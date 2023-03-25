https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860593948.html

Российские военные за сутки поразили 76 украинских артподразделений

Российские военные за сутки поразили 76 украинских артподразделений - РИА Новости, 25.03.2023

Российские военные за сутки поразили 76 украинских артподразделений

Российские военные за сутки нанесли поражение 76 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, сообщило в... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T14:27

2023-03-25T14:27

2023-03-25T14:27

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение 76 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860592799.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, россия