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Байден заявил, что США не ищут конфликта с Ираном

Байден заявил, что США не ищут конфликта с Ираном - РИА Новости, 25.03.2023

Байден заявил, что США не ищут конфликта с Ираном

Президент США Джо Байден на фоне обстрелов американских военных в Сирии подтвердил, что в Вашингтоне не ищут конфликта с Ираном, но готовы решительно защищать... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T00:01

2023-03-25T00:01

2023-03-25T09:59

сирия

сша

иран

в мире

джо байден

джастин трюдо

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне обстрелов американских военных в Сирии подтвердил, что в Вашингтоне не ищут конфликта с Ираном, но готовы решительно защищать своих граждан и отвечать на вылазки группировок, связанных с ним.Ранее аналогичную позицию по данному вопросу высказали представители Пентагона и Белого дома."Дабы не возникло никакой ошибки, США не ищут, не ищут конфликта с Ираном, но готовы решительно защищать своих граждан. Это – именно то, что было сделано прошлой ночью", - сказал Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.Он добавил, что США продолжат прилагать усилия по противодействию терроризму на Ближнем Востоке вместе со своими союзниками.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции, в результате которой погиб американский военный и шесть получили ранения. По данным минобороны США, беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг днем. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20230323/siriya-1860221683.html

https://ria.ru/20230320/amerika-1859057871.html

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сирия, сша, иран, в мире, джо байден, джастин трюдо, министерство обороны сша