https://ria.ru/20230325/rossiya-1860534790.html
Байден оценил сближение России и Китая
Байден оценил сближение России и Китая - РИА Новости, 25.03.2023
Байден оценил сближение России и Китая
Президент США Джо Байден заявил, что сближение России и Китая "сильно преувеличено", а Америка гораздо успешнее их в формировании альянсов. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T00:15
2023-03-25T00:15
2023-03-25T03:15
россия
китай
сша
джо байден
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860309483_43:0:3028:1679_1920x0_80_0_0_d98932642512f3d945997f8137a36f98.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что сближение России и Китая "сильно преувеличено", а Америка гораздо успешнее их в формировании альянсов."Я не отношусь легкомысленно к Китаю <...>, России, но я думаю, что мы сильно преувеличиваем. Я последние три месяца слышу, что Китай собирается начать масштабные поставки оружия в Россию... И они ничего еще не сделали. Это не значит, что они не сделают, но пока нет", - добавил Байден, выступая на пресс-конференции в ходе визита в Канаду.Коалиции, по его словам, формируются на Западе. В качестве примера президент привел QUAD, AUKUS, альянс Японии, США и Южной Кореи."Я не воспринимаю легкомысленно то, что делают... Китай и Россия, и это может значительно обостриться. Но давайте на все смотреть в перспективе", - сказал Байден.
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859939723.html
россия
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860309483_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d09e69c5d3a03b86006b9ec3a85383e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, сша, джо байден, в мире
Россия, Китай, США, Джо Байден, В мире
Байден оценил сближение России и Китая
Президент США Джо Байден назвал сближение России и КНР сильно преувеличенным