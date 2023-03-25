https://ria.ru/20230325/sanktsii-1860591876.html

ЕС может наложить санкции на страны Центральной Азии

ЕС может наложить санкции на страны Центральной Азии - РИА Новости, 25.03.2023

ЕС может наложить санкции на страны Центральной Азии

Евросоюз может ввести ограничительные меры против стран, которые якобы помогают России обходить санкции, пишет газета Telegraph со ссылкой на документ. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T14:10

2023-03-25T14:10

2023-03-25T15:27

центральная азия

россия

брюссель

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Евросоюз может ввести ограничительные меры против стран, которые якобы помогают России обходить санкции, пишет газета Telegraph со ссылкой на документ. Отмечается, что представители ЕС зафиксировали увеличение поставок в страны Центральной Азии товаров с технологиями двойного назначения. Речь идет, в частности, о стиральных машинах и подержанных автомобилях. Как уточняется в статье, в Брюсселе опасаются попадания этих технологий в Россию.По информации издания, если Евросоюз найдет доказательства реэкспорта, он может ограничить доступ любых государств, предприятий или физических лиц к своему единому рынку. Тем не менее Брюссель также намерен добиваться переговоров со странами Центральной Азии, чтобы предупредить их о последствиях помощи в обходе санкций.Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли из страны. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против Москвы.Российские власти не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал этой политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и вредят тем, кто их ввел. Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860336118.html

https://ria.ru/20230325/bayden-1860535370.html

центральная азия

россия

брюссель

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

центральная азия, россия, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире