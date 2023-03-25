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Путин согласился с выводами о причастности США к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 25.03.2023
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23:10 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/putin-1860662131.html
Путин согласился с выводами о причастности США к подрыву "Северных потоков"
Путин согласился с выводами о причастности США к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 25.03.2023
Путин согласился с выводами о причастности США к подрыву "Северных потоков"
Президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрыву ниток... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T23:10
2023-03-25T23:10
северный поток
северный поток — 2
сеймур херш
владимир путин
павел зарубин
сша
в мире
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрыву ниток "Северного потока". "Американский журналист, который стал довольно известным сейчас в мире, провел такое расследование и пришел, как известно, к выводу о том, что этот взрыв на газопроводов был организован службами Соединенных Штатов Америки. Я полностью согласен с такими выводами", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Херш предоставил подробную хронологию событий с множеством точных деталей подготовки и осуществления теракта американскими спецслужбами. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. При этом власти США не решились проводить какое-либо расследование по статье Херша.
https://ria.ru/20230324/podem-1860474083.html
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северный поток, северный поток — 2, сеймур херш, владимир путин, павел зарубин, сша, в мире, авария на "северных потоках"
Северный поток, Северный поток — 2, Сеймур Херш, Владимир Путин, Павел Зарубин, США, В мире, Авария на "Северных потоках"
Путин согласился с выводами о причастности США к подрыву "Северных потоков"

Путин согласился с выводами Херша о причастности США к подрыву "Северных потоков"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрыву ниток "Северного потока".
"Американский журналист, который стал довольно известным сейчас в мире, провел такое расследование и пришел, как известно, к выводу о том, что этот взрыв на газопроводов был организован службами Соединенных Штатов Америки. Я полностью согласен с такими выводами", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
Объект, найденный в 30 километрах от места взрыва на Северных потоках - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Nord Stream 2 AG согласилась помочь c подъемом объекта у "Северного потока"
24 марта, 17:57
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Херш предоставил подробную хронологию событий с множеством точных деталей подготовки и осуществления теракта американскими спецслужбами. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. При этом власти США не решились проводить какое-либо расследование по статье Херша.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Китай стал соавтором резолюции России о расследовании по "Северным потокам"
23 марта, 22:24
 
Северный потокСеверный поток — 2Сеймур ХершВладимир ПутинПавел ЗарубинСШАВ миреАвария на "Северных потоках"
 
 
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