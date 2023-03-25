https://ria.ru/20230325/sanktsii-1860623681.html

Моравецкий разочарован снижением аппетита ЕС к антироссийским санкциям

Моравецкий разочарован снижением аппетита ЕС к антироссийским санкциям - РИА Новости, 25.03.2023

Моравецкий разочарован снижением аппетита ЕС к антироссийским санкциям

Европейский союз имеет уже "меньше аппетита" на очередные санкции в отношении России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью радиостанции... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T17:56

2023-03-25T17:56

2023-03-25T17:56

польша

украина

матеуш моравецкий

санкции в отношении россии

евросоюз

еврокомиссия

в мире

россия

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ВАРШАВА, 25 мар – РИА Новости. Европейский союз имеет уже "меньше аппетита" на очередные санкции в отношении России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM. "Сегодня уже гораздо меньше желания, аппетита на новые санкции. Думаю, что имеется, так сказать, усталость", - сказал он. При этом он отметил, что Польша является "режиссером" новых санкционных пакетов. "С одной стороны, мы указываем Еврокомиссии те дыры, те лазейки, которые Россия использует для обхода санкций, а с другой стороны, мы среди тех, кто режиссирует новые пакеты". – сказал польский премьер. По его словам, "в ближайшие недели" тема санкций вернется на повестку дня Евросоюза. "Я слышал, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен также открыта для этого. Я являюсь осторожным оптимистом, что мы сможем убедить наших партнеров в необходимости следующего пакета", - сказал Моравецкий. Он надеется, что в 11-й пакет санкций удастся включить такие позиции, как, в частности, российские алмазы и "Росатом". Евросоюз 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860336118.html

https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860285865.html

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