Позднее посольству страны пришлось опровергать его слова. Партия "Конфедерация", в свою очередь, потребовала отставки дипломата.

https://ria.ru/20230321/ukraina-1859505892.html

https://ria.ru/20230324/stsenariy-1860524392.html

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сша

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россия, сша, киев, нато, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), джо байден