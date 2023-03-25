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Польша выставила Евросоюзу счет за переданное Украине оружие - РИА Новости, 25.03.2023
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21:42 25.03.2023 (обновлено: 21:43 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/schet-1860653792.html
Польша выставила Евросоюзу счет за переданное Украине оружие
Польша выставила Евросоюзу счет за переданное Украине оружие - РИА Новости, 25.03.2023
Польша выставила Евросоюзу счет за переданное Украине оружие
Польша выставила Европейскому союзу счета на два миллиарда евро за переданное Украине вооружение и военную технику, заявил премьер-министр республики Матеуш... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T21:42
2023-03-25T21:43
украина
польша
россия
матеуш моравецкий
сергей лавров
дмитрий песков
европейский совет
нато
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ВАРШАВА, 25 мар – РИА Новости. Польша выставила Европейскому союзу счета на два миллиарда евро за переданное Украине вооружение и военную технику, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM. "Мы выставили счета на два миллиарда евро, и это очень хорошая новость для Польши, для польского бюджета очень хорошие новости, которые я привез с саммита Европейского совета", - сказал Моравецкий. Он отметил, что эти деньги Польша потратит на приобретение современного вооружения и военной техники. "Два миллиарда евро можно округлить до десяти миллиардов злотых. За эти деньги мы можем запастись и обеспечить себя современной техникой", - сказал премьер. Он отметил, что до сих пор за поставки оружия на Украину Польша получила от Евросоюза не более 200 миллионов евро. "Сумма, которую мы получили от Европейского союза до сих пор – это порядка 200 миллионов евро, даже меньше, 200 миллионов евро будут к Пасхе", - рассказал Моравецкий. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html
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украина, польша, россия, матеуш моравецкий, сергей лавров, дмитрий песков, европейский совет, нато
Украина, Польша, Россия, Матеуш Моравецкий, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Европейский совет, НАТО
Польша выставила Евросоюзу счет за переданное Украине оружие

RMF FM: Польша выставила Евросоюзу счета на два миллиарда евро за переданное Киеву оружие

© Фото опубликовано на странице министра обороны Канады Аниты Ананд в соцсетиКанадский танк Leopard 2 после прибытия в Польшу
Канадский танк Leopard 2 после прибытия в Польшу
© Фото опубликовано на странице министра обороны Канады Аниты Ананд в соцсети
Канадский танк Leopard 2 после прибытия в Польшу. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 мар – РИА Новости. Польша выставила Европейскому союзу счета на два миллиарда евро за переданное Украине вооружение и военную технику, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM.
"Мы выставили счета на два миллиарда евро, и это очень хорошая новость для Польши, для польского бюджета очень хорошие новости, которые я привез с саммита Европейского совета", - сказал Моравецкий.
Он отметил, что эти деньги Польша потратит на приобретение современного вооружения и военной техники. "Два миллиарда евро можно округлить до десяти миллиардов злотых. За эти деньги мы можем запастись и обеспечить себя современной техникой", - сказал премьер.
Он отметил, что до сих пор за поставки оружия на Украину Польша получила от Евросоюза не более 200 миллионов евро.
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"Сумма, которую мы получили от Европейского союза до сих пор – это порядка 200 миллионов евро, даже меньше, 200 миллионов евро будут к Пасхе", - рассказал Моравецкий.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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