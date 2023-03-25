https://ria.ru/20230325/rossiya-1860534790.html

Байден оценил сближение России и Китая

Байден оценил сближение России и Китая - РИА Новости, 25.03.2023

Байден оценил сближение России и Китая

Президент США Джо Байден заявил, что сближение России и Китая "сильно преувеличено", а Америка гораздо успешнее их в формировании альянсов. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T00:15

2023-03-25T00:15

2023-03-25T03:15

россия

китай

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что сближение России и Китая "сильно преувеличено", а Америка гораздо успешнее их в формировании альянсов."Я не отношусь легкомысленно к Китаю <...>, России, но я думаю, что мы сильно преувеличиваем. Я последние три месяца слышу, что Китай собирается начать масштабные поставки оружия в Россию... И они ничего еще не сделали. Это не значит, что они не сделают, но пока нет", - добавил Байден, выступая на пресс-конференции в ходе визита в Канаду.Коалиции, по его словам, формируются на Западе. В качестве примера президент привел QUAD, AUKUS, альянс Японии, США и Южной Кореи."Я не воспринимаю легкомысленно то, что делают... Китай и Россия, и это может значительно обостриться. Но давайте на все смотреть в перспективе", - сказал Байден.

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859939723.html

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китай

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россия, китай, сша, джо байден, в мире