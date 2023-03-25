В США обвинили гражданина России Черкасова в шпионаже и мошенничестве
В США предъявили обвинения гражданину России Черкасову в шпионаже и мошенничестве
© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания Федерального суда в США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды у здания Федерального суда в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Власти США предъявили гражданину России Сергею Черкасову обвинения в шпионаже в интересах иностранного государства, а также мошенничестве, в том числе банковском и визовом, сообщил американский Минюст.
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"Черкасов начал действовать в качестве нелегального агента в 2012 году в Бразилии под именем Феррейра, а в 2018 году он переехал в США после поступления в аспирантуру университета, расположенного в округе Колумбия. В настоящее время Черкасов находится в заточении в Бразилии по обвинению в мошенничестве", — заявили в ведомстве.
В Минюсте утверждают, что в 2020 году россиянин покинул Штаты, однако продолжал использовать свои связи в академической среде для получения информации о внешней политике США, которую он якобы передавал российской разведке.
Также, по данным Минюста, Черкасов якобы пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге, но, получив отказ, вернулся в Бразилию, где его арестовали по обвинениям в мошенничестве, связанном с использованием фальшивого имени Феррейры.
Черкасову, которого в Вашингтоне считают сотрудником российской разведки, приписывают попытки действовать в США "в качестве агента иностранной державы" под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры, а также мошенничество с использованием виз, банковских и электронных средств.
Как отмечала прошлой осенью официальный представитель МИД Мария Захарова, охота за россиянами по линии американских спецслужб будет только расширяться. Москва ответит на подобные враждебные действия. Она призвала всех россиян, кто имеет хотя бы малейшее основание подозревать наличие к себе "интереса" со стороны США, воздержаться от зарубежных поездок в любые недружественные России страны, а также государства, с которыми у Вашингтона действуют двусторонние договоренности об экстрадиции.