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Путин заявил, что ВСУ используют около пяти тысяч снарядов в день - РИА Новости, 25.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:34 25.03.2023 (обновлено: 21:45 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/snaryady-1860645083.html
Путин заявил, что ВСУ используют около пяти тысяч снарядов в день
Путин заявил, что ВСУ используют около пяти тысяч снарядов в день - РИА Новости, 25.03.2023
Путин заявил, что ВСУ используют около пяти тысяч снарядов в день
Украинские войска используют за сутки около 5 тысяч снарядов, а в США за месяц производят только около 15 тысяч, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T20:34
2023-03-25T21:45
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
сша
сергей лавров
павел зарубин
нато
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска используют за сутки около 5 тысяч снарядов, а в США за месяц производят только около 15 тысяч, заявил президент России Владимир Путин. "Вот вы сказали про миллион снарядов, про поставку танков. Но смотрите: во-первых, миллион - это много или мало? Это очень приличное количество… Во-первых, в ведущих странах НАТО, скажем в тех же Соединенных Штатах Америки, исходя из тех источников, которыми мы располагаем ежемесячно производится 14-15 тысяч снарядов… Вооруженные силы Украины, по подсчетам наших военных, используют за сутки боевых действий до пяти тысяч снарядов. А в Штатах 15 (тысяч) в месяц только производят", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24". Глава государства добавил, что по данным, которыми располагает РФ, в следующем году страны НАТО планируют производить 42 тысячи единиц боеприпасов в месяц, в 2025 году - 75 тысяч. "Что будет в 2025 (году), мы еще не знаем, а вот сейчас, в этом году, (производят) 14-15 тысяч (единиц боеприпасов ежемесячно), при том, что ВСУ тратят за день боевых действий до пяти тысяч", - отметил Путин.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Россия уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230325/oruzhie-1860641112.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, владимир путин, сша, сергей лавров, павел зарубин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, США, Сергей Лавров, Павел Зарубин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Путин заявил, что ВСУ используют около пяти тысяч снарядов в день

Путин: Киев за сутки использует пять тысяч снарядов, а США за месяц производят 15 тысяч

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска используют за сутки около 5 тысяч снарядов, а в США за месяц производят только около 15 тысяч, заявил президент России Владимир Путин.
"Вот вы сказали про миллион снарядов, про поставку танков. Но смотрите: во-первых, миллион - это много или мало? Это очень приличное количество… Во-первых, в ведущих странах НАТО, скажем в тех же Соединенных Штатах Америки, исходя из тех источников, которыми мы располагаем ежемесячно производится 14-15 тысяч снарядов… Вооруженные силы Украины, по подсчетам наших военных, используют за сутки боевых действий до пяти тысяч снарядов. А в Штатах 15 (тысяч) в месяц только производят", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Поставками оружия Запад продлит конфликт на Украине, заявил Путин
Вчера, 20:10
Глава государства добавил, что по данным, которыми располагает РФ, в следующем году страны НАТО планируют производить 42 тысячи единиц боеприпасов в месяц, в 2025 году - 75 тысяч. "Что будет в 2025 (году), мы еще не знаем, а вот сейчас, в этом году, (производят) 14-15 тысяч (единиц боеприпасов ежемесячно), при том, что ВСУ тратят за день боевых действий до пяти тысяч", - отметил Путин.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Россия уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинСШАСергей ЛавровПавел ЗарубинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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