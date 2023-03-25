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При обстреле Александровки украинскими войсками пострадал мужчина - РИА Новости, 25.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/ranenyy-1860609878.html
При обстреле Александровки украинскими войсками пострадал мужчина
При обстреле Александровки украинскими войсками пострадал мужчина - РИА Новости, 25.03.2023
При обстреле Александровки украинскими войсками пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T16:26
2023-03-25T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Александровки, украинские войска выпустили по поселку десять ракет из РСЗО. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20230325/artilleristy-1860574778.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Александровки украинскими войсками пострадал мужчина

Мэр Кулемзин: при обстреле Александровки со стороны ВСУ ранен мужчина 1950 года рождения

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области
Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«
"В результате обстрела поселка городского типа Александровка получил ранение мужчина 1950 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Александровки, украинские войска выпустили по поселку десять ракет из РСЗО.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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