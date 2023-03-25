https://ria.ru/20230325/spasenie-1860593303.html
Камчатский пожарный рассказал, как спас девочку с оторвавшейся льдины
Камчатский пожарный рассказал, как спас девочку с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 25.03.2023
Камчатский пожарный рассказал, как спас девочку с оторвавшейся льдины
Пожарный из камчатского Вилючинска Николай Шаров рассказал РИА Новости, как спас ребенка с оторвавшейся льдины. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:18
2023-03-25T14:18
2023-03-25T14:58
хорошие новости
вилючинск
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 мар — РИА Новости. Пожарный из камчатского Вилючинска Николай Шаров рассказал РИА Новости, как спас ребенка с оторвавшейся льдины. Ранее сообщалось, что камчатский пожарный прыгнул в воду бухты и проплыл около 40 метров, чтобы спасти десятилетнюю девочку, которая оказалась на отколовшейся льдине и уплывала от берега."Начкар сказал, что едем на выручку ребенка, что ребенок оказался на льдине. И я уже тогда для себя решил, что если как-то по-другому достать ее не получится и необходимо будет прыгнуть в воду, я это сделаю, сто процентов. Даже не буду задумываться о том, что вода будет холодная. К сожалению, так и получилось", — рассказал Николай Шаров. Пожарный добавил, что привык к холоду — последние семь лет ныряет в прорубь, а также любит зимние виды спорта. "Меня привязали веревкой, я побежал. Фактически помогли льдины, которые были рядом, — я на них опирался. Добрался до девочки очень быстро, я даже не заметил, как быстро время пролетело. Спросил, как она себя чувствует, она говорит — все хорошо", — поделился подробностями Шаров, уточнив, что именно плыть пришлось не много — почти везде он доставал ногами до дна.Когда Николай буксировал ребенка обратно, он отбил края льдины, чтобы хорошо ухватиться. Так Шарову удалось дотолкать ее к берегу. Переодеться в сухое мужчина смог в подразделении пожарной охраны. Там же его напоили горячим чаем. "Пришла мама этой девочки, как оказалась, у этой мамы был день рождения. Мы посмеялись вместе, она слегка всплакнула, я успокоил. Сказал, что все нормально. Мы все были детьми, совершали ошибки, глупости", — рассказал Шаров.Женщина поблагодарила пожарного, после чего они "на доброй ноте" разошлись, добавил он.
https://ria.ru/20230324/spasenie-1860476196.html
https://ria.ru/20230310/ldiny-1856898029.html
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РИА Новости
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Камчатский пожарный рассказал, как спас девочку с оторвавшейся льдины
Камчатский пожарный, спасший девочку на льдине, рассказал, как плыл в ледяной воде
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 мар — РИА Новости. Пожарный из камчатского Вилючинска Николай Шаров рассказал РИА Новости, как спас ребенка с оторвавшейся льдины.
Ранее сообщалось, что камчатский пожарный прыгнул в воду бухты и проплыл около 40 метров, чтобы спасти десятилетнюю девочку, которая оказалась на отколовшейся льдине и уплывала от берега.
"Начкар сказал, что едем на выручку ребенка, что ребенок оказался на льдине. И я уже тогда для себя решил, что если как-то по-другому достать ее не получится и необходимо будет прыгнуть в воду, я это сделаю, сто процентов. Даже не буду задумываться о том, что вода будет холодная. К сожалению, так и получилось", — рассказал Николай Шаров.
Пожарный добавил, что привык к холоду — последние семь лет ныряет в прорубь, а также любит зимние виды спорта.
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"Меня привязали веревкой, я побежал. Фактически помогли льдины, которые были рядом, — я на них опирался. Добрался до девочки очень быстро, я даже не заметил, как быстро время пролетело. Спросил, как она себя чувствует, она говорит — все хорошо", — поделился подробностями Шаров, уточнив, что именно плыть пришлось не много — почти везде он доставал ногами до дна.
Когда Николай буксировал ребенка обратно, он отбил края льдины, чтобы хорошо ухватиться. Так Шарову удалось дотолкать ее к берегу.
«
"Поднял девочку на руках, сотрудники мои, товарищи боевые, приняли ее. И меня достали", — рассказал Николай.
Переодеться в сухое мужчина смог в подразделении пожарной охраны. Там же его напоили горячим чаем.
"Пришла мама этой девочки, как оказалась, у этой мамы был день рождения. Мы посмеялись вместе, она слегка всплакнула, я успокоил. Сказал, что все нормально. Мы все были детьми, совершали ошибки, глупости", — рассказал Шаров.
Женщина поблагодарила пожарного, после чего они "на доброй ноте" разошлись, добавил он.
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