https://ria.ru/20230325/ssha-1860540716.html

В США обвинили гражданина России Черкасова в шпионаже и мошенничестве

В США обвинили гражданина России Черкасова в шпионаже и мошенничестве - РИА Новости, 25.03.2023

В США обвинили гражданина России Черкасова в шпионаже и мошенничестве

Власти США предъявили гражданину России Сергею Черкасову обвинения в шпионаже в интересах иностранного государства, а также мошенничестве, в том числе... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T02:03

2023-03-25T02:03

2023-03-25T09:16

сша

россия

международный уголовный суд

бразилия

вашингтон (штат)

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Власти США предъявили гражданину России Сергею Черкасову обвинения в шпионаже в интересах иностранного государства, а также мошенничестве, в том числе банковском и визовом, сообщил американский Минюст.В Минюсте утверждают, что в 2020 году россиянин покинул Штаты, однако продолжал использовать свои связи в академической среде для получения информации о внешней политике США, которую он якобы передавал российской разведке.Также, по данным Минюста, Черкасов якобы пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге, но, получив отказ, вернулся в Бразилию, где его арестовали по обвинениям в мошенничестве, связанном с использованием фальшивого имени Феррейры.Черкасову, которого в Вашингтоне считают сотрудником российской разведки, приписывают попытки действовать в США "в качестве агента иностранной державы" под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры, а также мошенничество с использованием виз, банковских и электронных средств.Как отмечала прошлой осенью официальный представитель МИД Мария Захарова, охота за россиянами по линии американских спецслужб будет только расширяться. Москва ответит на подобные враждебные действия. Она призвала всех россиян, кто имеет хотя бы малейшее основание подозревать наличие к себе "интереса" со стороны США, воздержаться от зарубежных поездок в любые недружественные России страны, а также государства, с которыми у Вашингтона действуют двусторонние договоренности об экстрадиции.

https://ria.ru/20230324/uss-1860411583.html

сша

россия

бразилия

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сша, россия, международный уголовный суд, бразилия, вашингтон (штат), в мире