ЕС может наложить санкции на страны Центральной Азии
The Telegraph: ЕС изучает вопрос санкций против стран Центральной Азии за помощь России
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Евросоюз может ввести ограничительные меры против стран, которые якобы помогают России обходить санкции, пишет газета Telegraph со ссылкой на документ.
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"Европейские столицы обсуждают планы ввести торговые санкции в отношении стран, которые помогают Москве уклоняться от карательных мер", — говорится в сообщении издания.
Отмечается, что представители ЕС зафиксировали увеличение поставок в страны Центральной Азии товаров с технологиями двойного назначения. Речь идет, в частности, о стиральных машинах и подержанных автомобилях. Как уточняется в статье, в Брюсселе опасаются попадания этих технологий в Россию.
По информации издания, если Евросоюз найдет доказательства реэкспорта, он может ограничить доступ любых государств, предприятий или физических лиц к своему единому рынку. Тем не менее Брюссель также намерен добиваться переговоров со странами Центральной Азии, чтобы предупредить их о последствиях помощи в обходе санкций.
Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли из страны. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против Москвы.
Российские власти не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал этой политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и вредят тем, кто их ввел. Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.