https://ria.ru/20230325/pvo-1860650047.html
В Донецке сработала система противовоздушной обороны
В Донецке сработала система противовоздушной обороны - РИА Новости, 25.03.2023
В Донецке сработала система противовоздушной обороны
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Калининском районе Донецка сработала система противовоздушной обороны. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T21:08
2023-03-25T21:08
2023-03-25T21:17
специальная военная операция на украине
донецк
украина
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_0:196:3067:1921_1920x0_80_0_0_0972cd60e3fc17594b9b654ebcec02cf.jpg
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Калининском районе Донецка сработала система противовоздушной обороны."По уточненной информации, в Калининском районе сработал комплекс противовоздушной обороны", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Ранее мэр Донецка сообщал, что Калининский район города находится под обстрелом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_ef966e43a04ca23b3d04a79b4115d03c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, украина, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке сработала система противовоздушной обороны
Мэр Донецка: в Калининском районе города сработала система противовоздушной обороны