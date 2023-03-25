https://ria.ru/20230325/ranenyy-1860609878.html
При обстреле Александровки украинскими войсками пострадал мужчина
При обстреле Александровки украинскими войсками пострадал мужчина - РИА Новости, 25.03.2023
При обстреле Александровки украинскими войсками пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T16:26
2023-03-25T16:26
2023-03-25T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Александровки, украинские войска выпустили по поселку десять ракет из РСЗО. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20230325/artilleristy-1860574778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Александровки украинскими войсками пострадал мужчина
Мэр Кулемзин: при обстреле Александровки со стороны ВСУ ранен мужчина 1950 года рождения