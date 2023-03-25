https://ria.ru/20230325/ssha-1860541942.html

СМИ: американская ПВО сбила два беспилотника, атаковавших базу США в Сирии

СМИ: американская ПВО сбила два беспилотника, атаковавших базу США в Сирии - РИА Новости, 25.03.2023

СМИ: американская ПВО сбила два беспилотника, атаковавших базу США в Сирии

Система ПВО США сбила два из трех беспилотников, атаковавших американскую базу на востоке в Сирии, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T02:46

2023-03-25T02:46

2023-03-25T02:46

сирия

сша

дейр-эз-зор (мухафаза)

министерство обороны сша

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Система ПВО США сбила два из трех беспилотников, атаковавших американскую базу на востоке в Сирии, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник. Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщал, что в пятницу вечером американские базы на месторождениях "Омар" и "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу. Согласно источникам телеканала, по "Конико" было выпущено восемь ракет, они упали на базе и около нее. Пентагон в ночь на пятницу сообщал, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции. Иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники в Сирии сообщил ранее, что ни один гражданин Ирана не погиб в результате ударов США в Сирии, удары пришлись не по иранским военным позициям, а, скорее всего, по зерновому центру и центру развития сельской местности в Дейр-эз-Зоре. По данным СМИ, в результате американских ударов в Дейр-эз-Зоре погибли семь человек. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти

https://ria.ru/20230325/ssha-1860538814.html

сирия

сша

дейр-эз-зор (мухафаза)

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сирия, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), министерство обороны сша, в мире