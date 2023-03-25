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В украинском сериале заменили лицо российского актера - РИА Новости, 25.03.2023
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08:24 25.03.2023 (обновлено: 08:59 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/serial-1860552901.html
В украинском сериале заменили лицо российского актера
В украинском сериале заменили лицо российского актера - РИА Новости, 25.03.2023
В украинском сериале заменили лицо российского актера
Украинский телеканал "СТБ" в своем новом сериале заменил лицо российского актера на лицо украинца, сообщил "24 канал". РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T08:24
2023-03-25T08:59
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россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинский телеканал "СТБ" в своем новом сериале заменил лицо российского актера на лицо украинца, сообщил "24 канал". "В сериале "СТБ" "Последнее письмо любимого" (укр "Останній лист коханого". — Прим. ред.) снялся россиянин Прохор Дубравин. Однако в новом ролике к премьере шоу украинцы заметили, что лица российского актера в кадре нет. Его лицо заменили украинцем Дмитрием Саранковым", — говорится в Telegram "24 канала". Трейлер сериала опубликован на Youtube-канале "СТБ", но заблокирован к просмотру в России. Судя по артикуляции актеров в кадре, сериал сняли на русском языке, после чего наложили украинский дубляж. Премьера ленты намечена на 27 марта.
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в мире, украина, россия
В мире, Украина, Россия
В украинском сериале заменили лицо российского актера

"24 канал": телеканал "СТБ" в новом сериале заменил лицо российского актера на украинца

Скриншот из сериала
Скриншот из сериала
Скриншот из сериала
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинский телеканал "СТБ" в своем новом сериале заменил лицо российского актера на лицо украинца, сообщил "24 канал".
"В сериале "СТБ" "Последнее письмо любимого" (укр "Останній лист коханого". — Прим. ред.) снялся россиянин Прохор Дубравин. Однако в новом ролике к премьере шоу украинцы заметили, что лица российского актера в кадре нет. Его лицо заменили украинцем Дмитрием Саранковым", — говорится в Telegram "24 канала".
Трейлер сериала опубликован на Youtube-канале "СТБ", но заблокирован к просмотру в России. Судя по артикуляции актеров в кадре, сериал сняли на русском языке, после чего наложили украинский дубляж.
Премьера ленты намечена на 27 марта.
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