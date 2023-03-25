https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860651661.html

Российские военные сорвали наступление ВСУ в районе Орехова

Российские военные сорвали наступление ВСУ в районе Орехова - РИА Новости, 25.03.2023

Российские военные сорвали наступление ВСУ в районе Орехова

Российские войска сорвали попытку наступления украинских солдат в районе Орехова в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T21:26

2023-03-25T21:26

2023-03-25T22:15

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Российские войска сорвали попытку наступления украинских солдат в районе Орехова в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По словам Рогова, удалось поразить около 25 целей, более 550 боевиков штурмовых подразделений ВСУ погибли или получили ранения. Чиновник подчеркнул, что противник понес очень большие одномоментные потери на этом направлении.Рогов добавил, что киевские власти планировали приурочить свое наступление к саммиту Евросоюза, который проходил 23-24 марта и где рассматривался вопрос военной помощи Украине. Он отметил, что сейчас подразделения ВСУ под Ореховом не способны идти в атаку, так как их бойцы "зализывают раны, проводят перегруппировку, доукомплектование, подсчитывают ущерб и определяют необходимые новые резервы бронетехники".При этом, по словам чиновника, Киев вряд ли откажется от планов наступления в Запорожской области, пытаясь и дальше бросать войска в разведку боем с целью вскрыть линию обороны. Он подчеркнул, что все предыдущие попытки закончились для солдат ВСУ крахом, а для многих из них стали последними.Накануне Рогов сообщил, что украинские войска готовят прорыв линии фронта в районе Орехова, наступление ожидалось в ближайшие дни.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Результаты волеизъявления жителей региона Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230308/stadiya-1856607031.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, украина, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины