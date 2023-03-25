https://ria.ru/20230325/saltykov-1860379003.html

Алексей Салтыков: Россия работает над открытием посольства в Буркина-Фасо

Алексей Салтыков: Россия работает над открытием посольства в Буркина-Фасо - РИА Новости, 25.03.2023

Алексей Салтыков: Россия работает над открытием посольства в Буркина-Фасо

Россия активно работает над возобновлением работы дипмиссии в Буркина-Фасо, это соответствует стратегическому курсу Москвы, заявил корреспонденту РИА Новости... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T11:00

2023-03-25T11:00

2023-03-25T13:47

интервью

алексей салтыков

россия

кот-д'ивуар

буркина-фасо

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Россия активно работает над возобновлением работы дипмиссии в Буркина-Фасо, это соответствует стратегическому курсу Москвы, заявил корреспонденту РИА Новости Балжан Самигуллиной посол РФ в Кот-д’Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков. В эксклюзивном интервью он рассказал, как Москва помогает Уагадугу справляться с терроризмом и продовольственным кризисом в стране, в каком составе буркинийская и ивуарская делегации будут представлены на втором саммите "Россия-Африка", а также о примере успешной работы российского интернет-гиганта в Кот-д’Ивуаре.– Господин посол, как в настоящий момент продвигается разработка дорожной карты по инвестиционной и торговой деятельности между Россией и Кот-д'Ивуаром?– Посольство постоянно прилагает усилия для того, чтобы расширять возможности в торгово-экономической и инвестиционной сфере. Кот-д’Ивуар занимает достаточно прочные позиции во внешней торговле с Россией – это пятое место среди стран Черной Африки. Товарооборот до 2021 года достаточно успешно увеличивался. К сожалению, в 2022 году по причине в первую очередь последствий коронавируса товарооборот несколько снизился, но все равно Кот-д’Ивуар не потерял свою позицию. Это радует, хотя есть потенциал для увеличения как экспорта, так и импорта.– Есть ли на данный момент договоренности в инвестиционной сфере?– Эта тема находится в поле зрения и посольства, и ивуарских партнеров, потому что вопросы достаточно сложные в связи с тем, что у нас нет соглашений о поощрении и защите инвестиций. Соответственно, это является сдерживающим фактором для того, чтобы привлечь российских инвесторов приезжать сюда и вкладывать свои капиталы в ивуарскую экономику. У нас есть успешный пример сотрудничества, который у всех на слуху. Как-то мне один из коллег в дипкорпусе сказал, что если Yango уйдет из Кот-д’Ивуара, то вся страна "встанет". Я веду речь о сотрудничестве, которое идет по линии компании "Яндекс", которая создала здесь платформу ЯндексТакси, и полтора месяца назад к ней добавилась платформа ЯндексДоставка, и местная компания носит название "Yango". Поэтому есть успешные примеры капиталовложений, и мы полагаем, что если стороны придут к заключению соглашения (о поощрении и защите инвестиций – ред.), то это только ускорит работу на этом направлении.– Помимо существующих сдерживающих факторов, влияют ли санкции на присутствие в стране российских компаний?– Исторически Кот-д’Ивуар был ориентирован на французский капитал, и французские компании занимают достаточно прочные позиции в ивуарской экономике, но это нас не останавливает, потому что есть области, где Россия имеет лучшие технологии и наработки. И мы со своей стороны не прекращаем работу c ивуарскими ведомствами и профильными организациями, чтобы предлагать свою продукцию и технологии. Надеемся, что все-таки усердная работа приведет к положительным результатам, но конкуренция на ивуарском рынке достаточно серьезная, это надо признать. Мы отдаем себе отчет. Рынок занят был много лет, и сейчас может быть действительно самое время осваивать его, поскольку у нас во многих отраслях экономики есть наработки, которые полезны для ивуарской стороны.– Ведутся ли сейчас какие-либо переговоры по инвестиционным проектам?– Сейчас в Кот-д’Ивуаре таких переговоров не ведется, но давайте исходить из того, что бизнес, в том числе и российский, не любит лишней суеты и медийной активности, поэтому нельзя исключать, что какие-то переговоры ведутся, но до тех пор, пока не будут достигнуты какие-то промежуточные результаты, то вполне возможно, что о них мы и не узнаем. Особенно этого требует нынешняя геополитическая обстановка, когда определенные западные круги пытаются всячески воспрепятствовать позитивной динамике российско-африканского сотрудничества.– Известно ли на каком уровне делегация из Кот-д'Ивуара будет представлена на втором форуме "Россия-Африка"? Передала ли российская сторона официальное приглашение?