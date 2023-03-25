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На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 70 солдат ВСУ - РИА Новости, 25.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 25.03.2023 (обновлено: 14:20 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860592367.html
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 70 солдат ВСУ
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 70 солдат ВСУ - РИА Новости, 25.03.2023
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 70 солдат ВСУ
Российские военнослужащие на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили до 70 украинских военных, заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:12
2023-03-25T14:20
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
угледар
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили до 70 украинских военных, заявили в субботу в Минобороны РФ."Общие потери противника на данных направлениях составили до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям украинских военных в районах Угледара и Новомихайловки в ДНР.
https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860592799.html
россия
угледар
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Угледар, Донецкая Народная Республика, В мире
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 70 солдат ВСУ

Минобороны: на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 70 солдат ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили до 70 украинских военных, заявили в субботу в Минобороны РФ.
"Общие потери противника на данных направлениях составили до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям украинских военных в районах Угледара и Новомихайловки в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьУгледарДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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