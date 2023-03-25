https://ria.ru/20230325/putin-1860662265.html
Путин прокомментировал пенсионную реформу во Франции
Путин прокомментировал пенсионную реформу во Франции - РИА Новости, 25.03.2023
Путин прокомментировал пенсионную реформу во Франции
В России сохранены все льготные режимы досрочного выхода на пенсию, а во Франции нет, граждане считают такой подход избыточно жестким, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T23:11
2023-03-25T23:11
2023-03-25T23:17
в мире
франция
россия
владимир путин
павел зарубин
жеральд дарманен
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В России сохранены все льготные режимы досрочного выхода на пенсию, а во Франции нет, граждане считают такой подход избыточно жестким, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я думаю, что все-таки самое главное заключается в том, что мы сохранили все льготные режимы досрочного выхода на пенсию, а во Франции, насколько мне известно, нет. Там все эти льготные режимы выхода ликвидированы. А вот это гражданами воспринимается такой подход, как избыточно жесткий и несправедливый", - сказал он в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24". Путин добавил, что разные условия труда все-таки требуют разных подходов и с точки зрения сроков выхода на пенсию. "Так что я этому отношусь именно таким образом. И понимаю, что у нас люди конечно все помнят, никто ничего не забыл. Но повторяю еще раз, то, что делают в других странах - это их дело. Мы так со стороны смотрим. Мы не вмешиваемся в эти процессы", - добавил Путин. В четверг по всей Франции прошла девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. На фоне забастовки в стране было организовано порядка 240 акций протеста. По данным МВД страны, в них приняли участие более 1 миллиона человек. В Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, акция сопровождалась беспорядками, возникло несколько очагов стычек протестующих с полицией. Они забрасывали её коктейлями Молотова, файерами и петардами, а также наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил в пятницу, что в результате протестов по всей стране были задержаны более 450 человек. На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
https://ria.ru/20230325/frantsiya-1860647991.html
https://ria.ru/20230325/frantsiya-1860401476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, владимир путин, павел зарубин, жеральд дарманен
В мире, Франция, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Жеральд Дарманен
Путин прокомментировал пенсионную реформу во Франции
Путин: в России сохранены все льготные режимы выхода на пенсию, а во Франции нет
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В России сохранены все льготные режимы досрочного выхода на пенсию, а во Франции нет, граждане считают такой подход избыточно жестким, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я думаю, что все-таки самое главное заключается в том, что мы сохранили все льготные режимы досрочного выхода на пенсию, а во Франции, насколько мне известно, нет. Там все эти льготные режимы выхода ликвидированы. А вот это гражданами воспринимается такой подход, как избыточно жесткий и несправедливый", - сказал он в интервью Павлу Зарубину
на канале "Россия 24"
.
Путин
добавил, что разные условия труда все-таки требуют разных подходов и с точки зрения сроков выхода на пенсию.
"Так что я этому отношусь именно таким образом. И понимаю, что у нас люди конечно все помнят, никто ничего не забыл. Но повторяю еще раз, то, что делают в других странах - это их дело. Мы так со стороны смотрим. Мы не вмешиваемся в эти процессы", - добавил Путин.
Путин прокомментировал протесты против пенсионной реформы во Франции
В четверг по всей Франции прошла девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. На фоне забастовки в стране было организовано порядка 240 акций протеста. По данным МВД страны, в них приняли участие более 1 миллиона человек. В Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, акция сопровождалась беспорядками, возникло несколько очагов стычек протестующих с полицией. Они забрасывали её коктейлями Молотова, файерами и петардами, а также наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен
сообщил в пятницу, что в результате протестов по всей стране были задержаны более 450 человек.
На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн
воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
В ход пошли коктейли Молотова. Франция погрузилась в хаос