– Приглашение принять участие во втором саммите "Россия-Африка" было передано ивуарскому руководству. Мы исходим из того, что этот вопрос стоит на повестке дня, но поскольку в африканских реалиях все решения принимаются в достаточно поздней стадии – уже ближе непосредственно к проведению мероприятий, я думаю, что пока еще рано говорить о составе делегации, но мы рассчитываем, что ивуарская и буркинийская делегации будут представлены на максимально высоком уровне.– Вы по совместительству являетесь послом РФ в Буркина-Фасо. В последнее время отношения между Москвой и Уагадугу активизировались, планируется ли открытие в республике полноценного посольства?– Закрытие нашей дипломатической миссии в 1992 году произошло под воздействием финансовых обстоятельств. Это было достаточно трудное решение, и именно с этого года поддержание дипломатических двусторонних отношений между Россией и Буркина-Фасо было поручено посольству России в Абиджане. С тех пор работа по развитию двусторонних отношений не прекращается ни на минуту. Мы достаточно активно осуществляем диалог посредством, прежде всего, нотной переписки по официальным каналам, но у нас есть регулярные обмены визитами: посол или сотрудники посольства, которые приезжают в столицу Уагадугу и проводят переговоры с буркинийскими коллегами. Вопрос о возобновлении деятельности посольства в Уагадугу находится в разработке. Мы работаем по данному вопросу.– В ближайшее время все-таки мы можем этого ожидать?– Мы все должны быть оптимистами, и я, как посол в Абиджане и по совместительству в Буркино-Фасо, тоже настроен оптимистически, что это все-таки произойдет, потому что отвечает стратегическому курсу России на развитие отношений со странами на континенте.– В западных СМИ обсуждались недавние демонстрации в Уагадугу, точнее кадры, где некоторые участники акций держали в руках флаги России. Некоторые комментаторы говорили о сворачивании прежнего привилегированного сотрудничества с Францией и переориентации его на стратегическое партнерство с Россией в Буркина-Фасо. Согласны ли вы с такими оценками?– На это нужно смотреть шире, потому что Россия всегда присутствовала в российско-буркинийских отношениях – мы никогда не сворачивали нашу помощь и содействие буркинийским партнерам будь то в политической области или торгово-экономической, а также в области подготовки кадров, в том числе правоохранительных органов. Поэтому следует говорить о том, что Россия прилагает больше усилий к тому, чтобы развивать отношения с теми странами, которые проявляют соответствующий настрой, среди них и Буркина-Фасо.Что касается Франции, я думаю, что те события, которые происходили, говорят о подвижках в массовом сознании буркинийцев, да и не только буркинийцев, но и других африканских стран. Под воздействием мировых событий африканцы начинают больше понимать, что из себя представляла политика Франции, была ли она во всем продуктивной и полезной для двустороннего сотрудничества. Но об этом не мне судить – должна быть принципиальная позиция буркинийского руководства. Если оно считает, что настало время переформатировать внешние связи и каким-то образом больше уделять внимание сотрудничеству с Россией, – это суверенное решение нынешних буркинийских властей. Но я не думаю, что они совсем закрыли дверь перед Францией, они продолжают дипломатические отношения. Президент страны, в частности, заявил о том, что они не хотели бы, чтобы в сотрудничестве с каким-то зарубежным партнером продолжалась политика доминирования. Здесь надо вспомнить основополагающие принципы устава ООН, который говорит о равенстве государств, о суверенном праве в выборе партнеров.– Буркина-Фасо выслала нескольких сотрудников посольства Франции за шпионскую деятельность, в столице страны прошли многочисленные демонстрации с требованием вывода французских войск с территории страны. Как вы оцениваете заявления Парижа о том, что и здесь якобы прослеживается "российское влияние"?– Да, во Франции много было сделано заявлений, в том числе на высшем уровне. На мой взгляд, все подобные заявления отражают неоколониальный подход западных стран к сотрудничеству с африканскими государствами. Поэтому, во-первых, не должно быть политики, основанной на каких-то правилах, прописанных непонятно какими странами. Во-вторых, никто эти правила в глаза не видел. В-третьих, эти правила меняются в зависимости от политической конъюнктуры, и естественно, что руководители государств понимают то, что надо опираться прежде всего на устав ООН, который является универсальным документом для выстраивания взаимоотношений.– В МИД РФ ранее заявили, что Москва продолжит контакты с "Сахельской пятеркой" по вопросу поставок вооружений для борьбы с терроризмом. Может ли идти речь об оказании помощи Россией в подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Буркина-Фасо? Ожидаются ли в ближайшее время поставки военной продукции из России?