https://ria.ru/20230325/rumyniya-1860536764.html
Румынский сенатор после угроз от Киева призвала не поддерживать Украину
Румынский сенатор после угроз от Киева призвала не поддерживать Украину - РИА Новости, 25.03.2023
Румынский сенатор после угроз от Киева призвала не поддерживать Украину
Сенатор из Румынии Диана Шошоакэ, которая была внесена в базу украинского ресурса "Миротворец" и которая получала угрозы, призвала немедленно пересмотреть... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T00:44
2023-03-25T00:44
2023-03-25T05:50
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КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Сенатор из Румынии Диана Шошоакэ, которая была внесена в базу украинского ресурса "Миротворец" и которая получала угрозы, призвала немедленно пересмотреть поддержку Киева со стороны Бухареста.Ранее Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины инициировал введение санкций против Шошоакэ, ее включили в базу данных "Миротворца". Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы."Мое включение в список целей "Миротворца" показывает, что Украина является государством с террористическими тенденциями... Такого рода угрозы со стороны Украины показывают, что Румыния поддерживает преступное государство деньгами и помощью, прошу Румынию немедленно пересмотреть свое отношение к Киеву", - написала Шошоакэ в соцсетях.По ее словам, международное мнение также должно осознать, что "Украина не заслуживает той поддержки, которую ей оказывают".Ранее Служба внешней разведки России сообщала, что Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату Западной Украины. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20230220/rumyniya-1853220565.html
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румыния, украина, киев, дунья миятович, мария захарова, обсе, в мире
Румыния, Украина, Киев, Дунья Миятович, Мария Захарова, ОБСЕ, В мире
Румынский сенатор после угроз от Киева призвала не поддерживать Украину
Сенатор из Румынии после угроз со стороны Киева призвала Бухарест не поддерживать Украину
КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Сенатор из Румынии Диана Шошоакэ, которая была внесена в базу украинского ресурса "Миротворец" и которая получала угрозы, призвала немедленно пересмотреть поддержку Киева со стороны Бухареста.
Ранее Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины инициировал введение санкций против Шошоакэ, ее включили в базу данных "Миротворца". Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы.
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"Мое включение в список целей "Миротворца" показывает, что Украина является государством с террористическими тенденциями... Такого рода угрозы со стороны Украины показывают, что Румыния поддерживает преступное государство деньгами и помощью, прошу Румынию немедленно пересмотреть свое отношение к Киеву", - написала Шошоакэ в соцсетях.
По ее словам, международное мнение также должно осознать, что "Украина не заслуживает той поддержки, которую ей оказывают".
Ранее Служба внешней разведки России
сообщала, что Польша
готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией
и Румынией, прикрывая свои планы по захвату Западной Украины.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР
и ЛНР
и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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