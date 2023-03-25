https://ria.ru/20230325/rumyniya-1860536764.html

Румынский сенатор после угроз от Киева призвала не поддерживать Украину

Румынский сенатор после угроз от Киева призвала не поддерживать Украину - РИА Новости, 25.03.2023

Румынский сенатор после угроз от Киева призвала не поддерживать Украину

Сенатор из Румынии Диана Шошоакэ, которая была внесена в базу украинского ресурса "Миротворец" и которая получала угрозы, призвала немедленно пересмотреть... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T00:44

2023-03-25T00:44

2023-03-25T05:50

румыния

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КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Сенатор из Румынии Диана Шошоакэ, которая была внесена в базу украинского ресурса "Миротворец" и которая получала угрозы, призвала немедленно пересмотреть поддержку Киева со стороны Бухареста.Ранее Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины инициировал введение санкций против Шошоакэ, ее включили в базу данных "Миротворца". Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы."Мое включение в список целей "Миротворца" показывает, что Украина является государством с террористическими тенденциями... Такого рода угрозы со стороны Украины показывают, что Румыния поддерживает преступное государство деньгами и помощью, прошу Румынию немедленно пересмотреть свое отношение к Киеву", - написала Шошоакэ в соцсетях.По ее словам, международное мнение также должно осознать, что "Украина не заслуживает той поддержки, которую ей оказывают".Ранее Служба внешней разведки России сообщала, что Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату Западной Украины. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20230220/rumyniya-1853220565.html

https://ria.ru/20230114/bezhentsy-1844864335.html

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румыния, украина, киев, дунья миятович, мария захарова, обсе, в мире