https://ria.ru/20230325/serial-1860552901.html

В украинском сериале заменили лицо российского актера

В украинском сериале заменили лицо российского актера - РИА Новости, 25.03.2023

В украинском сериале заменили лицо российского актера

Украинский телеканал "СТБ" в своем новом сериале заменил лицо российского актера на лицо украинца, сообщил "24 канал". РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T08:24

2023-03-25T08:24

2023-03-25T08:59

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украина

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинский телеканал "СТБ" в своем новом сериале заменил лицо российского актера на лицо украинца, сообщил "24 канал". "В сериале "СТБ" "Последнее письмо любимого" (укр "Останній лист коханого". — Прим. ред.) снялся россиянин Прохор Дубравин. Однако в новом ролике к премьере шоу украинцы заметили, что лица российского актера в кадре нет. Его лицо заменили украинцем Дмитрием Саранковым", — говорится в Telegram "24 канала". Трейлер сериала опубликован на Youtube-канале "СТБ", но заблокирован к просмотру в России. Судя по артикуляции актеров в кадре, сериал сняли на русском языке, после чего наложили украинский дубляж. Премьера ленты намечена на 27 марта.

https://ria.ru/20211008/akter-1753616684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, россия