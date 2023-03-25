https://ria.ru/20230325/sovfed-1860587247.html
В Совфеде рекомендовали продумать вопрос о покупке авто за маткапитал
В Совфеде рекомендовали продумать вопрос о покупке авто за маткапитал - РИА Новости, 25.03.2023
В Совфеде рекомендовали продумать вопрос о покупке авто за маткапитал
Комитет СФ по экономической политике рекомендовал Министерству промышленности и торговли РФ изучить вопрос разрешения покупки автомобиля с использованием... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T13:21
2023-03-25T13:21
2023-03-25T13:37
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Комитет СФ по экономической политике рекомендовал Министерству промышленности и торговли РФ изучить вопрос разрешения покупки автомобиля с использованием средств маткапитала до 1 июня 2023 года, говорится в рекомендациях комитета по итогам парламентских слушаний на тему развития автомобильной промышленности."Рекомендовать (Минпромторгу - ред.) рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", предусмотрев разрешение использовать средства материнского капитала для приобретения автомобиля, в срок до 1 июня 2023 года", - говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчёта о работе правительства в Госдуме заявил, что программа материнского капитала доказала свою эффективность и востребованность, в 2022 году она стала значимой поддержкой для миллиона трехсот тысяч семей.
https://ria.ru/20230315/matkapital-1858120511.html
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РИА Новости
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совет федерации рф, общество
Совет Федерации РФ, Общество
В Совфеде рекомендовали продумать вопрос о покупке авто за маткапитал
Совфед рекомендовал Минпромторгу изучить вопрос разрешения покупки машины за маткапитал
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Комитет СФ по экономической политике рекомендовал Министерству промышленности и торговли РФ изучить вопрос разрешения покупки автомобиля с использованием средств маткапитала до 1 июня 2023 года, говорится в рекомендациях комитета по итогам парламентских слушаний на тему развития автомобильной промышленности.
"Рекомендовать (Минпромторгу - ред.) рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", предусмотрев разрешение использовать средства материнского капитала для приобретения автомобиля, в срок до 1 июня 2023 года", - говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчёта о работе правительства в Госдуме заявил, что программа материнского капитала доказала свою эффективность и востребованность, в 2022 году она стала значимой поддержкой для миллиона трехсот тысяч семей.
Мишустин гарантировал индексацию маткапитала по фактической инфляции