https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860564820.html
Турчак навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию
Турчак навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию - РИА Новости, 25.03.2023
Турчак навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию на кременском направлении, им передали... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T10:04
2023-03-25T10:04
2023-03-25T10:04
специальная военная операция на украине
андрей турчак
единая россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию на кременском направлении, им передали квадрокоптеры, тепляки, экскаваторы и дизельные генераторы. "На кременском направлении навестил свою родную 76 ДШД. Передали парням квадрокоптеры, тепляки, экскаваторы, дизельные генераторы и другое", - написал Турчак в своем телеграм-канале. Турчак отметил, что они "душевно пообщались" и обсудили, что еще необходимо для дивизии. "Пусть каждый из парней вернется домой живым и здоровым", - добавил он.
https://ria.ru/20230323/sportzal-1860221385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей турчак, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Андрей Турчак, Единая Россия
Турчак навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию
Турчак навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию на Кременском направлении
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию на кременском направлении, им передали квадрокоптеры, тепляки, экскаваторы и дизельные генераторы.
"На кременском направлении навестил свою родную 76 ДШД. Передали парням квадрокоптеры, тепляки, экскаваторы, дизельные генераторы и другое", - написал Турчак в своем телеграм-канале.
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Турчак отметил, что они "душевно пообщались" и обсудили, что еще необходимо для дивизии.
"Пусть каждый из парней вернется домой живым и здоровым", - добавил он.
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