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Путин не видит смысла в обследовании ниток "Северного потока"

Путин не видит смысла в обследовании ниток "Северного потока" - РИА Новости, 25.03.2023

Путин не видит смысла в обследовании ниток "Северного потока"

России сейчас уже нет смысла обследовать нитки газопроводов "Северного потока", поскольку представители Дании уже сообщили, что там не взрывоопасно, заявил... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T20:40

2023-03-25T20:40

2023-03-25T23:30

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в мире

экономика

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. России сейчас уже нет смысла обследовать нитки газопроводов "Северного потока", поскольку представители Дании уже сообщили, что там не взрывоопасно, заявил президент РФ Владимир Путин."Ну, во всяком случае, было сказано, что саму организацию "Северный поток" (Nord Stream 2 AG), она там единственный акционер "Газпром", но она все-таки международной считается, иностранной, поскольку зарегистрирована в Швейцарии. Вот эту организацию они готовы пригласить, а в услугах российских специалистов не нуждаются. Ну, я думаю, что сейчас уже и нет смысла туда нам залезать, поскольку нам одна из стран НАТО, в данном случае Дания, сказала, что они уже обследовали. Ну вот уже обследовали, значит, она уже и не взрывоопасная эта ситуация", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "России 24".Глава государства отметил, что для России смысл был не в том, чтобы кого-то уличить, а чтобы избежать других взрывов и обеспечить безопасность.Президент также отметил, что найденный на "Северных потоках" предмет, который обследовавшая его датская сторона объявила невзрывоопасным, скорее всего, уже не взрывоопасный.Ранее Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока — 2", участвовать в операции по извлечению обнаруженного рядом с газопроводом объекта. Он имеет форму цилиндра высотой около 40 сантиметров и диаметром 10 сантиметров. Ведомство не исключает, что это морской дымовой буй. Для выяснения природы объекта было решено поднять его на поверхность при содействии датского минобороны."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230325/ssha-1860605518.html

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