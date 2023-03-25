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Забастовка работников школ в Лос-Анджелесе привела к повышению зарплат

Забастовка работников школ в Лос-Анджелесе привела к повышению зарплат - РИА Новости, 25.03.2023

Забастовка работников школ в Лос-Анджелесе привела к повышению зарплат

Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса (LAUSD) и профсоюз SEIU Local 99, представляющий интересы работников в сфере образования, достигли соглашения, которое РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T05:47

2023-03-25T05:47

2023-03-25T05:47

лос-анджелес

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса (LAUSD) и профсоюз SEIU Local 99, представляющий интересы работников в сфере образования, достигли соглашения, которое предусматривает требуемое профсоюзом повышение заработной платы, говорится в заявлениях LAUSD и профсоюза. Согласно заявлению школьного округа, достигнуто соглашение "о новом контракте, который значительно увеличивает заработную плату" для примерно 30 тысяч работников. Отмечается, что соглашение устраняет "историческое неравенство в оплате труда", а также расширяет медицинские льготы для работников, занятых неполный рабочий день. Сам профсоюз заявил в Twitter, что соглашение предусматривает повышение заработной платы на 30%, как он и требовал. В Лос-Анджелесе 21 марта началась забастовка, в которой приняли участие более 30 тысяч работников, включая садовников, помощников учителей, водителей автобусов, сотрудников общественного питания и других. Профсоюз SEIU Local 99 выдвинул требования о повышении заработной платы на 30% и надбавки 2 доллара в час для самых низкооплачиваемых работников. При этом власти заявляли, что готовы поднять зарплату лишь на 23% и предложить бонус в размере 3%.

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