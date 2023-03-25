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Турчак навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию - РИА Новости, 25.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860564820.html
Турчак навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию
Турчак навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию - РИА Новости, 25.03.2023
Турчак навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию на кременском направлении, им передали... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T10:04
2023-03-25T10:04
специальная военная операция на украине
андрей турчак
единая россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию на кременском направлении, им передали квадрокоптеры, тепляки, экскаваторы и дизельные генераторы. "На кременском направлении навестил свою родную 76 ДШД. Передали парням квадрокоптеры, тепляки, экскаваторы, дизельные генераторы и другое", - написал Турчак в своем телеграм-канале. Турчак отметил, что они "душевно пообщались" и обсудили, что еще необходимо для дивизии. "Пусть каждый из парней вернется домой живым и здоровым", - добавил он.
https://ria.ru/20230323/sportzal-1860221385.html
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андрей турчак, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Андрей Турчак, Единая Россия
Турчак навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию

Турчак навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию на Кременском направлении

© Андрей Турчак Z / Telegram Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в расположении 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на Кременском направлении. Кадр видео
Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак в расположении 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на Кременском направлении. Кадр видео
© Андрей Турчак Z / Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию на кременском направлении, им передали квадрокоптеры, тепляки, экскаваторы и дизельные генераторы.
"На кременском направлении навестил свою родную 76 ДШД. Передали парням квадрокоптеры, тепляки, экскаваторы, дизельные генераторы и другое", - написал Турчак в своем телеграм-канале.
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Турчак отметил, что они "душевно пообщались" и обсудили, что еще необходимо для дивизии.
"Пусть каждый из парней вернется домой живым и здоровым", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей ТурчакЕдиная Россия
 
 
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