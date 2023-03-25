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Песков рассказал о разговоре Путина и Эрдогана по телефону - РИА Новости, 25.03.2023
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14:46 25.03.2023 (обновлено: 14:50 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/putin-1860596396.html
Песков рассказал о разговоре Путина и Эрдогана по телефону
Песков рассказал о разговоре Путина и Эрдогана по телефону - РИА Новости, 25.03.2023
Песков рассказал о разговоре Путина и Эрдогана по телефону
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган поговорили по телефону, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:46
2023-03-25T14:50
политика
россия
турция
украина
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган поговорили по телефону, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее канцелярия Эрдогана сообщила, что лидеры обсудили ситуацию на Украине и шаги по развитию отношений между Турцией и Россией."Разговор состоялся", - сказал Песков, отметив, что Кремль сообщит детали.
https://ria.ru/20230325/razgovor-1860593213.html
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политика, россия, турция, украина, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков рассказал о разговоре Путина и Эрдогана по телефону

Пресс-секретарь президента Песков рассказал о разговоре Путина и Эрдогана по телефону

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган поговорили по телефону, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее канцелярия Эрдогана сообщила, что лидеры обсудили ситуацию на Украине и шаги по развитию отношений между Турцией и Россией.
"Разговор состоялся", - сказал Песков, отметив, что Кремль сообщит детали.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Путин и Эрдоган обсудили по телефону продление зерновой сделки
Вчера, 14:17
 
ПолитикаРоссияТурцияУкраинаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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