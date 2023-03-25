https://ria.ru/20230325/sneg-1860584100.html
Высота снежного покрова в Москве уменьшилась до девяти сантиметров
Высота снежного покрова в Москве уменьшилась до девяти сантиметров - РИА Новости, 25.03.2023
Высота снежного покрова в Москве уменьшилась до девяти сантиметров
Высота снежного покрова в Москве с начала недели уменьшилась на 16 сантиметров, и утром в субботу составила всего 9 сантиметров, на территории Подмосковья сход... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T12:41
2023-03-25T12:41
2023-03-25T12:41
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве с начала недели уменьшилась на 16 сантиметров, и утром в субботу составила всего 9 сантиметров, на территории Подмосковья сход снежного покрова уже начался – в минувшую пятницу сход снежного покрова отметила метеостанция Серпухова, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". "Аномальное тепло, пришедшее в центр Европейской России, а температура воздуха вот уже пятый день подряд превышает климатическую норму на 4-6 градусов, и дожди, способствуют активному таянию снега. Так, например, в Москве с начала недели высота снежного покрова уменьшилась на 16 сантиметров, и утром сегодняшнего дня составила всего 9 сантиметров", - говорится в сообщении. Отмечается, что такие показатели существенно ниже климатической нормы, которая для 25 марта составляет 22 сантиметра. "Учитывая, что впереди еще 4 теплых дня, некоторые из которых с дождями, можно уверенно говорить о том, что сход снежного покрова в Москве произойдет раньше средней многолетней даты, которая в XXI веке приходится на 6 апреля", - говорится в сообщении. Уточняется, что на территории Подмосковья сход снежного покрова уже начался – в минувшую пятницу сход снежного покрова отметила метеостанция Серпухова, в субботу менее 1 сантиметра снега осталось в Клину, по 1 сантиметру снежный покров пока фиксируют метеостанции Дмитрова и Можайска. В снежных лидерах региона остаётся Коломна, там высота снежного покрова составляет 20 сантиметров.
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество
Высота снежного покрова в Москве уменьшилась до девяти сантиметров
Высота снежного покрова в Москве с начала недели уменьшилась на 16 сантиметров
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве с начала недели уменьшилась на 16 сантиметров, и утром в субботу составила всего 9 сантиметров, на территории Подмосковья сход снежного покрова уже начался – в минувшую пятницу сход снежного покрова отметила метеостанция Серпухова, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"Аномальное тепло, пришедшее в центр Европейской России, а температура воздуха вот уже пятый день подряд превышает климатическую норму на 4-6 градусов, и дожди, способствуют активному таянию снега. Так, например, в Москве с начала недели высота снежного покрова уменьшилась на 16 сантиметров, и утром сегодняшнего дня составила всего 9 сантиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие показатели существенно ниже климатической нормы, которая для 25 марта составляет 22 сантиметра.
"Учитывая, что впереди еще 4 теплых дня, некоторые из которых с дождями, можно уверенно говорить о том, что сход снежного покрова в Москве произойдет раньше средней многолетней даты, которая в XXI веке приходится на 6 апреля", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на территории Подмосковья сход снежного покрова уже начался – в минувшую пятницу сход снежного покрова отметила метеостанция Серпухова, в субботу менее 1 сантиметра снега осталось в Клину
, по 1 сантиметру снежный покров пока фиксируют метеостанции Дмитрова
и Можайска
. В снежных лидерах региона остаётся Коломна
, там высота снежного покрова составляет 20 сантиметров.
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