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Россия призвала в ООН к сотрудничеству по диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 25.03.2023
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20:58 25.03.2023 (обновлено: 22:29 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/rezolyutsiya-1860648751.html
Россия призвала в ООН к сотрудничеству по диверсии на "Северных потоках"
Россия призвала в ООН к сотрудничеству по диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 25.03.2023
Россия призвала в ООН к сотрудничеству по диверсии на "Северных потоках"
Москва призвала все страны, включая Данию, Швецию и Германию, работать совместно с комиссией ООН в расследовании диверсии на "Северных потоках", говорится в... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T20:58
2023-03-25T22:29
в мире
россия
дания
германия
оон
авария на "северных потоках"
сеймур херш
антониу гутерреш
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ООН, 25 мар — РИА Новости. Москва призвала все страны, включая Данию, Швецию и Германию, работать совместно с комиссией ООН в расследовании диверсии на "Северных потоках", говорится в проекте российской резолюции в Совете Безопасности.Согласно документу, Совбез "призывает государства — члены Организации Объединенных Наций, в том числе те, которые проводят свои соответствующие национальные расследования, в полной мере сотрудничать и обмениваться информацией с комиссией".В проекте резолюции содержится обращение к генсеку организации Антониу Гутеррешу с просьбой создать международную независимую комиссию для проведения всеобъемлющего, транспарентного и независимого международного расследования всех аспектов акта диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Кроме того, речь идет о необходимости идентификации исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников.Также, согласно документу, Совбез ООН призывает привлекать соответствующие стороны к расследованиям, которые проводят некоторые государства. Отмечается, что все ответственные за организацию, финансирование и осуществление диверсии должны понести ответственность.Генсеку ООН дали 30 дней на то, чтобы доложить Совбезу о модальностях создания такой комиссии. Голосование по резолюции намечено на понедельник.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование диверсии на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, операцию санкционировал президент США Джо Байден.В начале марта газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, но ее планы необязательно были известны киевскому руководству. Затем похожие материалы опубликовали еще несколько крупных западных СМИ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации об украинском следе скоординированным вбросом в прессу, направленным на отвлечение внимания. Сам Владимир Путин охарактеризовал эту версию как полную чушь, отметив, что такую диверсию могли осуществить только специалисты при технологической поддержке какого-либо государства.
https://ria.ru/20230325/ssha-1860605518.html
https://ria.ru/20230325/potoki-1860611701.html
https://ria.ru/20230324/ssha-1860410583.html
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в мире, россия, дания, германия, оон, авария на "северных потоках", сеймур херш, антониу гутерреш, джо байден, швеция, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Дания, Германия, ООН, Авария на "Северных потоках", Сеймур Херш, Антониу Гутерреш, Джо Байден, Швеция, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Россия призвала в ООН к сотрудничеству по диверсии на "Северных потоках"

Россия призвала в ООН к сотрудничеству по расследованию диверсии на "Северных потоках"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 мар — РИА Новости. Москва призвала все страны, включая Данию, Швецию и Германию, работать совместно с комиссией ООН в расследовании диверсии на "Северных потоках", говорится в проекте российской резолюции в Совете Безопасности.
Согласно документу, Совбез "призывает государства — члены Организации Объединенных Наций, в том числе те, которые проводят свои соответствующие национальные расследования, в полной мере сотрудничать и обмениваться информацией с комиссией".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Американский ведущий разоблачил ложь Байдена о "Северных потоках"
Вчера, 15:55
В проекте резолюции содержится обращение к генсеку организации Антониу Гутеррешу с просьбой создать международную независимую комиссию для проведения всеобъемлющего, транспарентного и независимого международного расследования всех аспектов акта диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Кроме того, речь идет о необходимости идентификации исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников.
Также, согласно документу, Совбез ООН призывает привлекать соответствующие стороны к расследованиям, которые проводят некоторые государства. Отмечается, что все ответственные за организацию, финансирование и осуществление диверсии должны понести ответственность.
Генсеку ООН дали 30 дней на то, чтобы доложить Совбезу о модальностях создания такой комиссии. Голосование по резолюции намечено на понедельник.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Немецкое СМИ нашло "российский след" во взрывах на "Северных потоках"
Вчера, 16:50
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование диверсии на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, операцию санкционировал президент США Джо Байден.
В начале марта газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, но ее планы необязательно были известны киевскому руководству. Затем похожие материалы опубликовали еще несколько крупных западных СМИ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации об украинском следе скоординированным вбросом в прессу, направленным на отвлечение внимания. Сам Владимир Путин охарактеризовал эту версию как полную чушь, отметив, что такую диверсию могли осуществить только специалисты при технологической поддержке какого-либо государства.
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
США придется ответить за диверсии на "Северных потоках", считает эксперт
24 марта, 15:13
 
В миреРоссияДанияГерманияООНАвария на "Северных потоках"Сеймур ХершАнтониу ГутеррешДжо БайденШвецияГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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