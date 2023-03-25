https://ria.ru/20230325/rianna-1860345449.html
Поклонника Рианны задержали за попытку проникнуть к ней в дом
Поклонника Рианны задержали за попытку проникнуть к ней в дом - РИА Новости, 25.03.2023
Поклонника Рианны задержали за попытку проникнуть к ней в дом
Поклонника певицы Рианны задержали после попытки проникнуть в ее особняк в Лос-Анджелесе. Мужчина заявил охранникам звезды, что собирался сделать ей... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T23:25
2023-03-25T23:25
2023-03-25T23:25
шоубиз
рианна (робин фенти)
шоу-бизнес
лос-анджелес
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Поклонника певицы Рианны задержали после попытки проникнуть в ее особняк в Лос-Анджелесе. Мужчина заявил охранникам звезды, что собирался сделать ей предложение, сообщает TMZ.По информации издания, настойчивого молодого человека задержала полиция после звонка команды певицы. На него надели наручники, посадили в машину и "серьезно поговорили" о его намерениях. Позже его отпустили, так как офицеры не нашли злостных нарушений порядка. Несостоявшемуся "жениху" Рианны порекомендовали вернуться к себе домой. Была ли певица в особняке во время инцидента — неизвестно. Рианна не первый раз сталкивается с неадекватным поведением своих фанатов. Например, в 2018 году в ее дом проник мужчина по имени Эдуардо Леон. Он провел в доме знаменитости около суток. Сама исполнительница хита Diamonds тогда находилась в другом городе. После задержания фанат заявил, что хотел с Рианной интима.
https://ria.ru/20220128/braun-1769992957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рианна (робин фенти), шоу-бизнес, лос-анджелес, звезды
Шоубиз, Рианна (Робин Фенти), Шоу-бизнес, Лос-Анджелес, звезды
Поклонника Рианны задержали за попытку проникнуть к ней в дом
Поклонника певицы Рианны задержали за попытку проникнуть к ней в дом в Лос-Анджелесе
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Поклонника певицы Рианны задержали после попытки проникнуть в ее особняк в Лос-Анджелесе. Мужчина заявил охранникам звезды, что собирался сделать ей предложение, сообщает
TMZ.
По информации издания, настойчивого молодого человека задержала полиция после звонка команды певицы. На него надели наручники, посадили в машину и "серьезно поговорили" о его намерениях.
Позже его отпустили, так как офицеры не нашли злостных нарушений порядка. Несостоявшемуся "жениху" Рианны порекомендовали вернуться к себе домой.
Была ли певица в особняке во время инцидента — неизвестно.
Рианна не первый раз сталкивается с неадекватным поведением своих фанатов. Например, в 2018 году в ее дом проник мужчина по имени Эдуардо Леон. Он провел в доме знаменитости около суток.
Сама исполнительница хита Diamonds тогда находилась в другом городе. После задержания фанат заявил, что хотел с Рианной интима.
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