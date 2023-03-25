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Байден оценил сближение России и Китая - РИА Новости, 25.03.2023
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00:15 25.03.2023 (обновлено: 03:15 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/rossiya-1860534790.html
Байден оценил сближение России и Китая
Байден оценил сближение России и Китая - РИА Новости, 25.03.2023
Байден оценил сближение России и Китая
Президент США Джо Байден заявил, что сближение России и Китая "сильно преувеличено", а Америка гораздо успешнее их в формировании альянсов. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T00:15
2023-03-25T03:15
россия
китай
сша
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что сближение России и Китая "сильно преувеличено", а Америка гораздо успешнее их в формировании альянсов."Я не отношусь легкомысленно к Китаю &lt;...&gt;, России, но я думаю, что мы сильно преувеличиваем. Я последние три месяца слышу, что Китай собирается начать масштабные поставки оружия в Россию... И они ничего еще не сделали. Это не значит, что они не сделают, но пока нет", - добавил Байден, выступая на пресс-конференции в ходе визита в Канаду.Коалиции, по его словам, формируются на Западе. В качестве примера президент привел QUAD, AUKUS, альянс Японии, США и Южной Кореи."Я не воспринимаю легкомысленно то, что делают... Китай и Россия, и это может значительно обостриться. Но давайте на все смотреть в перспективе", - сказал Байден.
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859939723.html
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россия, китай, сша, джо байден, в мире
Россия, Китай, США, Джо Байден, В мире
Байден оценил сближение России и Китая

Президент США Джо Байден назвал сближение России и КНР сильно преувеличенным

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что сближение России и Китая "сильно преувеличено", а Америка гораздо успешнее их в формировании альянсов.
«
"Какие обязательства они взяли на себя в экономическом плане?... Торговля выросла в сравнении с чем?" - спросил он журналиста, который задал ему вопрос в связи с недавней встречей лидеров России и КНР в Москве.
"Я не отношусь легкомысленно к Китаю <...>, России, но я думаю, что мы сильно преувеличиваем. Я последние три месяца слышу, что Китай собирается начать масштабные поставки оружия в Россию... И они ничего еще не сделали. Это не значит, что они не сделают, но пока нет", - добавил Байден, выступая на пресс-конференции в ходе визита в Канаду.
Коалиции, по его словам, формируются на Западе. В качестве примера президент привел QUAD, AUKUS, альянс Японии, США и Южной Кореи.
"Я не воспринимаю легкомысленно то, что делают... Китай и Россия, и это может значительно обостриться. Но давайте на все смотреть в перспективе", - сказал Байден.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Медведев: отношения между Россией и Китаем находятся на восходящей линии
23 марта, 07:52
 
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