https://ria.ru/20230325/putin-1860596396.html

Песков рассказал о разговоре Путина и Эрдогана по телефону

Песков рассказал о разговоре Путина и Эрдогана по телефону - РИА Новости, 25.03.2023

Песков рассказал о разговоре Путина и Эрдогана по телефону

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган поговорили по телефону, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T14:46

2023-03-25T14:46

2023-03-25T14:50

политика

россия

турция

украина

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган поговорили по телефону, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее канцелярия Эрдогана сообщила, что лидеры обсудили ситуацию на Украине и шаги по развитию отношений между Турцией и Россией."Разговор состоялся", - сказал Песков, отметив, что Кремль сообщит детали.

https://ria.ru/20230325/razgovor-1860593213.html

россия

турция

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, турция, украина, владимир путин, дмитрий песков