https://ria.ru/20230325/putin-1860662265.html

Путин прокомментировал пенсионную реформу во Франции

Путин прокомментировал пенсионную реформу во Франции - РИА Новости, 25.03.2023

Путин прокомментировал пенсионную реформу во Франции

В России сохранены все льготные режимы досрочного выхода на пенсию, а во Франции нет, граждане считают такой подход избыточно жестким, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T23:11

2023-03-25T23:11

2023-03-25T23:17

в мире

франция

россия

владимир путин

павел зарубин

жеральд дарманен

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В России сохранены все льготные режимы досрочного выхода на пенсию, а во Франции нет, граждане считают такой подход избыточно жестким, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я думаю, что все-таки самое главное заключается в том, что мы сохранили все льготные режимы досрочного выхода на пенсию, а во Франции, насколько мне известно, нет. Там все эти льготные режимы выхода ликвидированы. А вот это гражданами воспринимается такой подход, как избыточно жесткий и несправедливый", - сказал он в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24". Путин добавил, что разные условия труда все-таки требуют разных подходов и с точки зрения сроков выхода на пенсию. "Так что я этому отношусь именно таким образом. И понимаю, что у нас люди конечно все помнят, никто ничего не забыл. Но повторяю еще раз, то, что делают в других странах - это их дело. Мы так со стороны смотрим. Мы не вмешиваемся в эти процессы", - добавил Путин. В четверг по всей Франции прошла девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. На фоне забастовки в стране было организовано порядка 240 акций протеста. По данным МВД страны, в них приняли участие более 1 миллиона человек. В Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, акция сопровождалась беспорядками, возникло несколько очагов стычек протестующих с полицией. Они забрасывали её коктейлями Молотова, файерами и петардами, а также наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил в пятницу, что в результате протестов по всей стране были задержаны более 450 человек. На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.

https://ria.ru/20230325/frantsiya-1860647991.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, россия, владимир путин, павел зарубин, жеральд дарманен