Бывший советник ЦРУ перечислил действия США при крахе Украины
Экс-советник ЦРУ Рикардс: поражение Украины может вынудить США ввести туда войска НАТО
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Поражение Киева в текущем конфликте неминуемо в связи с острой нехваткой боеприпасов в ВСУ, что может спровоцировать страны Запада на прямой конфликт с Россией, такое мнение высказал в статье на портале Daily Reckoning бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
"Украине не хватает артиллерийских снарядов, а НАТО не имеет их в больших количествах, в то время как российская индустрия продолжает стабильно снабжать российскую армию снарядами. Это война чисел, и они на стороне России, что рано или поздно проявится и на поле боя", - отметил он.
В таком случае поражение Киева станет для США геополитической катастрофой, схожей с поражением во Вьетнаме, и превосходящей любой внешнеполитический кризис современности, как война в Афганистане или Ираке, выразил уверенность Рикардс.
Автор также дал прогноз относительно действий США и их сателлитов при поражении Украины. Одним из вариантов может стать полноценный ввод войск НАТО на Западную Украину под каким-либо гуманитарным предлогом, что может привести к прямому военному столкновению с Россией и серьезной эскалации конфликта.
Кроме того, администрация президента США Джо Байдена может настоять на вмешательстве Польши в конфликт и оккупации ею Западной Украины для предотвращения продвижения российской армии. Не исключил Рикардс и риска эскалации конфликта до состояния ядерной войны.
Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI заявил, что Варшава вступит в конфликт с Москвой, если Украина не сможет "защитить свою независимость". Позднее посольству страны пришлось опровергать его слова. Партия "Конфедерация", в свою очередь, потребовала отставки дипломата.