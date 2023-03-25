Байден заявил, что США не ищут конфликта с Ираном
Байден подтвердил нанесение удара по проиранским силам в Сирии после обстрела базы США
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне обстрелов американских военных в Сирии подтвердил, что в Вашингтоне не ищут конфликта с Ираном, но готовы решительно защищать своих граждан и отвечать на вылазки группировок, связанных с ним.
Ранее аналогичную позицию по данному вопросу высказали представители Пентагона и Белого дома.
"Дабы не возникло никакой ошибки, США не ищут, не ищут конфликта с Ираном, но готовы решительно защищать своих граждан. Это – именно то, что было сделано прошлой ночью", - сказал Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Он добавил, что США продолжат прилагать усилия по противодействию терроризму на Ближнем Востоке вместе со своими союзниками.
Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции, в результате которой погиб американский военный и шесть получили ранения. По данным минобороны США, беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг днем. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.