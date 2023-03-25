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Российские военные за сутки поразили 76 украинских артподразделений - РИА Новости, 25.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:27 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860593948.html
Российские военные за сутки поразили 76 украинских артподразделений
Российские военные за сутки поразили 76 украинских артподразделений - РИА Новости, 25.03.2023
Российские военные за сутки поразили 76 украинских артподразделений
Российские военные за сутки нанесли поражение 76 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, сообщило в... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:27
2023-03-25T14:27
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение 76 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
Российские военные за сутки поразили 76 украинских артподразделений

Минобороны: российские военные поразили 76 артподразделений ВСУ на огневых позициях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение 76 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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