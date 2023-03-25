https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860592367.html

На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 70 солдат ВСУ

На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 70 солдат ВСУ - РИА Новости, 25.03.2023

На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 70 солдат ВСУ

Российские военнослужащие на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили до 70 украинских военных, заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T14:12

2023-03-25T14:12

2023-03-25T14:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили до 70 украинских военных, заявили в субботу в Минобороны РФ."Общие потери противника на данных направлениях составили до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям украинских военных в районах Угледара и Новомихайловки в ДНР.

https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860592799.html

россия

угледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, угледар, донецкая народная республика, в мире