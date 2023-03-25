https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860564820.html

Турчак навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию

Турчак навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию - РИА Новости, 25.03.2023

Турчак навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию на кременском направлении, им передали... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T10:04

2023-03-25T10:04

2023-03-25T10:04

специальная военная операция на украине

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию на кременском направлении, им передали квадрокоптеры, тепляки, экскаваторы и дизельные генераторы. "На кременском направлении навестил свою родную 76 ДШД. Передали парням квадрокоптеры, тепляки, экскаваторы, дизельные генераторы и другое", - написал Турчак в своем телеграм-канале. Турчак отметил, что они "душевно пообщались" и обсудили, что еще необходимо для дивизии. "Пусть каждый из парней вернется домой живым и здоровым", - добавил он.

https://ria.ru/20230323/sportzal-1860221385.html

https://ria.ru/20230224/fond-1854075656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей турчак, единая россия