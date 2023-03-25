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ЕС может наложить санкции на страны Центральной Азии - РИА Новости, 25.03.2023
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14:10 25.03.2023 (обновлено: 15:27 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/sanktsii-1860591876.html
ЕС может наложить санкции на страны Центральной Азии
ЕС может наложить санкции на страны Центральной Азии - РИА Новости, 25.03.2023
ЕС может наложить санкции на страны Центральной Азии
Евросоюз может ввести ограничительные меры против стран, которые якобы помогают России обходить санкции, пишет газета Telegraph со ссылкой на документ. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:10
2023-03-25T15:27
центральная азия
россия
брюссель
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Евросоюз может ввести ограничительные меры против стран, которые якобы помогают России обходить санкции, пишет газета Telegraph со ссылкой на документ. Отмечается, что представители ЕС зафиксировали увеличение поставок в страны Центральной Азии товаров с технологиями двойного назначения. Речь идет, в частности, о стиральных машинах и подержанных автомобилях. Как уточняется в статье, в Брюсселе опасаются попадания этих технологий в Россию.По информации издания, если Евросоюз найдет доказательства реэкспорта, он может ограничить доступ любых государств, предприятий или физических лиц к своему единому рынку. Тем не менее Брюссель также намерен добиваться переговоров со странами Центральной Азии, чтобы предупредить их о последствиях помощи в обходе санкций.Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли из страны. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против Москвы.Российские власти не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал этой политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и вредят тем, кто их ввел. Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860336118.html
https://ria.ru/20230325/bayden-1860535370.html
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центральная азия, россия, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Центральная Азия, Россия, Брюссель, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
ЕС может наложить санкции на страны Центральной Азии

The Telegraph: ЕС изучает вопрос санкций против стран Центральной Азии за помощь России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Евросоюз может ввести ограничительные меры против стран, которые якобы помогают России обходить санкции, пишет газета Telegraph со ссылкой на документ.
«
"Европейские столицы обсуждают планы ввести торговые санкции в отношении стран, которые помогают Москве уклоняться от карательных мер", — говорится в сообщении издания.
Отмечается, что представители ЕС зафиксировали увеличение поставок в страны Центральной Азии товаров с технологиями двойного назначения. Речь идет, в частности, о стиральных машинах и подержанных автомобилях. Как уточняется в статье, в Брюсселе опасаются попадания этих технологий в Россию.
По информации издания, если Евросоюз найдет доказательства реэкспорта, он может ограничить доступ любых государств, предприятий или физических лиц к своему единому рынку. Тем не менее Брюссель также намерен добиваться переговоров со странами Центральной Азии, чтобы предупредить их о последствиях помощи в обходе санкций.
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Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли из страны. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против Москвы.
Российские власти не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал этой политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и вредят тем, кто их ввел. Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Центральная АзияРоссияБрюссельЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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