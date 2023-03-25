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Российские военные сорвали наступление ВСУ в районе Орехова - РИА Новости, 25.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:26 25.03.2023 (обновлено: 22:15 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860651661.html
Российские военные сорвали наступление ВСУ в районе Орехова
Российские военные сорвали наступление ВСУ в районе Орехова - РИА Новости, 25.03.2023
Российские военные сорвали наступление ВСУ в районе Орехова
Российские войска сорвали попытку наступления украинских солдат в районе Орехова в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T21:26
2023-03-25T22:15
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Российские войска сорвали попытку наступления украинских солдат в районе Орехова в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По словам Рогова, удалось поразить около 25 целей, более 550 боевиков штурмовых подразделений ВСУ погибли или получили ранения. Чиновник подчеркнул, что противник понес очень большие одномоментные потери на этом направлении.Рогов добавил, что киевские власти планировали приурочить свое наступление к саммиту Евросоюза, который проходил 23-24 марта и где рассматривался вопрос военной помощи Украине. Он отметил, что сейчас подразделения ВСУ под Ореховом не способны идти в атаку, так как их бойцы "зализывают раны, проводят перегруппировку, доукомплектование, подсчитывают ущерб и определяют необходимые новые резервы бронетехники".При этом, по словам чиновника, Киев вряд ли откажется от планов наступления в Запорожской области, пытаясь и дальше бросать войска в разведку боем с целью вскрыть линию обороны. Он подчеркнул, что все предыдущие попытки закончились для солдат ВСУ крахом, а для многих из них стали последними.Накануне Рогов сообщил, что украинские войска готовят прорыв линии фронта в районе Орехова, наступление ожидалось в ближайшие дни.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Результаты волеизъявления жителей региона Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230308/stadiya-1856607031.html
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в мире, запорожская область, украина, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские военные сорвали наступление ВСУ в районе Орехова

Член ГСА Рогов заявил о срыве наступления ВСУ в районе города Орехова Запорожской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Российские войска сорвали попытку наступления украинских солдат в районе Орехова в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
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"Полномасштабное наступление на Запорожском направлении, которое готовил противник, сорвано. Наши военные нанесли превентивный массированный удар по вскрытым позициям противника, поразив места расположения личного состава, а также склады с боеприпасами, военной техникой, топливом", — сказал он.
По словам Рогова, удалось поразить около 25 целей, более 550 боевиков штурмовых подразделений ВСУ погибли или получили ранения. Чиновник подчеркнул, что противник понес очень большие одномоментные потери на этом направлении.
Рогов добавил, что киевские власти планировали приурочить свое наступление к саммиту Евросоюза, который проходил 23-24 марта и где рассматривался вопрос военной помощи Украине. Он отметил, что сейчас подразделения ВСУ под Ореховом не способны идти в атаку, так как их бойцы "зализывают раны, проводят перегруппировку, доукомплектование, подсчитывают ущерб и определяют необходимые новые резервы бронетехники".
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При этом, по словам чиновника, Киев вряд ли откажется от планов наступления в Запорожской области, пытаясь и дальше бросать войска в разведку боем с целью вскрыть линию обороны. Он подчеркнул, что все предыдущие попытки закончились для солдат ВСУ крахом, а для многих из них стали последними.
Накануне Рогов сообщил, что украинские войска готовят прорыв линии фронта в районе Орехова, наступление ожидалось в ближайшие дни.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Результаты волеизъявления жителей региона Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьУкраинаКиевВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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