Моравецкий разочарован снижением аппетита ЕС к антироссийским санкциям
Премьер Польши Моравецкий заявил о снижении аппетита ЕС к новым антироссийским санкциям
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 25 мар – РИА Новости. Европейский союз имеет уже "меньше аппетита" на очередные санкции в отношении России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM.
"Сегодня уже гораздо меньше желания, аппетита на новые санкции. Думаю, что имеется, так сказать, усталость", - сказал он.
При этом он отметил, что Польша является "режиссером" новых санкционных пакетов. "С одной стороны, мы указываем Еврокомиссии те дыры, те лазейки, которые Россия использует для обхода санкций, а с другой стороны, мы среди тех, кто режиссирует новые пакеты". – сказал польский премьер.
По его словам, "в ближайшие недели" тема санкций вернется на повестку дня Евросоюза. "Я слышал, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен также открыта для этого. Я являюсь осторожным оптимистом, что мы сможем убедить наших партнеров в необходимости следующего пакета", - сказал Моравецкий.
Он надеется, что в 11-й пакет санкций удастся включить такие позиции, как, в частности, российские алмазы и "Росатом".
Евросоюз 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.