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Страны-участницы СТКР договорились о снижении квоты на вылов сайры - РИА Новости, 25.03.2023
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07:43 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/sayra-1860550630.html
Страны-участницы СТКР договорились о снижении квоты на вылов сайры
Страны-участницы СТКР договорились о снижении квоты на вылов сайры - РИА Новости, 25.03.2023
Страны-участницы СТКР договорились о снижении квоты на вылов сайры
Члены Северо-Тихоокеанской комиссии по рыболовству (СТКР), включая Японию, Россию и Китай, пришли к соглашению по сокращению совокупной квоты на вылов сайры на... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T07:43
2023-03-25T07:43
япония
россия
китай
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ТОКИО, 25 мар – РИА Новости. Члены Северо-Тихоокеанской комиссии по рыболовству (СТКР), включая Японию, Россию и Китай, пришли к соглашению по сокращению совокупной квоты на вылов сайры на 25% от уровня прошлого года. Так, по данным агентства Киодо, совокупная квота на вылов сайры в 2023 году составит 250 тысяч тонн против квоты 2022 года в 333,7 тысячи тонн. Решение по сокращению объемов вылова сделано в связи с истощением запасов данного вида рыбы и рекордно малых уловов в прошлом году. "Решение по квоте основано на научных данных. Несмотря на то, что такое сокращение не является достаточным, мы все равно смогли сделать шаг вперед по пути восстановления запасов (рыбы – ред.)", - цитирует агентство слова главы японского управления рыболовства Мивако Такасэ. Согласно положениям новой квоты, 150 тысяч тонн отведены на вылов в открытом море, а еще 100 тысяч тонн – на вылов в исключительных экономических зонах Японии и России. Кроме того, члены СТКР согласились снизить число рыболовецких судов, выходящих на промысел, на 10%, а также установить так называемый "сезон вылова" в 180 дней. Промысел сайры вне установленного сезона будет запрещен. Членами СТКР являются Япония, Россия, Китай, Канада, Европейский Союз, Южная Корея, Тайвань, США и Вануату.
https://ria.ru/20221121/sbory-1833096470.html
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япония, россия, китай
Япония, Россия, Китай
Страны-участницы СТКР договорились о снижении квоты на вылов сайры

Япония, Россия, КНР и еще ряд экономик мира договорились о снижении квоты на вылов сайры

© РИА Новости / В. Киселев | Перейти в медиабанкСайра
Сайра - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / В. Киселев
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ТОКИО, 25 мар – РИА Новости. Члены Северо-Тихоокеанской комиссии по рыболовству (СТКР), включая Японию, Россию и Китай, пришли к соглашению по сокращению совокупной квоты на вылов сайры на 25% от уровня прошлого года.
Так, по данным агентства Киодо, совокупная квота на вылов сайры в 2023 году составит 250 тысяч тонн против квоты 2022 года в 333,7 тысячи тонн. Решение по сокращению объемов вылова сделано в связи с истощением запасов данного вида рыбы и рекордно малых уловов в прошлом году.
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"Решение по квоте основано на научных данных. Несмотря на то, что такое сокращение не является достаточным, мы все равно смогли сделать шаг вперед по пути восстановления запасов (рыбы – ред.)", - цитирует агентство слова главы японского управления рыболовства Мивако Такасэ.
Согласно положениям новой квоты, 150 тысяч тонн отведены на вылов в открытом море, а еще 100 тысяч тонн – на вылов в исключительных экономических зонах Японии и России.
Кроме того, члены СТКР согласились снизить число рыболовецких судов, выходящих на промысел, на 10%, а также установить так называемый "сезон вылова" в 180 дней. Промысел сайры вне установленного сезона будет запрещен.
Членами СТКР являются Япония, Россия, Китай, Канада, Европейский Союз, Южная Корея, Тайвань, США и Вануату.
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