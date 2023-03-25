https://ria.ru/20230325/putin-1860596396.html
Песков рассказал о разговоре Путина и Эрдогана по телефону
Песков рассказал о разговоре Путина и Эрдогана по телефону - РИА Новости, 25.03.2023
Песков рассказал о разговоре Путина и Эрдогана по телефону
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган поговорили по телефону, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:46
2023-03-25T14:46
2023-03-25T14:50
политика
россия
турция
украина
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган поговорили по телефону, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее канцелярия Эрдогана сообщила, что лидеры обсудили ситуацию на Украине и шаги по развитию отношений между Турцией и Россией."Разговор состоялся", - сказал Песков, отметив, что Кремль сообщит детали.
https://ria.ru/20230325/razgovor-1860593213.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, турция, украина, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков рассказал о разговоре Путина и Эрдогана по телефону
Пресс-секретарь президента Песков рассказал о разговоре Путина и Эрдогана по телефону