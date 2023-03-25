https://ria.ru/20230325/sayra-1860550630.html

Страны-участницы СТКР договорились о снижении квоты на вылов сайры

Страны-участницы СТКР договорились о снижении квоты на вылов сайры - РИА Новости, 25.03.2023

Страны-участницы СТКР договорились о снижении квоты на вылов сайры

Члены Северо-Тихоокеанской комиссии по рыболовству (СТКР), включая Японию, Россию и Китай, пришли к соглашению по сокращению совокупной квоты на вылов сайры на... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T07:43

2023-03-25T07:43

2023-03-25T07:43

япония

россия

китай

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ТОКИО, 25 мар – РИА Новости. Члены Северо-Тихоокеанской комиссии по рыболовству (СТКР), включая Японию, Россию и Китай, пришли к соглашению по сокращению совокупной квоты на вылов сайры на 25% от уровня прошлого года. Так, по данным агентства Киодо, совокупная квота на вылов сайры в 2023 году составит 250 тысяч тонн против квоты 2022 года в 333,7 тысячи тонн. Решение по сокращению объемов вылова сделано в связи с истощением запасов данного вида рыбы и рекордно малых уловов в прошлом году. "Решение по квоте основано на научных данных. Несмотря на то, что такое сокращение не является достаточным, мы все равно смогли сделать шаг вперед по пути восстановления запасов (рыбы – ред.)", - цитирует агентство слова главы японского управления рыболовства Мивако Такасэ. Согласно положениям новой квоты, 150 тысяч тонн отведены на вылов в открытом море, а еще 100 тысяч тонн – на вылов в исключительных экономических зонах Японии и России. Кроме того, члены СТКР согласились снизить число рыболовецких судов, выходящих на промысел, на 10%, а также установить так называемый "сезон вылова" в 180 дней. Промысел сайры вне установленного сезона будет запрещен. Членами СТКР являются Япония, Россия, Китай, Канада, Европейский Союз, Южная Корея, Тайвань, США и Вануату.

https://ria.ru/20221121/sbory-1833096470.html

https://ria.ru/20230321/ryba-1859391985.html

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япония, россия, китай