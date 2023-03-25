СМИ: базы США в Сирии подверглись ракетному обстрелу
Al-Mayadeen: базы США на месторождениях на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу
© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США В Сирии
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США В Сирии. Архивное фото
КАИР, 25 мар - РИА Новости. Базы США на месторождениях "Омар" и "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглись в пятницу вечером ракетному обстрелу, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.
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"Две базы американской коалиции на месторождениях "Конико" и "Омар" к востоку от Евфрата подверглись ракетному обстрелу", - говорится в сообщении.
По данным источников телеканала, по "Конико" было выпущено восемь ракет, они упали на базе и около нее.
Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли в Сирии авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в ответ на налет иранского беспилотника на базу коалиции. Как сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники в Сирии, что ни один гражданин Ирана в результате ударов не погиб, они пришлись не по иранским военным позициям, а, скорее всего, по зерновому центру и центру развития сельской местности в Дейр-эз-Зоре. По данным СМИ, жертвами ударов в Дейр-эз-Зоре стали семь человек.
Президент США Джо Байден, комментируя обстрелы американских военных в Сирии, заявил, что в Вашингтоне не ищут конфликта с Ираном, но готовы решительно защищать своих граждан и отвечать на вылазки группировок, связанных с ним.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.