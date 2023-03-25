https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860592799.html
Российские системы ПВО за сутки перехватили 11 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за сутки перехватили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.03.2023
Российские системы ПВО за сутки перехватили 11 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за сутки перехватили шесть реактивных снарядов систем HIMARS и "Ольха", одну противорадиолокационную ракету HARM и 11 беспилотников, в... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:15
2023-03-25T14:15
2023-03-25T17:45
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
технологии
токмак
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860595693_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ba3b57926be7bbd52ecffcd8e9881fd4.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки перехватили шесть реактивных снарядов систем HIMARS и "Ольха", одну противорадиолокационную ракету HARM и 11 беспилотников, в том числе "Байрактар ТБ-2", сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и одна противорадиолокационная ракета HARM."Кроме того, уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2", в районах населенных пунктов Токмак, Ивановка Запорожской области, Коломыйчиха Луганской народной республики, Никольское, Краматорск, Кирилловка и Владимировка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 404 самолета, 224 вертолета, 3573 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8399 танков и других боевых бронированных машин, 1072 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4428 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9114 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
токмак
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860595693_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_80194849397ee7898824991ca31ad6da.jpg
Минобороны РФ о перехвате снарядов HIMARS
Главное из брифинга Минобороны РФ: за сутки на краснолиманском направлении войска РФ уничтожили свыше 85 украинских военных; на купянском направлении потери ВСУ составили до 55 военных; на донецком направлении ВС России уничтожили более 155 украинских военнослужащих и гаубицу Д-30; на южнодонецком и запорожском направлениях ВС России уничтожили до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-30; авиация, ракетчики и артиллеристы РФ нанесли поражение артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях в 112 районах.
2023-03-25T14:15
true
PT2M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии, токмак, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Технологии, Токмак, Запорожская область
Российские системы ПВО за сутки перехватили 11 украинских беспилотников
Минобороны: за сутки уничтожены 11 украинских дронов, в том числе один "Байрактар ТБ-2"