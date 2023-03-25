https://ria.ru/20230325/pvo-1860650047.html

В Донецке сработала система противовоздушной обороны

В Донецке сработала система противовоздушной обороны - РИА Новости, 25.03.2023

В Донецке сработала система противовоздушной обороны

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Калининском районе Донецка сработала система противовоздушной обороны. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T21:08

2023-03-25T21:08

2023-03-25T21:17

специальная военная операция на украине

донецк

украина

вооруженные силы украины

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Калининском районе Донецка сработала система противовоздушной обороны."По уточненной информации, в Калининском районе сработал комплекс противовоздушной обороны", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Ранее мэр Донецка сообщал, что Калининский район города находится под обстрелом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

донецк, украина, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)