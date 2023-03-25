https://ria.ru/20230325/sneg-1860584100.html

Высота снежного покрова в Москве уменьшилась до девяти сантиметров

Высота снежного покрова в Москве уменьшилась до девяти сантиметров - РИА Новости, 25.03.2023

Высота снежного покрова в Москве уменьшилась до девяти сантиметров

Высота снежного покрова в Москве с начала недели уменьшилась на 16 сантиметров, и утром в субботу составила всего 9 сантиметров, на территории Подмосковья сход... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T12:41

2023-03-25T12:41

2023-03-25T12:41

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785327333_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_fec4c13b0c30cbce956afa96fb2dfc83.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве с начала недели уменьшилась на 16 сантиметров, и утром в субботу составила всего 9 сантиметров, на территории Подмосковья сход снежного покрова уже начался – в минувшую пятницу сход снежного покрова отметила метеостанция Серпухова, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". "Аномальное тепло, пришедшее в центр Европейской России, а температура воздуха вот уже пятый день подряд превышает климатическую норму на 4-6 градусов, и дожди, способствуют активному таянию снега. Так, например, в Москве с начала недели высота снежного покрова уменьшилась на 16 сантиметров, и утром сегодняшнего дня составила всего 9 сантиметров", - говорится в сообщении. Отмечается, что такие показатели существенно ниже климатической нормы, которая для 25 марта составляет 22 сантиметра. "Учитывая, что впереди еще 4 теплых дня, некоторые из которых с дождями, можно уверенно говорить о том, что сход снежного покрова в Москве произойдет раньше средней многолетней даты, которая в XXI веке приходится на 6 апреля", - говорится в сообщении. Уточняется, что на территории Подмосковья сход снежного покрова уже начался – в минувшую пятницу сход снежного покрова отметила метеостанция Серпухова, в субботу менее 1 сантиметра снега осталось в Клину, по 1 сантиметру снежный покров пока фиксируют метеостанции Дмитрова и Можайска. В снежных лидерах региона остаётся Коломна, там высота снежного покрова составляет 20 сантиметров.

https://ria.ru/20230313/vesna-1857099240.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), общество