– Российская сторона учитывает все пожелания, которые высказывает буркинийская сторона в том, что касается прежде всего повышения боеспособности вооруженных сил. Это все естественно подразумевает поставки вооружений, обучение личного состава. Насчет учений – на нашем уровне мы такой информацией не располагаем. Но надо посмотреть, что сейчас в принципе происходит в "Сахельской пятерке". Мы понимаем, что в одиночку ни одному государству сейчас не справиться с этой проблемой, требуется как можно больше координации усилий. Мы этой линии придерживаемся предельно долго, в 2015 году президент России Владимир Путин выступал с инициативой создания универсального механизма в глобальном масштабе. Поэтому, исходя из этих основополагающих принципов, я думаю, что Москва должна оставаться в контакте с африканскими государствами. Исходя из того же принципа, африканские проблемы должны решаться африканскими государствами, а Россия будет оказывать содействие этому процессу.– Согласно подсчетам ООН, число жителей стран Западной и Центральной Африки, которые будут испытывать недостаток продовольствия, достигнет к середине 2023 года 48 миллионов человек. Каким образом Россия может помочь в этом вопросе? Обращались ли местные власти с просьбой о поставках российских удобрений в страну? Ведутся ли переговоры о поставке нового пакета удобрений от группы "Уралхим"?– Была информация, что "Уралхим" поставил или, по крайней мере, намерен отгрузить партию удобрений для Буркина-Фасо. Но пока мы не знаем, в какой стадии находится процесс, поскольку если вы возьмете сделку с другой африканской страной (Малави – ред.), то удобрения не могли дойти до потребителя в течение восьми месяцев, учитывая всякого рода санкционные рестрикции, которые выдвигаются Западом на пути даже вот таких гуманитарных вопросов. Мы всегда оказывали и оказываем помощь продовольствием. В 2021 году мы поставляли и пшеницу, и удобрения в Буркина-Фасо. Мы не оставляем в беде своих африканских друзей и партнеров.– Я бы хотела также спросить о сотрудничестве в сфере образования. Ранее замминистра науки и высшего образования России Наталья Бочарова заявила, что со следующего года количество льготных мест в российских вузах для студентов из Африки вырастет почти в два раза.– Сотрудничество в сфере образования остается доминантой наших двусторонних связей как с Кот-д’Ивуаром, так и с Буркина-Фасо. Мы констатируем, что интерес к получению образования в России неуклонно растет. Наше правительство делает все возможное, чтобы удовлетворять заявки нашей друзей в плане увеличения числа стипендий. За последний год для буркинийцев стипендии выросли в два раза. Цифры, правда, не большие, но все равно: с пяти были увеличены до десяти стипендий. Для Кот-д’Ивуара количество стипендий тоже увеличено, но за более длительный период: с 2019 года по настоящее время и сегодня составляет 100. Так как интерес большой, то помимо этих 100 человек, которые едут по стипендиям, такое же количество едут с оплатой обучения за свой счет. Это направление сотрудничества идет очень хорошо.– Известно ли, на каком уровне Буркина-Фасо будет представлена на втором форуме "Россия-Африка"?– Чтобы понимать ситуацию с Буркина-Фасо, надо осознавать, что происходит сейчас в стране. В 2022 году произошло два переворота, и нынешний временный президент Буркина-Фасо капитан Ибрагим Траоре видит приоритетной задачей обеспечение безопасности. Ситуация с терроризмом в стране достаточно серьезная, и центральное правительство сейчас прилагает максимум усилий для стабилизации, чтобы она не деградировала дальше. С начала ноября проведено несколько успешных операций по купированию расползания джихадистской активности в стране. Как сказал сам президент, он нужен стране, он лично руководит полевыми операциями. Нельзя исключить, что он поручит кому-то из правительства возглавить делегацию на этом форуме. Мы на это рассчитываем и будем продолжать работать над тем, чтобы добиваться высокого участия буркинийцев.– Новые власти Буркина-Фасо надеются восстановить конституционный строй до 2024 года. На ваш взгляд, удастся ли реализовать эти планы?– Пока ничто не говорит об обратном. Президент Траоре составил для своего правительства реалистичную дорожную карту, об этом он говорил, в частности, когда в последний раз страну посетил посредник от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Судя по тому коммюнике, которое было опубликовано, в ЭКОВАС в принципе удовлетворены представленным видением того, как будет развиваться ситуация. И, соответственно, они будут контролировать этот процесс и постоянно призывать буркинийские власти не нарушать установленный календарь. Поэтому ничто пока не говорит, что этого не произойдет.

https://ria.ru/20230322/afrika-1859718958.html

https://ria.ru/20230322/oborona-1859690086.html

https://ria.ru/20230306/frantsiya-1856081721.html

https://ria.ru/20221029/burkina-faso-1827699033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, алексей салтыков, россия, кот-д'ивуар, буркина-фасо