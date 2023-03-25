https://ria.ru/20230325/spasenie-1860593303.html

Камчатский пожарный рассказал, как спас девочку с оторвавшейся льдины

Камчатский пожарный рассказал, как спас девочку с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 25.03.2023

Камчатский пожарный рассказал, как спас девочку с оторвавшейся льдины

Пожарный из камчатского Вилючинска Николай Шаров рассказал РИА Новости, как спас ребенка с оторвавшейся льдины. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T14:18

2023-03-25T14:18

2023-03-25T14:58

хорошие новости

вилючинск

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 мар — РИА Новости. Пожарный из камчатского Вилючинска Николай Шаров рассказал РИА Новости, как спас ребенка с оторвавшейся льдины. Ранее сообщалось, что камчатский пожарный прыгнул в воду бухты и проплыл около 40 метров, чтобы спасти десятилетнюю девочку, которая оказалась на отколовшейся льдине и уплывала от берега."Начкар сказал, что едем на выручку ребенка, что ребенок оказался на льдине. И я уже тогда для себя решил, что если как-то по-другому достать ее не получится и необходимо будет прыгнуть в воду, я это сделаю, сто процентов. Даже не буду задумываться о том, что вода будет холодная. К сожалению, так и получилось", — рассказал Николай Шаров. Пожарный добавил, что привык к холоду — последние семь лет ныряет в прорубь, а также любит зимние виды спорта. "Меня привязали веревкой, я побежал. Фактически помогли льдины, которые были рядом, — я на них опирался. Добрался до девочки очень быстро, я даже не заметил, как быстро время пролетело. Спросил, как она себя чувствует, она говорит — все хорошо", — поделился подробностями Шаров, уточнив, что именно плыть пришлось не много — почти везде он доставал ногами до дна.Когда Николай буксировал ребенка обратно, он отбил края льдины, чтобы хорошо ухватиться. Так Шарову удалось дотолкать ее к берегу. Переодеться в сухое мужчина смог в подразделении пожарной охраны. Там же его напоили горячим чаем. "Пришла мама этой девочки, как оказалась, у этой мамы был день рождения. Мы посмеялись вместе, она слегка всплакнула, я успокоил. Сказал, что все нормально. Мы все были детьми, совершали ошибки, глупости", — рассказал Шаров.Женщина поблагодарила пожарного, после чего они "на доброй ноте" разошлись, добавил он.

https://ria.ru/20230324/spasenie-1860476196.html

https://ria.ru/20230310/ldiny-1856898029.html

вилючинск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вилючинск, общество