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Дамаск осудил авиаудары США по провинции Дейр эз-Зор - РИА Новости, 25.03.2023
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Война в Сирии
 
23:22 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/siriya-1860662730.html
Дамаск осудил авиаудары США по провинции Дейр эз-Зор
Дамаск осудил авиаудары США по провинции Дейр эз-Зор - РИА Новости, 25.03.2023
Дамаск осудил авиаудары США по провинции Дейр эз-Зор
Сирийский МИД осудил нанесение военными США авиаударов по ряду районов провинции Дейр эз-Зор, сообщает государственное агентство SANA. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T23:22
2023-03-25T23:22
война в сирии
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ТУНИС, 25 мар - РИА Новости. Сирийский МИД осудил нанесение военными США авиаударов по ряду районов провинции Дейр эз-Зор, сообщает государственное агентство SANA. "Сирийская Арабская Республика осуждает гнусное нападение сил Соединенных Штатов Америки на ряд районов провинции Дейр эз-Зор, повлекшее за собой жертвы, ранения и материальный ущерб", - приводятся в документе слова из заявления сирийской дипломатии. В нем также говорится о ложности заявления Пентагона об объектах и целях ударов. "Это (заявление военных США) неудачная попытка оправдать этот акт агрессии и вопиющее нарушение суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Это является продолжением нападений, совершённых израильским оккупационным образованием и террористическими группами ИГИЛ* против жителей региона", - приводится в коммюнике. МИД Сирии также указал, что "американские оккупационные силы продолжают красть сирийскую нефть". Лишь за субботу, отмечают в Дамаске, военные США вывезли из страны 80 цистерн с украденной с сирийских месторождений сырой нефти. "Сирийская Арабская Республика подтверждает свою приверженность прекращению американской оккупации, распространению власти сирийского государства на всю свою территорию и прекращению американского патронажа и поддержки сепаратистских террористических формирований", - говорится в коммюнике сирийского МИД. Пентагон в ночь на пятницу сообщал, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции. Иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники в Сирии сообщил ранее, что ни один гражданин Ирана не погиб в результате ударов США в Сирии, удары пришлись не по иранским военным позициям, а, скорее всего, по зерновому центру и центру развития сельской местности в Дейр-эз-Зоре. По данным СМИ, в результате американских ударов в Дейр-эз-Зоре погибли семь человек. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20230325/siriya-1860661439.html
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в мире, сша, сирия, дамаск (город), министерство обороны сша, исламское государство
Война в Сирии, В мире, США, Сирия, Дамаск (город), Министерство обороны США, Исламское государство
Дамаск осудил авиаудары США по провинции Дейр эз-Зор

SANA: МИД Сирии осудил нанесение американскими военными ударов по провинции Дейр эз-Зор

© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew CraneАмериканский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew Crane
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия. Архивное фото
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ТУНИС, 25 мар - РИА Новости. Сирийский МИД осудил нанесение военными США авиаударов по ряду районов провинции Дейр эз-Зор, сообщает государственное агентство SANA.
"Сирийская Арабская Республика осуждает гнусное нападение сил Соединенных Штатов Америки на ряд районов провинции Дейр эз-Зор, повлекшее за собой жертвы, ранения и материальный ущерб", - приводятся в документе слова из заявления сирийской дипломатии.
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В нем также говорится о ложности заявления Пентагона об объектах и целях ударов. "Это (заявление военных США) неудачная попытка оправдать этот акт агрессии и вопиющее нарушение суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Это является продолжением нападений, совершённых израильским оккупационным образованием и террористическими группами ИГИЛ* против жителей региона", - приводится в коммюнике.
МИД Сирии также указал, что "американские оккупационные силы продолжают красть сирийскую нефть". Лишь за субботу, отмечают в Дамаске, военные США вывезли из страны 80 цистерн с украденной с сирийских месторождений сырой нефти. "Сирийская Арабская Республика подтверждает свою приверженность прекращению американской оккупации, распространению власти сирийского государства на всю свою территорию и прекращению американского патронажа и поддержки сепаратистских террористических формирований", - говорится в коммюнике сирийского МИД.
Пентагон в ночь на пятницу сообщал, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции. Иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники в Сирии сообщил ранее, что ни один гражданин Ирана не погиб в результате ударов США в Сирии, удары пришлись не по иранским военным позициям, а, скорее всего, по зерновому центру и центру развития сельской местности в Дейр-эз-Зоре. По данным СМИ, в результате американских ударов в Дейр-эз-Зоре погибли семь человек.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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