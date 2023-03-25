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В Израиле на протесты против судебной реформы вышли около 630 тысяч человек - РИА Новости, 25.03.2023
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23:58 25.03.2023 (обновлено: 23:59 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/protest-1860666683.html
В Израиле на протесты против судебной реформы вышли около 630 тысяч человек
В Израиле на протесты против судебной реформы вышли около 630 тысяч человек - РИА Новости, 25.03.2023
В Израиле на протесты против судебной реформы вышли около 630 тысяч человек
Около 630 тысяч протестующих против судебной реформы вышли на демонстрации в субботу по всему Израилю, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T23:58
2023-03-25T23:59
в мире
израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Около 630 тысяч протестующих против судебной реформы вышли на демонстрации в субботу по всему Израилю, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на организаторов протестов. "Организаторы протестов против судебной реформы утверждают, что около 630 тысяч человек приняли участие в общенациональных демонстрациях этим вечером", - говорится в сообщении газеты. Как отмечают организаторы, порядка 300 тысяч человек приняли участие в демонстрациях в Тель-Авиве. Ранее издание сообщало, что сотни тысяч человек по всему Израилю вышли на акции протеста против судебной реформы. Израильтяне выступают против проводимой правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху судебной реформы двенадцатую неделю подряд. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей, считают протестующие. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее в субботу вечером призвал к приостановке судебной реформы правительства Нетаньяху на фоне раскола в обществе и общенациональных протестов. Галант стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, который публично призвал к приостановке реформы. Ранее организаторы протестного движения противников судебной реформы в Израиле анонсировали "неделю паралича", подразумевающую широкомасштабные акции по всей стране.
https://ria.ru/20230320/netanyakhu-1859012181.html
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в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху
В Израиле на протесты против судебной реформы вышли около 630 тысяч человек

Times of Israel: около 630 тысяч израильтян вышли на протесты против судебной реформы

© AP Photo / Oded BaliltyПолицейские, Израиль
Полицейские, Израиль - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Полицейские, Израиль. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Около 630 тысяч протестующих против судебной реформы вышли на демонстрации в субботу по всему Израилю, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на организаторов протестов.
"Организаторы протестов против судебной реформы утверждают, что около 630 тысяч человек приняли участие в общенациональных демонстрациях этим вечером", - говорится в сообщении газеты.
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Как отмечают организаторы, порядка 300 тысяч человек приняли участие в демонстрациях в Тель-Авиве.
Ранее издание сообщало, что сотни тысяч человек по всему Израилю вышли на акции протеста против судебной реформы.
Израильтяне выступают против проводимой правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху судебной реформы двенадцатую неделю подряд.
Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей, считают протестующие.
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее в субботу вечером призвал к приостановке судебной реформы правительства Нетаньяху на фоне раскола в обществе и общенациональных протестов. Галант стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, который публично призвал к приостановке реформы.
Ранее организаторы протестного движения противников судебной реформы в Израиле анонсировали "неделю паралича", подразумевающую широкомасштабные акции по всей стране.
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