https://ria.ru/20230325/sovfed-1860587247.html

В Совфеде рекомендовали продумать вопрос о покупке авто за маткапитал

В Совфеде рекомендовали продумать вопрос о покупке авто за маткапитал - РИА Новости, 25.03.2023

В Совфеде рекомендовали продумать вопрос о покупке авто за маткапитал

Комитет СФ по экономической политике рекомендовал Министерству промышленности и торговли РФ изучить вопрос разрешения покупки автомобиля с использованием... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T13:21

2023-03-25T13:21

2023-03-25T13:37

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Комитет СФ по экономической политике рекомендовал Министерству промышленности и торговли РФ изучить вопрос разрешения покупки автомобиля с использованием средств маткапитала до 1 июня 2023 года, говорится в рекомендациях комитета по итогам парламентских слушаний на тему развития автомобильной промышленности."Рекомендовать (Минпромторгу - ред.) рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", предусмотрев разрешение использовать средства материнского капитала для приобретения автомобиля, в срок до 1 июня 2023 года", - говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчёта о работе правительства в Госдуме заявил, что программа материнского капитала доказала свою эффективность и востребованность, в 2022 году она стала значимой поддержкой для миллиона трехсот тысяч семей.

https://ria.ru/20230315/matkapital-1858120511.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

совет федерации рф, общество