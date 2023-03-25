https://ria.ru/20230325/rianna-1860345449.html

Поклонника Рианны задержали за попытку проникнуть к ней в дом

Поклонника Рианны задержали за попытку проникнуть к ней в дом - РИА Новости, 25.03.2023

Поклонника Рианны задержали за попытку проникнуть к ней в дом

Поклонника певицы Рианны задержали после попытки проникнуть в ее особняк в Лос-Анджелесе. Мужчина заявил охранникам звезды, что собирался сделать ей... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T23:25

2023-03-25T23:25

2023-03-25T23:25

шоубиз

рианна (робин фенти)

шоу-бизнес

лос-анджелес

звезды

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Поклонника певицы Рианны задержали после попытки проникнуть в ее особняк в Лос-Анджелесе. Мужчина заявил охранникам звезды, что собирался сделать ей предложение, сообщает TMZ.По информации издания, настойчивого молодого человека задержала полиция после звонка команды певицы. На него надели наручники, посадили в машину и "серьезно поговорили" о его намерениях. Позже его отпустили, так как офицеры не нашли злостных нарушений порядка. Несостоявшемуся "жениху" Рианны порекомендовали вернуться к себе домой. Была ли певица в особняке во время инцидента — неизвестно. Рианна не первый раз сталкивается с неадекватным поведением своих фанатов. Например, в 2018 году в ее дом проник мужчина по имени Эдуардо Леон. Он провел в доме знаменитости около суток. Сама исполнительница хита Diamonds тогда находилась в другом городе. После задержания фанат заявил, что хотел с Рианной интима.

https://ria.ru/20220128/braun-1769992957.html

лос-анджелес

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

рианна (робин фенти), шоу-бизнес, лос-анджелес, звезды