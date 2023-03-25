https://ria.ru/20230325/rezolyutsiya-1860648751.html

Россия призвала в ООН к сотрудничеству по диверсии на "Северных потоках"

Россия призвала в ООН к сотрудничеству по диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 25.03.2023

Россия призвала в ООН к сотрудничеству по диверсии на "Северных потоках"

Москва призвала все страны, включая Данию, Швецию и Германию, работать совместно с комиссией ООН в расследовании диверсии на "Северных потоках", говорится в... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T20:58

2023-03-25T20:58

2023-03-25T22:29

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россия

дания

германия

оон

авария на "северных потоках"

сеймур херш

антониу гутерреш

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ООН, 25 мар — РИА Новости. Москва призвала все страны, включая Данию, Швецию и Германию, работать совместно с комиссией ООН в расследовании диверсии на "Северных потоках", говорится в проекте российской резолюции в Совете Безопасности.Согласно документу, Совбез "призывает государства — члены Организации Объединенных Наций, в том числе те, которые проводят свои соответствующие национальные расследования, в полной мере сотрудничать и обмениваться информацией с комиссией".В проекте резолюции содержится обращение к генсеку организации Антониу Гутеррешу с просьбой создать международную независимую комиссию для проведения всеобъемлющего, транспарентного и независимого международного расследования всех аспектов акта диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Кроме того, речь идет о необходимости идентификации исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников.Также, согласно документу, Совбез ООН призывает привлекать соответствующие стороны к расследованиям, которые проводят некоторые государства. Отмечается, что все ответственные за организацию, финансирование и осуществление диверсии должны понести ответственность.Генсеку ООН дали 30 дней на то, чтобы доложить Совбезу о модальностях создания такой комиссии. Голосование по резолюции намечено на понедельник.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование диверсии на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, операцию санкционировал президент США Джо Байден.В начале марта газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, но ее планы необязательно были известны киевскому руководству. Затем похожие материалы опубликовали еще несколько крупных западных СМИ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации об украинском следе скоординированным вбросом в прессу, направленным на отвлечение внимания. Сам Владимир Путин охарактеризовал эту версию как полную чушь, отметив, что такую диверсию могли осуществить только специалисты при технологической поддержке какого-либо государства.

https://ria.ru/20230325/ssha-1860605518.html

https://ria.ru/20230325/potoki-1860611701.html

https://ria.ru/20230324/ssha-1860410583.html

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дания

германия

швеция

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