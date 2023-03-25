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В Донецке сработала система противовоздушной обороны - РИА Новости, 25.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:08 25.03.2023 (обновлено: 21:17 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/pvo-1860650047.html
В Донецке сработала система противовоздушной обороны
В Донецке сработала система противовоздушной обороны - РИА Новости, 25.03.2023
В Донецке сработала система противовоздушной обороны
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Калининском районе Донецка сработала система противовоздушной обороны. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T21:08
2023-03-25T21:17
специальная военная операция на украине
донецк
украина
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Калининском районе Донецка сработала система противовоздушной обороны."По уточненной информации, в Калининском районе сработал комплекс противовоздушной обороны", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Ранее мэр Донецка сообщал, что Калининский район города находится под обстрелом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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донецк, украина, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке сработала система противовоздушной обороны

Мэр Донецка: в Калининском районе города сработала система противовоздушной обороны

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Город Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Калининском районе Донецка сработала система противовоздушной обороны.
"По уточненной информации, в Калининском районе сработал комплекс противовоздушной обороны", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Ранее мэр Донецка сообщал, что Калининский район города находится под обстрелом.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаВооруженные силы УкраиныАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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