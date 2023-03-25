https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860592799.html

Российские системы ПВО за сутки перехватили 11 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за сутки перехватили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.03.2023

Российские системы ПВО за сутки перехватили 11 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за сутки перехватили шесть реактивных снарядов систем HIMARS и "Ольха", одну противорадиолокационную ракету HARM и 11 беспилотников, в... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T14:15

2023-03-25T14:15

2023-03-25T17:45

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

технологии

токмак

запорожская область

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки перехватили шесть реактивных снарядов систем HIMARS и "Ольха", одну противорадиолокационную ракету HARM и 11 беспилотников, в том числе "Байрактар ТБ-2", сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и одна противорадиолокационная ракета HARM."Кроме того, уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2", в районах населенных пунктов Токмак, Ивановка Запорожской области, Коломыйчиха Луганской народной республики, Никольское, Краматорск, Кирилловка и Владимировка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 404 самолета, 224 вертолета, 3573 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8399 танков и других боевых бронированных машин, 1072 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4428 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9114 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

токмак

запорожская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о перехвате снарядов HIMARS Главное из брифинга Минобороны РФ: за сутки на краснолиманском направлении войска РФ уничтожили свыше 85 украинских военных; на купянском направлении потери ВСУ составили до 55 военных; на донецком направлении ВС России уничтожили более 155 украинских военнослужащих и гаубицу Д-30; на южнодонецком и запорожском направлениях ВС России уничтожили до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-30; авиация, ракетчики и артиллеристы РФ нанесли поражение артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях в 112 районах. 2023-03-25T14:15 true PT2M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии, токмак, запорожская область