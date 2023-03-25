Российские военные сорвали наступление ВСУ в районе Орехова
Член ГСА Рогов заявил о срыве наступления ВСУ в районе города Орехова Запорожской области
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Российские войска сорвали попытку наступления украинских солдат в районе Орехова в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
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"Полномасштабное наступление на Запорожском направлении, которое готовил противник, сорвано. Наши военные нанесли превентивный массированный удар по вскрытым позициям противника, поразив места расположения личного состава, а также склады с боеприпасами, военной техникой, топливом", — сказал он.
По словам Рогова, удалось поразить около 25 целей, более 550 боевиков штурмовых подразделений ВСУ погибли или получили ранения. Чиновник подчеркнул, что противник понес очень большие одномоментные потери на этом направлении.
Рогов добавил, что киевские власти планировали приурочить свое наступление к саммиту Евросоюза, который проходил 23-24 марта и где рассматривался вопрос военной помощи Украине. Он отметил, что сейчас подразделения ВСУ под Ореховом не способны идти в атаку, так как их бойцы "зализывают раны, проводят перегруппировку, доукомплектование, подсчитывают ущерб и определяют необходимые новые резервы бронетехники".
При этом, по словам чиновника, Киев вряд ли откажется от планов наступления в Запорожской области, пытаясь и дальше бросать войска в разведку боем с целью вскрыть линию обороны. Он подчеркнул, что все предыдущие попытки закончились для солдат ВСУ крахом, а для многих из них стали последними.
Накануне Рогов сообщил, что украинские войска готовят прорыв линии фронта в районе Орехова, наступление ожидалось в ближайшие дни.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Результаты волеизъявления жителей региона Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.