https://ria.ru/20230325/ssha-1860534261.html

СМИ: базы США в Сирии подверглись ракетному обстрелу

СМИ: базы США в Сирии подверглись ракетному обстрелу - РИА Новости, 25.03.2023

СМИ: базы США в Сирии подверглись ракетному обстрелу

Базы США на месторождениях "Омар" и "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглись в пятницу вечером ракетному обстрелу, сообщает ливанский... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T00:05

2023-03-25T00:05

2023-03-25T00:44

сша

сирия

в мире

министерство обороны сша

дейр-эз-зор (мухафаза)

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КАИР, 25 мар - РИА Новости. Базы США на месторождениях "Омар" и "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглись в пятницу вечером ракетному обстрелу, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.По данным источников телеканала, по "Конико" было выпущено восемь ракет, они упали на базе и около нее.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли в Сирии авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в ответ на налет иранского беспилотника на базу коалиции. Как сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники в Сирии, что ни один гражданин Ирана в результате ударов не погиб, они пришлись не по иранским военным позициям, а, скорее всего, по зерновому центру и центру развития сельской местности в Дейр-эз-Зоре. По данным СМИ, жертвами ударов в Дейр-эз-Зоре стали семь человек.Президент США Джо Байден, комментируя обстрелы американских военных в Сирии, заявил, что в Вашингтоне не ищут конфликта с Ираном, но готовы решительно защищать своих граждан и отвечать на вылазки группировок, связанных с ним.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20230124/politika-1847147105.html

сша

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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сша, сирия, в мире, министерство обороны сша, дейр-эз-зор (мухафаза)