Рейтинг@Mail.ru
Бывший советник ЦРУ перечислил действия США при крахе Украины - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/ssha-1860550804.html
Бывший советник ЦРУ перечислил действия США при крахе Украины
Бывший советник ЦРУ перечислил действия США при крахе Украины - РИА Новости, 25.03.2023
Бывший советник ЦРУ перечислил действия США при крахе Украины
Поражение Киева в текущем конфликте неминуемо в связи с острой нехваткой боеприпасов в ВСУ, что может спровоцировать страны Запада на прямой конфликт с Россией, РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T07:45
2023-03-25T07:45
россия
сша
киев
нато
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Поражение Киева в текущем конфликте неминуемо в связи с острой нехваткой боеприпасов в ВСУ, что может спровоцировать страны Запада на прямой конфликт с Россией, такое мнение высказал в статье на портале Daily Reckoning бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс."Украине не хватает артиллерийских снарядов, а НАТО не имеет их в больших количествах, в то время как российская индустрия продолжает стабильно снабжать российскую армию снарядами. Это война чисел, и они на стороне России, что рано или поздно проявится и на поле боя", - отметил он.В таком случае поражение Киева станет для США геополитической катастрофой, схожей с поражением во Вьетнаме, и превосходящей любой внешнеполитический кризис современности, как война в Афганистане или Ираке, выразил уверенность Рикардс.Автор также дал прогноз относительно действий США и их сателлитов при поражении Украины. Одним из вариантов может стать полноценный ввод войск НАТО на Западную Украину под каким-либо гуманитарным предлогом, что может привести к прямому военному столкновению с Россией и серьезной эскалации конфликта.Кроме того, администрация президента США Джо Байдена может настоять на вмешательстве Польши в конфликт и оккупации ею Западной Украины для предотвращения продвижения российской армии. Не исключил Рикардс и риска эскалации конфликта до состояния ядерной войны.Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI заявил, что Варшава вступит в конфликт с Москвой, если Украина не сможет "защитить свою независимость". Позднее посольству страны пришлось опровергать его слова. Партия "Конфедерация", в свою очередь, потребовала отставки дипломата.
https://ria.ru/20230321/ukraina-1859505892.html
https://ria.ru/20230324/stsenariy-1860524392.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, киев, нато, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), джо байден
Россия, США, Киев, НАТО, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Джо Байден
Бывший советник ЦРУ перечислил действия США при крахе Украины

Экс-советник ЦРУ Рикардс: поражение Украины может вынудить США ввести туда войска НАТО

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Поражение Киева в текущем конфликте неминуемо в связи с острой нехваткой боеприпасов в ВСУ, что может спровоцировать страны Запада на прямой конфликт с Россией, такое мнение высказал в статье на портале Daily Reckoning бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
"Украине не хватает артиллерийских снарядов, а НАТО не имеет их в больших количествах, в то время как российская индустрия продолжает стабильно снабжать российскую армию снарядами. Это война чисел, и они на стороне России, что рано или поздно проявится и на поле боя", - отметил он.
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Британия решила передать Украине боеприпасы с обедненным ураном
21 марта, 15:29
В таком случае поражение Киева станет для США геополитической катастрофой, схожей с поражением во Вьетнаме, и превосходящей любой внешнеполитический кризис современности, как война в Афганистане или Ираке, выразил уверенность Рикардс.
Автор также дал прогноз относительно действий США и их сателлитов при поражении Украины. Одним из вариантов может стать полноценный ввод войск НАТО на Западную Украину под каким-либо гуманитарным предлогом, что может привести к прямому военному столкновению с Россией и серьезной эскалации конфликта.
Кроме того, администрация президента США Джо Байдена может настоять на вмешательстве Польши в конфликт и оккупации ею Западной Украины для предотвращения продвижения российской армии. Не исключил Рикардс и риска эскалации конфликта до состояния ядерной войны.
Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI заявил, что Варшава вступит в конфликт с Москвой, если Украина не сможет "защитить свою независимость". Позднее посольству страны пришлось опровергать его слова. Партия "Конфедерация", в свою очередь, потребовала отставки дипломата.
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
В США раскрыли самый опасный сценарий развития конфликта на Украине
Вчера, 22:01
 
РоссияСШАКиевНАТОВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Джо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала